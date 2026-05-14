रिपोर्ट के अनुसार, मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया ने भी ईरान संघर्ष के दौरान कम से कम दो बार UAE का दौरा किया. बताया गया कि इन बैठकों में ईरान से जुड़े सैन्य और रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई. इतना ही नहीं, दोनों देशों ने कथित तौर पर ईरान के एक बड़े पेट्रोकेमिकल साइट पर हमले को लेकर भी तालमेल किया.
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ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भी चर्चा के केंद्र में आ गया है. सूत्रों के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुपचुप तरीके से UAE का दौरा किया. इस दौरे को लेकर जब मीडिया सूत्रों के हवाले से खबरें आईं तो यूएई ने नेतन्याहू के किसी भी तरह के दौरे से इनकार कर दिया. वहीं ईरान ने नेतन्याहू के यूएई के दौरे की आई खबरों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और 'इजरायल के साथ मिलीभगत' करने वालों को चेतावनी दी है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघाची ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से वही बात स्वीकार की है, जिसके बारे में ईरान की सुरक्षा एजेंसियां पहले ही अपने नेतृत्व को आगाह कर चुकी थीं.
विदेशमंत्री अब्बास अराघाची ने कहा कि 'ईरान की महान जनता से दुश्मनी मोल लेना एक मूर्खतापूर्ण जुआ है, और इसमें इजरायल के साथ सहयोग करना अक्षम्य है. जो लोग इजरायल के साथ मिलकर क्षेत्र में विभाजन फैलाने की कोशिश करेंगे, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा.' दरअसल, यह पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने दावा किया कि ‘ऑपरेशन रोरिंग लायन’ के दौरान नेतन्याहू ने गुप्त रूप से UAE का दौरा किया और वहां राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की. इजरायल की ओर से इसे दोनों देशों के संबंधों में 'ऐतिहासिक सफलता' बताया गया.
इसी बीच, ‘द टाइम्स ऑफ इजरायल’ की रिपोर्ट में दावा किया गया कि युद्ध के दौरान इजरायल ने UAE को सुरक्षा सहायता भी भेजी थी. इन खुलासों के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. एक ओर ईरान अरब देशों को इजरायल के साथ किसी भी तरह की साझेदारी को लेकर खुली चेतावनी दे रहा है, वहीं दूसरी ओर UAE लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वह इस टकराव का हिस्सा नहीं है और क्षेत्रीय तनाव से दूरी बनाए रखना चाहता है. एक तरफ ईरान खुलकर चेतावनी दे रहा है, तो दूसरी ओर UAE खुद को इस विवाद से दूर दिखाने की कोशिश में जुटा है.
रिपोर्ट में दावा किया गया कि युद्ध के दौरान इजरायल ने UAE की सुरक्षा के लिए आयरन डोम बैटरी और उसे ऑपरेट करने वाले सैनिक भी भेजे थे. रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर पर करीबी समन्वय बना हुआ था. रिपोर्ट के अनुसार, मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया ने भी ईरान संघर्ष के दौरान कम से कम दो बार UAE का दौरा किया. बताया गया कि इन बैठकों में ईरान से जुड़े सैन्य और रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई. इतना ही नहीं, दोनों देशों ने कथित तौर पर ईरान के एक बड़े पेट्रोकेमिकल साइट पर हमले को लेकर भी तालमेल किया.
हालांकि, इजरायल के इन दावों के कुछ ही देर बाद UAE ने पूरी कहानी को खारिज कर दिया. यूएई विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि नेतन्याहू की किसी गुप्त यात्रा या इजरायली सैन्य प्रतिनिधिमंडल के आने की खबरें पूरी तरह बेबुनियाद हैं. विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि UAE और इजरायल के रिश्ते अब्राहम समझौते के तहत सार्वजनिक और आधिकारिक हैं, इनमें किसी तरह की 'गुप्त या गैर-पारदर्शी व्यवस्था' के लिए नहीं है. मंत्रालय ने कहा कि जब तक UAE की संबंधित एजेंसियां आधिकारिक घोषणा न करें, तब तक ऐसी किसी भी खबर को सच नहीं माना जाना चाहिए.
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