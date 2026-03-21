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ईरान का खेल खत्म...मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ट्रंप ने बताए 5 बड़े मकसद, कहां तक पहुंचा अमेरिका?

Middle East War: मिडिल ईस्ट में जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि अमेरिका आखिरी गेम के करीब है और उसे जल्द ही पूरा कर सकता है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 21, 2026, 06:47 AM IST
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ईरान का खेल खत्म...मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ट्रंप ने बताए 5 बड़े मकसद, कहां तक पहुंचा अमेरिका?

Donald Trump: इजरायल- अमेरिका और ईरान के बीच जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि US अपने जीत के प्लान को पूरा करने के 'बहुत करीब' है और वो मिलिट्री ऑपरेशन कम करने पर विचार कर रहे हैं. उन्होंने जंग के पीछे 5 मकसद बताया है जिसे अमेरिका ने हासिल कर लिया है या फिर हासिल करने के करीब है. आइए जानते हैं कि अमेरिका के वो पांच बड़े मकसद कौन से हैं. 

मिलिट्री ऑपरेशन खत्म करने के करीब है अमेरिका

US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया कि वाशिंगटन ईरान के खिलाफ अपने मिलिट्री कैंपेन के खत्म होने के करीब हो सकता है. ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने दावा किया कि US अपने गोल हासिल करने के बहुत करीब है और अब इस इलाके में ऑपरेशन "कम करने" पर विचार कर रहा है. उनके मैसेज के सेंटर में एक साफ चेकलिस्ट या पांच मकसद थे.

ट्रंप ने बताया अपना मकसद

ट्रंप ने कहा कि पहला मकसद ईरान की मिसाइल क्षमताओं को “पूरी तरह से कमज़ोर करना” है, जिसमें “लॉन्चर और उनसे जुड़ी हर चीज'' शामिल है. जबकि दूसरा मकसद ईरान के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को खत्म करना है, जो उसके मिलिट्री प्रोडक्शन की रीढ़ है. तीसरा मकसद ईरान की नेवी और एयर फोर्स के साथ-साथ एंटी-एयरक्राफ्ट सिस्टम को खत्म करना. 

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कई दिनों से हो रही है जंग

चौथा मकसद  ईरान कभी भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के आस-पास भी न पहुंच पाए और अगर ऐसा होता है तो US की “तेजी से और मजबूती से” जवाब देने की क्षमता बनी रहे. ट्रंप ने अपना पांचवा मकसद बताते हुए लिखा कि मिडिल ईस्ट में US के खास साथियों की रक्षा करना, उन्होंने इजरायल, सऊदी अरब, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत का नाम उन देशों में लिया जिन्हें वॉशिंगटन बचाना चाहता है. बता दें कि इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच 22 दिनों से जंग हो रही है. 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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