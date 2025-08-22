स्मोकिंग करवाई, दोस्ती बढ़ाई... फिर महिला टीचर ने 2 स्टूडेंट्स के साथ बनाए शारीरिक संबंध, हुई कार्रवाई

Israel News: इजराइल से एक बेहद ही हैरान करने वाली खबर आई है. यहां एक स्कूल में एक महिला टीचर अपने छात्रों के साथ यौन संबंध बनाने बात कबूल की. इसके बाद स्कूल प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी टीचर को नौकरी से निकाल दिया. द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पेटा टिकवा की एक 43 सालकी इंग्लिश टीचर को सिविल सर्विस कमीशन ने 17 साल दो स्टूडेंट्स के साथ यौन संबंध बनाने के आरोप में मुजरिम करार दिया है.

महीनों तक चली जांच के बाद कमीशन को दिए अपने बयान में महिला टीचर ने दो मेल स्टीडेंट्स के साथ यौन संबंध बनाने की बात कबूल की और उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया. टीचर को मिनिस्टरी ऑफ एजुकेशन में भी काम करने से फिर से प्रतिबंधित कर दिया. साथ ही, आठ साल तक बच्चों और युवाओं से जुड़ी किसी भी गतिविधि में हिस्सा लेने पर भी पांबदी लगा दी. मिनिस्टरी ने टीचर को तीन साल के लिए राज्य सरकार के लिए काम करने से भी बैन कर दिया गया है.

टीचर ने माफी मांगी

वहीं, टीचर ने हिब्रू मीडिया से बातचीत के दौरान इस घटना के लिए माफी मांगी है. टीचर ने घटना पर अफसोस जाहिर करते हुए दावा किया कि यह सिर्फ 'एक बार की बात' थी और वह नहीं चाहती थी कि इस घटना से उसके परिवार को कोई नुकसान पहुंचे. वाईनेट से बात करते हुए टीचर के वकील ने कहा कि अभियोजक ने मामला बंद कर दिया, क्योंकि वह 'बहुत जल्दी समझ गई कि ये कार्य सहमति से किए गए थे और वह उनकी चश्मदीद टीचर नहीं थी.' जबिक, इजराइल में सहमति के लिए कानूनी उम्र 16 साल तय की गई थी. लेकिन तीन साल या उससे कम उम्र के अंतर वाले सहमति वाले व्यक्तियों के लिए यह उम्र 14 साल तक भी कम हो सकती है.

जबकि अभियोजक द्वारा मामला बंद कर दिया गया तो सिविल सर्विस कमीशन ने यह घोषित करते हुए महिला को उसकी सर्विस से प्रतिबंधित कर दिया. फैसले में ट्रिब्यूनल ने खुलासा किया कि टीचर का स्टूडेंट्स के साथ गलत सलूक एक साथ स्मोकिंग करते वक्त शुरू हुआ और उसने धीरे-धीरे उनके साथ निजी संबंध बनाए और फिर दोनों को अपने घर बुलाया, जहां उन्होंने उसके साथ यौन संबंध बनाए और एक तीसरा छात्र भी यह सब देखता रहा. चैनल 12 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये संबंध पिछले साल सितंबर में शुरू हुए और जनवरी में खत्म हुए.

'यह असाधारण रूप से गंभीर व्यवहार है'

फैसले में कहा गया है, 'यह असाधारण रूप से गंभीर व्यवहार है, जो पूरी एजुकेशन सिस्टम में जनता के विश्वास को और खासतौर से उन अभिभावकों के विश्वास को धोखा देता है, जो अपने बच्चों को स्कूल के टीचर्स को सौंपते हैं.' फैसले में इस बात पर जोर दिया गया है कि आयोग ने शिक्षिका की व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पुष्टि की कि वह 8 और 11 साल की उम्र के दो बच्चों की मां है.

मंत्रालय ने कहा

मंत्रालय ने कहा, 'टीचिंग वैल्यूज और एजुकेशन स्टाफ में रखे गए विश्वास से किसी भी तरह के विचलन को मंत्रालय गंभीरता से लेता है.' मंत्रालय ने आगे कहा, 'इस मामले में मंत्रालय ने एक गहन अनुशासनात्मक प्रक्रिया अपनाई, जिसके परिणामस्वरूप उसे नौकरी से निकालने और एजुकेशन सिस्टम से पूरी तरह से अलग करने का फैसला लिया गया. मंत्रालय एजुकेशन सिस्टम की पवित्रता, छात्रों की सुरक्षा और वेलफेयर, तथा शिक्षकों में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए तत्परता से काम करता रहेगा.' शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक, शिक्षिका ने यह भी कबूल किया कि वह अक्सर छात्रों को अपनी पार्टी में ले जाती थी. शिक्षिका ने सुनवाई के दौरान दावा किया कि उसने छात्र के साथ यौन संबंध इसलिए बनाए क्योंकि वह 'अकेलापन' महसूस कर रही थी, क्योंकि उसका पति रिजर्व ड्यूटी पर बाहर रहता था.