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Hindi NewsदुनियाDrone Attack: 16 साल पहले ही इजरायल ने ईरान में बना लिए अंडरकवर ड्रोन अड्डे, बसिज फोर्स को बना रहा निशाना

Drone Attack: 16 साल पहले ही इजरायल ने ईरान में बना लिए अंडरकवर ड्रोन अड्डे, बसिज फोर्स को बना रहा निशाना

israel undercover drone: मिडिल ईस्ट की जंग को दो सप्ताह हो गए हैं. यहां बीते कुछ दिनों से हमले में तेजी आई है. खास तौर से तेहरान में पिछले 3 दिनों से बसिज फोर्स पर इजरायली अंडरकवर ड्रोन हमले हो रहे हैं. मोसाद ने ईरान के अंदर ड्रोन अड्डे बनाए हैं. AI से लैस ड्रोन बसिज वर्दी पहचानकर ब्लास्ट करते हैं.

 

Written By  Rahul Vishwakarma|Last Updated: Mar 13, 2026, 11:33 PM IST
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drone attack in iran
drone attack in iran

Tehran Basij Force: होर्मुज़ संकट के बाद अब ईरान में इजरायल के अंडरकवर ड्रोन अड्डे का खुलासा हो रहा है. पिछले 3 दिनों से तेहरान में लगातार ड्रोन ब्लास्ट हो रहे हैं. इन हमलों का एक ही टारगेट है - बसिज पैरामिलिट्री फोर्स.

11 मार्च से तेहरान में बसिज फोर्स के नाकों और अड्डों पर छोटे ड्रोन अचानक पहुंचते हैं और फिर ब्लास्ट हो जाते हैं. अब तक तेहरान के चार जिलों में ऐसे हमले हो चुके हैं. इन ड्रोन हमलों में बसिज फोर्स के 30 सदस्य मारे जा चुके हैं और करीब 70 घायल हुए हैं. बसिज फोर्स के हेडक्वार्टर पर भी ड्रोन हमले हुए हैं. हमले का तरीका और टारगेट एक ही है.

बसिज पैरामिलिट्री फोर्स पर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई का गहरा प्रभाव था. युद्ध से पहले इस फोर्स के जरिए मोजतबा ने विरोधियों को कुचला था. अब युद्ध में बसिज फोर्स को नया काम दिया गया है, तेहरान के नागरिकों को शहर से बाहर जाने से रोकना. अगर नागरिक शहर में रहेंगे तो अमेरिका-इजरायल की बमबारी का स्तर कम रहेगा. इसका मतलब है कि बसिज फोर्स नागरिकों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रही है.

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मोसाद ने ईरान के अंदर अंडरकवर ड्रोन अड्डे बना दिए 

इजरायल इसी साजिश को नाकाम करने के लिए ईरान के अंदर ड्रोन हमले कर रहा है. सवाल यह है कि इजरायल के छोटे ड्रोन 1000 किलोमीटर का फासला तय करके तेहरान कैसे पहुंच रहे हैं और ईरान इन्हें रोक क्यों नहीं पा रहा है? अंतरराष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक मोसाद ने ईरान के अंदर अंडरकवर ड्रोन अड्डे बना दिए हैं. ये अड्डे बड़े-बड़े ट्रक हैं जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं. बसिज फोर्स की लोकेशन मिलते ही ट्रकों से ड्रोन लॉन्च कर दिए जाते हैं.

ये ड्रोन इमेज रिकॉग्निशन तकनीक से लैस हैं. ड्रोन में बसिज सदस्यों की वर्दी का रंग और डिजाइन फीड किया गया है. कैमरा वर्दी देखते ही टारगेट को पहचान लेता है और नजदीक जाकर ब्लास्ट कर देता है. बसिज फोर्स के हजारों सदस्यों की तस्वीरें फीड करना मुश्किल था. इसलिए वर्दी के आधार पर AI काम करता है.

2 साल की तैयारी के बाद किए थे पेजर में धमाके

आपको याद होगा 2024 में हिज्बुल्ला के पेजर और वॉकी-टॉकी फटने की घटना. इजरायल ने 2022 में धमाके वाले पेजर हिज्बुल्ला को सप्लाई किए थे. 2 साल इंतजार के बाद धमाके कराए. इसी तरह इजरायल ने ईरान में सालों पहले अंडरकवर ड्रोन अड्डे बना दिए थे. 2010 से यह काम शुरू हुआ था. पहले ये अड्डे परमाणु संयंत्रों की जासूसी के लिए थे. 2021 से IRGC पर हमले शुरू हुए. 2025 में 12 दिन चले युद्ध में भी इन अड्डों से हवाई रक्षा प्रणालियों और मिसाइल केंद्रों पर हमले किए गए थे.

बसिज फोर्स की लोकेशन कैसे मिलती है?

मोसाद ने तेहरान के सीसीटीवी कैमरे हैक कर लिए हैं. बसिज फोर्स की तैनाती इन कैमरों से ट्रैक होती है. मोसाद की यूनिट 8200 ने बसिज सदस्यों के मोबाइल फोन भी हैक कर लिए हैं. फोन पर होने वाली बातचीत सीधे मोसाद तक पहुंचती है. ईरान में खामेनेई के खिलाफ विरोध करने वाले लोग सोशल मीडिया पर बसिज फोर्स की तस्वीरें पोस्ट करते हैं. मोसाद के एजेंट इन तस्वीरों को नक्शे से मिलाते हैं और उसी जगह ड्रोन हमला कर देते हैं.

ईरान के बागी लोग इजरायल के सबसे बड़े हथियार बन चुके हैं. इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने भी ईरान के लोगों को संकेत दिया है. चाणक्य के अर्थशास्त्र में लिखा है - यदि शत्रु के बागी आपके साथ सहयोग करें तो वे शत्रु की कमजोरियां बताते हैं. कम नुकसान के साथ युद्ध जीता जा सकता है. इजरायल इसी रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है.

बसिज फोर्स IRGC के लिए फीडर का काम करती है. IRGC के सैनिक मारे जाते हैं तो उनकी जगह बसिज फोर्स के सदस्य भेजे जाते हैं. बसिज फोर्स घरेलू खुफिया जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी भी निभाती है. अगर बसिज फोर्स को बड़ा नुकसान हुआ तो IRGC और ईरान का घरेलू इंटेलिजेंस दोनों प्रभावित होंगे.

इजरायल बसिज फोर्स में दहशत बैठाना चाहता है, ताकि सदस्य गद्दारी करें. इतिहास गवाह है कि 2008 में बसिज के तीन सदस्य मोसाद एजेंट बने और परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या में मदद की. 2025 में 8 बसिज सैनिकों ने ठिकानों की जानकारी दी. इस साल एक बसिज मौलवी को 15 साल की जासूसी के लिए गिरफ्तार किया गया था.

मोसाद जानता है कि बसिज फोर्स पर दबाव बढ़ने से ये लोग टूट जाएंगे. यही वजह है कि इजरायल लगातार बसिज फोर्स को निशाना बना रहा है. मोसाद की खुफिया जानकारी और सटीक हमले, यही दो फैक्टर हैं जिन्होंने नेतन्याहू को इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि वे कह रहे हैं कि ईरान के लिए अभी और सरप्राइज बाकी हैं.

ईरान में घर के अंदर से दुश्मन को मारना, यही इजरायल की नई रणनीति है. बसिज फोर्स पर हमले से ईरान का घरेलू सिस्टम कमजोर हो रहा है. आने वाले दिन बताएंगे कि मोसाद का अगला सरप्राइज क्या होगा? 

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Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शह...और पढ़ें

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