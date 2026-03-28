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Hindi Newsदुनियाजंग के बीच खड़ी हुई नई टेंशन, बढ़ रही है नेतन्याहू-मोसाद में दूरियां! किस बात से खफा हैं इजरायली पीएम?

जंग के बीच खड़ी हुई नई टेंशन, बढ़ रही है नेतन्याहू-मोसाद में दूरियां! किस बात से खफा हैं इजरायली पीएम?

Israel US Iran War: मिडिल ईस्ट में जंग के बीच नेतन्याहू और मोसाद के बीच भी दूरियां बढ़ने लगी है. पिछले एक हफ्ते में मोसाद के निदेशक बार्निया, नेतन्याहू के साथ किसी भी बैठक में नहीं शामिल हुए. अगर दूरियां और बढ़ी तो नेतन्याहू के लिए एक नई टेंशन खत्म हो सकती है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 28, 2026, 10:41 AM IST
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Benjamin Netanyahu–David Barnea
Benjamin Netanyahu–David Barnea

Netanyahu Mossad: इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच हो रही जंग से हाहाकार मचा हुआ है. इसका असर दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ रहा है. हालात ऐसे हैं कि अब नेतन्याहू और मोसाद में भी दूरियां बढ़ने लगी हैं, कहा ये भी जा रहा है कि मोसाद के निदेशक डेविड बार्निया ने पिछले एक हफ्ते से नेतन्याहू के साथ किसी भी संयुक्त बैठक में हिस्सा नहीं लिया. मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी एजेंसियों में गिना जाता है लेकिन ऐसे वक्त में मोसाद से बढ़ रही दूरियां नेतन्याहू के लिए टेंशन खड़ी कर सकती है. 

नेतन्याहू ने लगाया मोसाद पर आरोप

हिब्रू के सूत्रों के मुताबिक नेतन्याहू ने मोसाद प्रमुख पर ये आरोप लगाया है कि उन्होंने ईरान की सैन्य क्षमताओं और उसकी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में गलत जानकारी देकर इजरायल को गुमराह किया. जिसकी वजह से इजरायल एक ऐसे युद्ध की तरफ बढ़ रहा है जिसका नतीजा अनिश्चित है. इस युद्ध की वजह से इजरायल के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है. 

मोसाद ने दी सफाई

इसके इतर मोसाद का मानना है कि उसने इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी थी. हालांकि, नेतन्याहू ने अपनी निजी जोखिम उठाने की प्रवृत्ति के चलते एक ऐसा युद्ध छेड़ दिया जिसके नतीजे अप्रत्याशित हो सकते हैं. ऐसे में अगर ये युद्ध असफल साबित होता है तो इसकी जिम्मेदारी मोसाद नहीं बल्कि, सीधे तौर पर इजरायल के पीएम नेतन्याहू पर ही आएगी. 

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ईरानी जासूसी होने की बात

ये रार यहां तक ही नहीं सीमित रही, हिब्रू के सूत्रों ने यहां तक कह दिया कि पीएम कार्यालय और मोसाद प्रमुख, एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके यहां पर ईरानी जासूस मौजूद हैं. जिसके जरिए इजरायल के सैन्य सुरक्षा केंद्रों से महत्वपूर्ण जानकारियां लीक हो रही हैं. 

जानकारी लीक करने का आरोप

इससे पहले, सितंबर 2025 में दोहा पर इजरायल के हमले के दौरान, प्रधानमंत्री का ऑफिस और मोसाद एक-दूसरे पर ऑपरेशन शुरू होने से पहले यह आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने ऑपरेशन शुरू होने से ठीक पहले हमले से जुड़ी जानकारी लीक कर दी थी, इससे हमले की कामयाबी पर बुरा असर पड़ा था.

इजरायली पीएम को दी थी चेतावनी

मोसाद ने यह भी दावा किया है कि डेविड बार्निया ने ईरान के साथ युद्ध से पहले इजरायली प्रधानमंत्री को चेतावनी दी थी कि, अगर युद्ध शुरू होता है, तो दक्षिणी फारस की खाड़ी में मोसाद के सीक्रेट नेटवर्क पर ईरानी हमले का खतरा होगा. उन्हें बचाने के लिए कदम उठाने होंगे (शायद होटलों या मिलिट्री बेस में शिफ्ट करना), नहीं तो इन नेटवर्क का पता चल सकता है. अगर वो पकड़े गए तो उन्हें खत्म भी किया जा सकता है. 

क्या है मोसाद?

मोसाद की बात करें तो यह इजरायल की राष्ट्रीय खुफिया और जासूसी एजेंसी है. इसे दुनिया की सबसे खतरनाक और चुस्त खुफिया एजेंसियों में से एक माना जाता है, जो मुख्य रूप से गुप्त अभियानों, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों और दुश्मन देशों की जासूसी करने का काम करता है. खामेनेई की मौत के पीछे भी कहा जा रहा है कि मोसाद का हाथ रहा है. 

(ये भी पढ़ें: उल्टा पड़ गया नेतन्याहू का दांव, US-इजरायल में तनाव! जंग के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ? )

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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