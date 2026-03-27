ईरान ड्राइवर सीट पर है, ट्रंप को लगानी होगी पूरी ताकत...जंग के बीच टॉप US अधिकारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को चेताया

Israel US Iran war: अमेरिका-इजरायल और ईरान में कई दिनों से जंग छिड़ी है, इस जंग की वजह से चारों तरह हाहाकार मचा हुआ है, ईरान भी जवाबी हमले से दोनों देशों की टेंशन को बढ़ा दिया है, इसी बीच पेंटागन के पूर्व सलाहकार और अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव, कर्नल (सेवानिवृत्त) डगलस मैकग्रेगर ने एक बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि ईरान वर्तमान में रणनीतिक रूप से मजबूत स्थिति में है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास अब कोई कारगर विकल्प नहीं बचा है. अब अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगानी होगी. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.

अपनी पूरी ताकत झोंक दें ट्रंप

इसके अलावा ट्रंप के पूर्व सहयोगी मैकग्रेगर ने ये भी कहा कि ईरान ने आज के जमाने की लड़ाई का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, हालांकि अमेरिका जिस तरह से लड़ रहा है उसकी सोच वर्ल्ड वॉर-2 वाली सोच है. आगे कहा कि मुझे लगता है कि ईरान ड्राइवर की सीट पर है और प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए जिन्हें अपने देश में और दुनिया भर में बेइज्जती का असली खतरा है. ऐसे में बस यही उम्मीद बची है कि वो ईरानी सरकार और उसकी आबादी के खिलाफ अपना सबकुछ झोंक दे, ताकि वो घुटनों पर आ जाए.

ट्रंप चाहते हैं ईरान का सरेंडर

एक मीडिया संस्थान में बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि हमने जापानियों के साथ 1945 में ऐसा किया था और यह काम नहीं आया. जापान में हालत बदलने के लिए न्यूक्लियर ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ा. इसलिए मुझे लगता है कि इससे वह नहीं होगा जो प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं, वह चाहते हैं कि लोग वहां खड़े होकर ईरानी राष्ट्र का सरेंडर स्वीकार कर लें. मुझे ऐसा होता नहीं दिख रहा.

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सीजफायर को बताया भ्रामक

बातचीत में उन्होंने ट्रंप द्वारा घोषित पांच दिन के "सीजफायर" को काफी हद तक भ्रामक बताया और कहा कि हमारे पास यह तथाकथित सीजफायर है, जिसे बेशक नजरअंदाज किया जा रहा है. हमने असल में एकतरफा कह दिया है कि हम भविष्य के हमले वाले ऑपरेशन की तैयारी के लिए पांच दिन का ब्रेक लेने जा रहे हैं. उन्होंने इशारा किया कि इस ब्रेक का इस्तेमाल बड़े हमले के लिए मिलिट्री एसेट्स बनाने में किया जा रहा है और वॉशिंगटन ईरान पर भारी हमला करने के मकसद से एक भारी हवाई कैंपेन की तैयारी कर रहा है.

ट्रंप की करीबी कर रहे हैं उम्मीद

आगे कहा कि ईरान 21वीं सदी का युद्ध का तरीका अपनाया है. मिसाइलें, बिना पायलट वाले सिस्टम, लगातार और बिना रुके ओवरहेड स्पेस-बेस्ड सर्विलांस से जुड़े हैं. वहीं अमेरिकी का हमला सजा देने वाला हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है. प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके करीबी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ईरानी देश को असल में खत्म करके युद्ध खत्म हो जाएगा. उन्होंने इस तरह के तरीके के असर पर तीखे सवाल उठाए और कहा कि यह पुरानी मिलिट्री सोच को दिखाता.

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