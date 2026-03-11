झूठ बोलकर जंग जस्टिफाई कर रहे! ईरान ने अमेरिका के दावे को बताया सरासर झूठ, विदेश मंत्री ने ट्रंप के किस बयान पर उतारा गुस्सा?

Israel-US Iran War: इजरायल-अमेरिका ईरान पर लगातार आग के गोले बरसा रहा है. ईरान भी खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है. जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराघची ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि उनका देश अमेरिका पर हमले की योजना बना रहा था ये दावा करना गलत है. उन्होंने ये भी कहा कि ये झूठ अमेरिका ने फारस की खाड़ी के देश पर हमला करने के लिए फैलाया है. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.

X पर एक पोस्ट में ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान U.S. या U.S. सेनाओं पर हमला करने की योजना बना रहा था ये यह दावा सरासर झूठ है. उस झूठ का एकमात्र मकसद 'ऑपरेशन एपिक मिस्टेक' को सही ठहराना है, जो इजरायल द्वारा रचा गया एक गलत काम है और जिसका खर्च आम अमेरिकियों ने उठाया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया था दावा

उनका ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सोमवार को एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यह कहने के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान में सैन्य कार्रवाई कुछ ऐसी थी जो उन्हें लगता था कि करनी ही थी. उन्होंने आगे कहा कि अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो वे (ईरान) हमारे साथ ऐसा कर देते. साथ ही कहा कि शीर्ष वार्ताकारों स्टीव विटकॉफ, जारेड कुशनर, मार्को रूबियो और अन्य अधिकारियों के साथ चल रही बातचीत के दौरान उन्हें ऐसा लगा कि ईरान पहले हमला करने की तैयारी कर रहा था. अगर वे हमला करते तो यह बहुत ही ज्यादा बुरी बात होती.

मार्को रुबियो ने भी कही थी ये बात

इससे पहले, US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो ने कहा था कि हमें पता था कि इजरायली एक्शन होने वाला है. हमें पता था कि इससे अमेरिकी सेना पर हमला होगा और हमें पता था कि अगर हम उनके हमले शुरू करने से पहले उन पर हमला नहीं करते, तो हमें ज्यादा नुकसान होता.

व्हाइट हाउस ने दोहराया था रूख

जबकि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने ट्रंप के रुख को दोहराते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं है जब प्रेसिडेंट ने कहा है कि उन्होंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इसलिए शुरू किया क्योंकि उन्हें लगा कि ईरान पहले यूनाइटेड स्टेट्स और इस इलाके में हमारे एसेट्स पर हमला करेगा. यह प्रेसिडेंट की फीलिंग फैक्ट्स पर आधारित थी वे फैक्ट्स जो उन्हें उनके टॉप नेगोशिएटर्स ने दिए थे, जो ईरानी सरकार के साथ अच्छी नीयत से जुड़े थे.

कई आए और कई चले गए

इससे पहले ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन ने कहा कि ईरान कम से कम 6,000 साल पुरानी सभ्यता का वारिस है, इतिहास की परीक्षाओं के बावजूद, कोई भी ताकत इस मशहूर नाम को मिटाने में कभी कामयाब नहीं हुई है. जो कोई भी ईरान को खत्म करने का भ्रम पालता है, उसे इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता. हमलावर आए और गए लेकिन ईरान टिका रहा. (ANI)