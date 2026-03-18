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Hindi Newsदुनियाईरानी हमलों से हिला सऊदी अरब..., तालमेल बिठाने के लिए करने जा रहा मीटिंग, इस्लामिक देशों के साथ इन मुद्दों पर होगी चर्चा

'ईरानी हमलों से हिला सऊदी अरब...', तालमेल बिठाने के लिए करने जा रहा मीटिंग, इस्लामिक देशों के साथ इन मुद्दों पर होगी चर्चा

Israel US Iran war: इजरायली-अमेरिकी हमलों का जवाब देते हुए ईरान कई खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है. जिसमें सऊदी अरब भी है. मौजूदा हालात में तालमेल बिठाने के लिए इस्लामिक देशों के साथ सऊदी अरब बैठक कर रहा है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 18, 2026, 01:46 PM IST
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'ईरानी हमलों से हिला सऊदी अरब...', तालमेल बिठाने के लिए करने जा रहा मीटिंग, इस्लामिक देशों के साथ इन मुद्दों पर होगी चर्चा

Saudi Arabia Meeting: इजरायल-अमेरिका और ईरान में भीषण जंग हो रही है. इजरायल-अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने खाड़ी देशों पर जमकर आग के गोले बरसाए. उसने सऊदी अरब पर भी हमले किए, मौजूदा हालात को देखते हुए सऊदी अरब इस्लामिक देशों के एक ग्रुप के विदेश मंत्रियों की मेजबानी करेगा. इस्लामिक देशों के प्रतिनिधि सुरक्षा के साथ तालमेल बिठाने के लिए एक हाई-लेवल मीटिंग करने वाले हैं. 

ये बैठक ऐसे समय पर होने वाली है जब पूरे मिडिल ईस्ट में दुश्मनी तेजी से बढ़ रही है, 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ अमेरिकी और इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन के बाद इलाके की स्थिति और खराब हो गई, जिसका जवाब तेहरान ने कई राउंड के ड्रोन और मिसाइल हमलों से दिया, तीनों देशों के बीच 19वें दिन भी जंग जारी है और जमकर हमले किए जा रहे हैं. 

ईरान ने जवाबी हमलों में खाड़ी देशों, इजरायल और यूनाइटेड स्टेट्स की संपत्तियों को निशाना बनाया है, जो इस इलाके में सालों में सबसे बड़ी सुरक्षा इमरजेंसी है. इस बढ़ती हिंसा का असर बड़े लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत ज्यादा महसूस किया गया है. दुबई और दोहा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बार-बार बंद करना पड़ा है, जिससे ग्लोबल ट्रेड, पैसेंजर ट्रैवल और जरूरी मेडिकल सप्लाई की डिलीवरी में बहुत ज्यादा रुकावट आई है.

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इससे पहले सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने यूनाइटेड अरब अमीरात, मिस्र, इराक, सीरिया, अल्जीरिया और बोस्निया और हर्जेगोविना के अपने काउंटरपार्ट्स के साथ कई बार टेलीफोन पर बातचीत की. इस मीटिंग का मुख्य मकसद तनाव कम करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाना और इलाके के संकट को और बिगड़ने से रोकना है.

ईरान सऊदी अरब और कुवैत पर ड्रोन से हमले कर रहा है. ऐसे कई हमले हुए जिसे सऊदी अरब ने काफी हद तक नाकाम किया. सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया था कि देश के तेल से भरपूर पूर्वी इलाके में दो ड्रोन मार गिराए गए थे. (ANI)

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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