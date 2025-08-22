स्मोकिंग करवाई, दोस्ती बढ़ाई... फिर महिला टीचर ने 2 स्टूडेंट्स के साथ बनाए शारीरिक संबंध, हुई कार्रवाई
Advertisement
trendingNow12892849
Hindi Newsदुनिया

स्मोकिंग करवाई, दोस्ती बढ़ाई... फिर महिला टीचर ने 2 स्टूडेंट्स के साथ बनाए शारीरिक संबंध, हुई कार्रवाई

Israel News: इजराइल से एक बेहद ही हैरान करने वाली खबर आई है. यहां एक स्कूल में एक महिला टीचर अपने छात्रों के साथ यौन संबंध बनाने बात कबूल की. इसके बाद स्कूल प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी टीचर को नौकरी से निकाल दिया.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 22, 2025, 11:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्मोकिंग करवाई, दोस्ती बढ़ाई... फिर महिला टीचर ने 2 स्टूडेंट्स के साथ बनाए शारीरिक संबंध, हुई कार्रवाई

Israel News: इजराइल से एक बेहद ही हैरान करने वाली खबर आई है. यहां एक स्कूल में एक महिला टीचर अपने छात्रों के साथ यौन संबंध बनाने बात कबूल की. इसके बाद स्कूल प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी टीचर को नौकरी से निकाल दिया. द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पेटा टिकवा की एक 43 सालकी इंग्लिश टीचर को सिविल सर्विस कमीशन ने 17 साल दो स्टूडेंट्स के साथ यौन संबंध बनाने के आरोप में मुजरिम करार दिया है.

महीनों तक चली जांच के बाद कमीशन को दिए अपने बयान में महिला टीचर ने दो मेल स्टीडेंट्स के साथ यौन संबंध बनाने की बात कबूल की और उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया. टीचर को मिनिस्टरी ऑफ एजुकेशन में भी काम करने से फिर से प्रतिबंधित कर दिया. साथ ही, आठ साल तक बच्चों और युवाओं से जुड़ी किसी भी गतिविधि में हिस्सा लेने पर भी पांबदी लगा दी. मिनिस्टरी ने टीचर को तीन साल के लिए राज्य सरकार के लिए काम करने से भी बैन कर दिया गया है.

टीचर ने माफी मांगी

वहीं,  टीचर ने हिब्रू मीडिया से बातचीत के दौरान इस घटना के लिए माफी मांगी है. टीचर ने घटना पर अफसोस जाहिर करते हुए दावा किया कि यह सिर्फ 'एक बार की बात' थी और वह नहीं चाहती थी कि इस घटना से उसके परिवार को कोई नुकसान पहुंचे. वाईनेट से बात करते हुए टीचर के वकील ने कहा कि अभियोजक ने मामला बंद कर दिया, क्योंकि वह 'बहुत जल्दी समझ गई कि ये कार्य सहमति से किए गए थे और वह उनकी चश्मदीद टीचर नहीं थी.' जबिक, इजराइल में सहमति के लिए कानूनी उम्र 16 साल तय की गई थी. लेकिन तीन साल या उससे कम उम्र के अंतर वाले सहमति वाले व्यक्तियों के लिए यह उम्र 14 साल तक भी कम हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

जबकि अभियोजक द्वारा मामला बंद कर दिया गया तो सिविल सर्विस कमीशन ने यह घोषित करते हुए महिला को उसकी सर्विस से प्रतिबंधित कर दिया. फैसले में ट्रिब्यूनल ने खुलासा किया कि टीचर का स्टूडेंट्स के साथ गलत सलूक एक साथ स्मोकिंग करते वक्त शुरू हुआ और उसने धीरे-धीरे उनके साथ निजी संबंध बनाए और फिर दोनों को अपने घर बुलाया, जहां उन्होंने उसके साथ यौन संबंध बनाए और एक तीसरा छात्र भी यह सब देखता रहा. चैनल 12 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये संबंध पिछले साल सितंबर में शुरू हुए और जनवरी में खत्म हुए.

'यह असाधारण रूप से गंभीर व्यवहार है'

फैसले में कहा गया है, 'यह असाधारण रूप से गंभीर व्यवहार है, जो पूरी एजुकेशन सिस्टम में जनता के विश्वास को और खासतौर से उन अभिभावकों के विश्वास को धोखा देता है, जो अपने बच्चों को स्कूल के टीचर्स को सौंपते हैं.' फैसले में इस बात पर जोर दिया गया है कि आयोग ने शिक्षिका की व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पुष्टि की कि वह 8 और 11 साल की उम्र के दो बच्चों की मां है.

मंत्रालय ने कहा

मंत्रालय ने कहा, 'टीचिंग वैल्यूज और एजुकेशन स्टाफ में रखे गए विश्वास से किसी भी तरह के विचलन को मंत्रालय गंभीरता से लेता है.' मंत्रालय ने आगे कहा, 'इस मामले में मंत्रालय ने एक गहन अनुशासनात्मक प्रक्रिया अपनाई, जिसके परिणामस्वरूप उसे नौकरी से निकालने और एजुकेशन सिस्टम से पूरी तरह से अलग करने का फैसला लिया गया. मंत्रालय एजुकेशन सिस्टम की पवित्रता, छात्रों की सुरक्षा और वेलफेयर, तथा शिक्षकों में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए तत्परता से काम करता रहेगा.' शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक, शिक्षिका ने यह भी कबूल किया कि वह अक्सर छात्रों को अपनी पार्टी में ले जाती थी. शिक्षिका ने सुनवाई के दौरान दावा किया कि उसने छात्र के साथ यौन संबंध इसलिए बनाए क्योंकि वह 'अकेलापन' महसूस कर रही थी, क्योंकि उसका पति रिजर्व ड्यूटी पर बाहर रहता था.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

Isreal

Trending news

सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
DNA Analysis
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
DNA
'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन
Jagdeep Dhankhar
टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन
पंजाब या J&K नहीं, ये राजधानी है...! कैसे रेखा गुप्ता बनीं देश की सबसे टारगेटेड CM?
rekha gupta
पंजाब या J&K नहीं, ये राजधानी है...! कैसे रेखा गुप्ता बनीं देश की सबसे टारगेटेड CM?
'टेलीग्राम पर मैसेज भेजे, फिर शारीरिक संबंध..', ट्रांसजेंडर का कांग्रेस नेता पर आरोप
Kerala
'टेलीग्राम पर मैसेज भेजे, फिर शारीरिक संबंध..', ट्रांसजेंडर का कांग्रेस नेता पर आरोप
EV गाड़ियों के लिए बड़ी राहत, अब मुंबई के इस पुल पर नहीं देना होगा टोल टैक्स
atal setu toll tax free
EV गाड़ियों के लिए बड़ी राहत, अब मुंबई के इस पुल पर नहीं देना होगा टोल टैक्स
आमने सामने थे MP सुरेश गोपी के बेटे M सुरेश और कांग्रेस नेता V कृष्णा, फिर हुआ ऐसा
Road rage
आमने सामने थे MP सुरेश गोपी के बेटे M सुरेश और कांग्रेस नेता V कृष्णा, फिर हुआ ऐसा
स्टोरी-स्क्रीनप्ले तैयार फिर BJP का नया 'बॉस' चुनने में क्यों हो रहा इतना इंतजार?
BJP
स्टोरी-स्क्रीनप्ले तैयार फिर BJP का नया 'बॉस' चुनने में क्यों हो रहा इतना इंतजार?
विक्रम मजीठिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 700 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा
Punjab
विक्रम मजीठिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 700 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा
;