जंग के बीच होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले हैं भारतीय झंडे वाले जहाज, आज ही रवाना हो सकते हैं 2 गैस टैंकर

Israel US Iran War: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जंग हो रही है. इस जंग का असर दुनियाभर में पड़ रहा है, होर्मुज स्ट्रेट से जहाज पार करने से कतरा रहे हैं. ईरान होर्मुज स्ट्रेट पर कड़ी पाबंदी लगाए हुए है, जिससे तेल के टैंकरों का यहां से निकलना मुश्किल हो रहा है. इसी बीच भातर के लिए एक अच्छी खबर है. यहां से दो भारतीय झंडे वाले लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंकर होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की तैयारी कर रहे हैं.

ईरान ने दी थी चेतावनी

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों में इस खास रास्ते से कच्चे तेल की शिपमेंट रुक गई है हालांकि दो भारतीय जहाज यहां से निकलने की तैयारी कर रहे हैं. ये जहाज जल्द ही यहां से रवाना हो सकते हैं. इस रास्ते से आवाजाही इसलिए रुक गई है क्योंकि ईरान ने चेतावनी दी थी कि वह खाड़ी छोड़ने की कोशिश कर रहे जहाजों को निशाना बना सकता है.

आज रवाना हो सकते हैं जहाज

जानकारी के मुताबिक दो भारतीय LPG कैरियर, पाइन गैस और जग वसंत संयुक्त अरब अमीरात में शारजाह के पास हैं, मरीनट्रैफिक के शिप-ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि दोनों जहाज सिग्नल दे रहे हैं कि वे यात्रा की तैयारी कर रहे हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि ये जहाज आज रवाना हो सकते हैं हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है.

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होर्मुज स्ट्रेट से गुजरे थे जहाज

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम खाड़ी में मौजूद भारत के 22 जहाजों के बेड़े के सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के मूवमेंट के पक्ष में हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सुरक्षित रास्ते के बारे में दुनिया के नेताओं के संपर्क में हैं. पिछले हफ्ते ईरान ने दो भारतीय झंडे वाले LPG कैरियर को स्ट्रेट से गुजरने दिया, जिससे पता चलता है कि कुछ शिपमेंट पर अभी भी केस-बाय-केस बेसिस पर बातचीत हो सकती है.

कई दिनों से हो रही है जंग

इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच 22 दिनों से जंग हो रही है. इस जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो इस जंग को जीतने के करीब हैं. उन्होंने अपना मकसद भी बताया. जबकि इजरायल ने कहा कि हम उन्हें मिट्टी में मिला देंगे, वहीं ईरान ने कहा कि वो आखिरी सांस तक लड़ेगा.