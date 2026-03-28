No Kings Protest: ट्रंप के देश में जंग का विरोध, सड़कों पर उतरेंगे लाखों लोग, क्या फिर बनेंगे अक्टूबर जैसे हालात?

No Kings Protest: मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का विरोध अमेरिका में होने वाला है. ट्रंप और ईरान युद्ध के विरोध में पूरे अमेरिका में “नो किंग्स” प्रदर्शन की योजना गई है. इस आंदोलन के तहत 3000 से ज्यादा सभाओं का आयोजन किया जाएगा. इसी तरह के आंदोलन पिछले साल अक्टूबर में हुए थे जिसमें US भर में हजारों कार्यक्रमों में पांच से सात मिलियन लोग शामिल हुए थे.

विरोध के सबसे बड़े प्रदर्शनों में एक

आयोजकों का कहना है कि यह शनिवार US के इतिहास में विरोध के सबसे बड़े दिनों में से एक हो सकता है, जिसमें ट्रंप के एंटी-इमिग्रेशन एक्शन से लेकर ईरान पर उनके युद्ध तक, कई तरह की शिकायतें दिखाई जाएंगी. वाशिंगटन DC, मिनियापोलिस, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को में बड़े विरोध प्रदर्शन की उम्मीद है. बर्लिंगटन फ्री प्रेस के अनुसार, सिर्फ 646,000 लोगों का घर, वरमोंट के छोटे से राज्य में 40 से ज्यादा विरोध प्रदर्शन होने की उम्मीद है.

ट्रंप प्रशासन की आलोचना की

साथ ही साथ आयोजकों ने कहा ईरान में राष्ट्रपति का युद्ध अब एक महीने के करीब है, यह अपनी पार्टी के कुछ सदस्यों के बीच भी विवाद पैदा कर रहा है, जिन्होंने सैन्य अभियान के बारे में जानकारी साझा न करने के लिए ट्रंप प्रशासन की आलोचना की है. अमेरिकी जमीनी सैनिकों को तैनात करने और संघर्ष में सैकड़ों अरब डॉलर डालने की संभावनाओं का विरोध किया है. इस बीच, इमिग्रेशन प्रवर्तन पर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच गतिरोध के कारण होमलैंड सुरक्षा विभाग बंद है, जिससे हवाई अड्डों पर घंटों लंबी सुरक्षा लाइनें लग गई हैं, जो परिवहन सुरक्षा प्रशासन एजेंटों के बीच कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों में हो रहा है जबरदस्त विरोध

वहीं इंडिविजिबल प्रोजेक्ट की को-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लीह ग्रीनबर्ग ने कहा कि यह पिछले जून में हुए पहले नो किंग्स डे ऑफ एक्शन से लगभग 40% ज्यादा है. इडाहो, व्योमिंग, मोंटाना, यूटा, सभी में डबल डिजिट में इवेंट्स हो रहे हैं. हम रिपब्लिकन लीडर्स के अपने घरों में भी जबरदस्त विरोध देख रहे हैं.