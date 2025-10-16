सीजफायर के छठे दिन बिगड़ गई बात! गाजा में फिर छिड़ सकती है खूनी जंग, हमास का नामोनिशान मिटाने के लिए इजरायल ने भरी हुंकार

Israel-Hamas War: गाजा में छह दिन पहले जो शांति की किरण दिखी थी, वो अब धुंधली पड़ रही है. इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम समझौता हुआ था, लेकिन अब फिर से खूनी जंग की आहट सुनाई दे रही है. बुधवार को हमास ने दो बंधकों के शव लौटाए और दावा किया कि ये उनके पास आखिरी शव हैं. मगर इजरायल को ये बात गले नहीं उतर रही. वो कह रहे हैं कि हमास वादे से मुकर रहा है.

इजरायल की दो टूक: हमास को खत्म करने की पूरी तैयारी

इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने साफ-साफ चेतावनी दी है कि अगर हमास ने सभी बंधकों के शव नहीं लौटाए और हथियार नहीं छोड़े, तो इजरायल फिर से जंग का बिगुल बजा देगा. न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के हवाले से काट्ज ने कहा, "अगर हमास समझौते का पालन नहीं करता, तो इजरायल, अमेरिका के साथ मिलकर, हमास को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देगा. गाजा की स्थिति बदल दी जाएगी और युद्ध के सारे मकसद पूरे किए जाएंगे." काट्ज ने सेना के चीफ ऑफ स्टाफ और बड़े अधिकारियों के साथ बैठक में ये भी आदेश दिया कि अगर हमास ने ट्रंप की योजना को ठुकराया, तो "हमास को हराने की व्यापक रणनीति" तैयार की जाए. इजरायल चाहता है कि गाजा की सभी सुरंगें और आतंकी ढांचे तबाह हों, ताकि वो पूरी तरह विसैन्यीकृत हो जाए. मतलब, हमास का वहां कोई वजूद न रहे.

ट्रंप की धमकी, इजरायल को दी खुली छूट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मामले में बहुत बेबाकी से अपनी राय कह दी है. जब उनसे पूछा गया कि क्या हमास निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार रहा है, तो उन्होंने कहा, "हमास अंदर जाकर हिंसक गिरोहों का सफाया कर रहा है. मैं इसकी तहकीकात कर रहा हूं. हो सकता है गिरोह ज्यादा हों." फिर बोले, "मेरे कहने पर इजरायल उन सड़कों पर फिर उतर जाएगा. अगर इजरायल अंदर जाकर उनका खात्मा कर सकता है, तो वो जरूर करेगा." ट्रंप का ये बयान बता रहा है कि वो इजरायल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं. ट्रंप की योजना, जो जनवरी 2025 में शुरू हुई थी, में बंधकों की रिहाई और गाजा का पुनर्निर्माण शामिल था. लेकिन अब फेज-2 में रुकावटें आ रही हैं. (इनपुट आईएएनएस से)