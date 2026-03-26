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Hindi NewsदुनियाIts Launching Soon...भूल या संकेत? व्हाइट हाउस में महिला की आवाज से मचा हड़कंप, किसकी ओर था इशारा?

It's Launching Soon...भूल या संकेत? व्हाइट हाउस में महिला की आवाज से मचा हड़कंप, किसकी ओर था इशारा?

Israel-US Iran War: सोशल मीडिया पर व्हाइट हाउस का एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक महिला को ये कहते हुए सुना जा रहा है 'It's Launching Soon Right' इस वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 26, 2026, 08:51 AM IST
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It's Launching Soon...भूल या संकेत? व्हाइट हाउस में महिला की आवाज से मचा हड़कंप, किसकी ओर था इशारा?

White House Video: इजरायल-अमेरिका और ईरान में 27 दिनों से जंग छिड़ी है. इस जंग की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, अमेरिका-इजरायल के हमलों के बाद ईरान खाड़ी देशों पर भी आग के गोले बरसा रहा है.  ईरान पर लगातार हमले हो रहे हैं जिसकी वो जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई है. इसी बीच व्हाइट हाउस का एक रहस्यमयी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला को ये कहते हुए सुना जा रहा है कि  'It's Launching Soon Right' इस पोस्ट के वायरल होते ही लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. 

किसकी ओर था इशारा

इसे लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि ये ईरान पर हमले करने के लिए बनाई जा रही किसी रणनीति का हिस्सा हो, इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर कमेंट करते हुए एक ने लिखा कि यह कोई नई पॉलिसी रोलआउट या अगला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या किसी का कॉफी ऑर्डर हो सकता है. 2026 के ईरान टेंशन के मामले में, कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम टेस्ट? या यह ग्रुप चैट के लिए था और इंटर्न ने 'सेंड' के बजाय 'पोस्ट' दबा दिया. अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है. एक्सीडेंटल लीक और क्रिप्टिक टीज के जमाने में, मेरा मानना ​​है कि ड्रामैटिक काउंटडाउन के बजाय आम कम्युनिकेशन फेल हो जाते हैं.

 

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लोगों ने दी प्रतिक्रिया

एक अन्य ने लिखा कि यह जल्द ही लॉन्च हो रहा है, है ना? जब आप अपना माइक्रोफोन बंद करना भूल जाते हैं और अनजाने में हर तरह की कॉन्सपिरेसी थ्योरी का टारगेट बन जाते हैं. क्या व्हाइट हाउस जनता के साथ चूहे-बिल्ली का खेल खेल रहा है, या यह सिर्फ एक बेवकूफी भरी गलती है?

ईरान ने दागी मिसाइलें

जंग के बीच मिडिल ईस्ट में ईरानी सरकारी टेलीविजन के अनुसार, ईरान ने दावा किया है कि उसने USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट करियर की ओर एक क्रूज मिसाइल दागी है. हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों की ओर से इस पर तत्काल कोई पुष्टि या प्रतिक्रिया नहीं आई है. ईरान होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके बाद से पूरी दुनिया में तेल और गैस के संकट खड़े हो गए हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने होर्मुज से गुजरने वाले देशों से मोटा टोल वसूलना शुरू कर दिया है. 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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