इजरायल ने ट्रंप को दिया सर्वोच्च सम्मान; एयरपोर्ट पर उतरते समय ड्रोन शॉट से कहा 'धन्यवाद'

Israel Hamas Ceasefire: इजरायल डोनाल्ड ट्रंप उनकी कोशिशें के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान देने का फैसला लिया है. इजरायल ने कहा कि उन्होंने अपने अथक प्रयासों के माध्यम से राष्ट्रपति ट्रम्प ने न सिर्फ हमारे प्रियजनों को घर लाने में मदद की है.
Donald Trump in Israel: इजरायल-हमास युद्धबंदी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल पहुंच गए हैं. ट्रंप का विमान इजरायल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर उतरा. जिस समय ट्रंप हवाई अड्डे पर उतर रहे थे तो तेल तेल अवीव समुद्र तट एक ड्रोन शॉट में तेल अवीव समुद्र तट पर ट्रंप की एक तस्वीर 'धन्यवाद' शब्दों के साथ दिखाई गई. इसी बीच इजरायल ने ट्रंप के लिए अपने सर्वोच्च सम्मान का ऐलान कर दिया है.
इजरायल के राष्ट्रपति आइजक हरजोग के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजरायल का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा. ट्रंप को यह सम्मान हमास के कब्जे से 48 बंधकों की रिहाई की कोशिशों के लिए दिया जा रहा है. बताया जा रहा है कि इनमें से 20 बंधक अभी जिंदा हैं.
इजरायल ने अपने एक बयान में कहा,'अपने अथक प्रयासों के माध्यम से राष्ट्रपति ट्रम्प ने न सिर्फ हमारे प्रियजनों को घर लाने में मदद की है, बल्कि मध्य पूर्व में सुरक्षा, सहयोग और शांतिपूर्ण भविष्य की वास्तविक आशा पर आधारित एक नए युग की नींव भी रखी है.' राष्ट्रपति हरजोग आज संसद में ट्रंप से मुलाकात के दौरान उन्हें इस बारे में औपचारिक रूप से जानकारी देंगे. यह मेडल ट्रंप को आने वाले महीनों में सौंपा जाएगा.
दूसरी तरफ बंधकों की रिहाई को लेकर हमास एक बयान जारी कर कहा है कि वह इजरायल के साथ युद्धविराम और 'बंधक के लिए कैदी' समझौते के लिए प्रतिबद्ध है. हालांकि समूह ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि उसने बंधकों को सौंपा है लेकिन कहा है कि वह तय समय-सारिणी के प्रति प्रतिबद्ध है, बशर्ते इजरायल भी अपना काम करे.