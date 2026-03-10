Advertisement
Hindi Newsदुनियामिडिल ईस्‍ट की जंग से एशिया के दो शेर परेशान, जंग का उन पर क्या पड़ रहा है असर?

Israel US and Iran war: इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच जंग छिड़ी है. इस जंग की वजह से एशिया में अमेरिका के सहयोगी और दुश्मन दोनों चिंतित हैं. नॉर्थ कोरिया,चीन ही नहीं बल्कि जापान भी जंग को लेकर टेंशन में है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 10, 2026, 10:42 AM IST
Israel US and Iran war: मिडिल ईस्ट के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं. ईरान खाड़ी देशों पर हमला कर रहा है. ये जंग कब खत्म होगी इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है. ये लड़ाई कोरिया, जापान और चीन पर असर डाल रही है. हालात को देखते हुए नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने कहा कि दशकों से न्यूक्लियर हथियार रखना उनका सही फैसला था. उन्होंने कहा कि परमाणु हथियार न होने से ऐसे हमले हो सकते हैं.  इसके अलावा किसने क्या कहा जानते हैं. 

नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने कहा कि दशकों से न्यूक्लियर हथियार रखना देश की अच्छी सोच है. उनका ये बयान खामेनेई की मौत के बाद आया. अमेरिकी हमलों की उन्होंने कड़ी निंदा भी की और कहा कि जिस तरह से इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया उससे उनकी इस सोच को और ज्यादा मजबूती मिली. 

नॉर्थ कोरिया ने की कड़ी निंदा

खामेनेई की मौत के बाद नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्रालय ने इसे गैर-कानूनी और सॉवरेनिटी का सबसे घिनौना उल्लंघन बताया है. वहीं साउथ कोरिया के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन के एनालिस्ट हांग मिन ने कहा कि नॉर्थ कोरिया की लीडरशिप को खत्म करने के लिए ऐसे हमले कहीं ज्यादा रिस्की होंगे और उनके सफल होने की उम्मीद भी कम होगी. 

नॉर्थ कोरिया के पास है हथियारों का जखीरा

ईरान के उलट, नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर परीक्षण को सालों पहले पूरा कर लिया है, उसके बड़े हथियारों के जखीरे में दर्जनों वॉरहेड हैं, जिसमें कई तरह के डिलीवरी सिस्टम हैं जो एशियाई U.S. सहयोगियों के लिए खतरा हैं और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो शायद U.S. मेनलैंड तक पहुंच सकती हैं. ऐसे में नॉर्थ कोरिया पर अटैक करना भारी पड़ सकता है. बता दें कि ये जंग शुरू होने के बाद अपनी पहली पब्लिक अपीयरेंस में, किम ने पिछले हफ्ते अपने बेशकीमती नए वॉरशिप के सी ट्रायल और टेस्ट का इंस्पेक्शन किया जिन्हें सरकारी मीडिया न्यूक्लियर-कैपेबल क्रूज मिसाइल कहता है.

साउथ कोरिया को भी है डर

वहीं अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो यह देश तेल पर बहुत निर्भर है ईरान के हमलों से होर्मुज स्ट्रेटबंद होने का डर है,  इससे तेल महंगा हो सकता है और अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा. बता दें कि अमेरिका ने साउथ कोरिया में 28,000 सैनिक रखे हैं और न्यूक्लियर सुरक्षा का वादा किया है. हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए साउथ कोरिया सोच रहा है कि अलग-अलग हालात में क्या करना चाहिए. एशिया में साउथ कोरिया अमेरिका का सहयोगी है. 

जापान ने नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी

जापान, एशिया में अमेरिका का एक और अहम सहयोगी है जो ट्रंप की आक्रामक मिलिट्री कार्रवाइयों से भी सावधान है और होर्मुज स्ट्रेट में किसी भी रुकावट को लेकर चिंतित है. निहोन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मित्सुरु फुकुदा ने कहा कि टोक्यो ने ईरान के न्यूक्लियर डेवलपमेंट को रोकने के लिए अमेरिका की कोशिशों का समर्थन किया है लेकिन इस युद्ध ने इसकी वैधता पर सवाल उठाए हैं और एक सहयोगी के तौर पर वाशिंगटन की क्रेडिबिलिटी पर शक पैदा किया है. जापान के मिनिस्टर साने ताकाइची और दूसरे सीनियर अधिकारियों ने U.S.-ईरान बातचीत का जोरदार सपोर्ट किया है, लेकिन U.S.-इजरायली हमलों का सपोर्ट करने से मना कर दिया है. टोक्यो ने मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है.

दोस्त और दुश्मन दोनों हैं चिंतित

चीन और नॉर्थ कोरिया कोरिया वर्तमान हालात को देखकर अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और ताकत को दिखा रहे हैं. हालांकि लंबे युद्ध से चीन के व्यापार को नुकसान होगा क्योंकि चीन ईरान और वेनेज़ुएला से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है. कुल मिलाकर इस युद्ध से अमेरिका के सहयोगी और दुश्मन दोनों चिंतित हैं. (AP)

ये भी पढ़ें: दिन में भी अंधेरा, सांस लेने में दिक्कत...तेल डिपो पर हमले के बाद जहरीली हुई तेहरान की हवा, बेबस ईरानियों ने क्या बताया?

 

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

Israel US and Iran war

