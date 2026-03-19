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Hindi Newsदुनियाअब और नहीं सहेंगे...ईरान को सऊदी की आग उगलती चेतावनी, क्या जंग में उतरेगा खामेनेई का पड़ोसी?

अब और नहीं सहेंगे...ईरान को सऊदी की 'आग उगलती' चेतावनी, क्या जंग में उतरेगा खामेनेई का पड़ोसी?

Iran Israel war: जंग में ईरान ने खाड़ी देशों को भी निशाना बनाया है. सऊदी अरब पर भी ईरान ने हमला किया, जिसके बाद सऊदी अरब ने कहा है कि ईरान उकसाया तो वो मिलिट्री एक्शन ले सकता है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 19, 2026, 08:36 AM IST
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अब और नहीं सहेंगे...ईरान को सऊदी की 'आग उगलती' चेतावनी, क्या जंग में उतरेगा खामेनेई का पड़ोसी?

Saudi Arabia: अमेरिका और इजरायल के साथ जंग में ईरान ने खाड़ी देशों में भी भीषण तबाही मचाई है. सऊदी अरब भी ईरान के निशाने पर रहा है. ईरानी हमलों को लेकर अब सऊदी अरब सख्त मोड में आ गया है. सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा है कि अगर ईरान उकसाया तो उसका देश मिलिट्री एक्शन ले सकता है, हालांकि उसकी पहली प्राथमिकता खाड़ी देशों पर किए जा रहे हमलों को रोकना है.

ले सकते हैं मिलिट्री एक्शन

विदेश मंत्री ने कहा कि अभी मुझे इस बात की परवाह है कि मेरे देश और मेरे पड़ोसी देशों पर, जो इस झगड़े में शामिल नहीं हैं, हमले खत्म हों. उन्होंने कहा कि इस युद्ध को रोकने के लिए वो हर तरीके का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वह पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमैटिक हो, उन्होंने चेतावनी देते हुए कड़े लहजे में ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं. 

ईरान नहीं रखता पड़ोसियों पर यकीन

प्रिंस फैसल ने साथ ही साथ ये भी कहा कि ईरान अपने पड़ोसियों से बात करने में यकीन नहीं रखता, बल्कि वह अपने पड़ोसियों पर दबाव बनाने की कोशिश करता है यह तरीके उसके फेल हो जाएंगे, सऊदी अरब दबाव में नहीं झुकेगा और उसका दबाव उल्टा पड़ जाएगा. विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि ईरान पर भरोसे को बहुत नुकसान पहुंचा है.ईरान के पड़ोसी देशों पर हमले पहले से सोचे-समझे थे और अब हम जो देख रहे हैं, वह इस बात को कन्फर्म करता है. जो थोड़ा बहुत भरोसा था वह पूरी तरह से टूट गया है.

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खतरों का मिलकर जवाब देने की जरूरत

आगे बोलते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है ईरान उनकी बातों को समझेगा और एक बार इसपर विचार करेगा और हिसाब लगाकर अपने पड़ोसियों पर हमला करना बंद कर देगा. ईरान पर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने का भी आरोप लगाया और चेतावनी दी कि लगातार हमले ईरान के अकेलेपन को और बढ़ाएंगे और इस बात पर जोर दिया कि नेविगेशन की आजादी के लिए खतरों का मिलकर जवाब देने की जरूरत है. (ANI)

ये भी पढ़ें: 24 घंटे की डेडलाइन: कतर ने ईरानी अधिकारियों के दिया देश छोड़ने का आदेश; पार्स पर हमले से पहले इजरायल ने किसे दी थी जानकारी?

 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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