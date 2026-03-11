Advertisement
इजरायल-अमेरिका या ईरान? पश्चिम एशिया की जंग में किसे समर्थन दे रहा इटली, पीएम मेलोनी ने किया खुलासा

Italy Side On Middle East War: पश्चिम एशिया में चल रही जंग में रूस-चीन जैसे देशों ने ईरान को खुला समर्थन दिया है. वहीं इस बीच इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने खुलासा किया है कि वह इस जंग में किसकी तरफ हैं.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 11, 2026, 08:18 PM IST
Iran-Israel War: अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए संयुक्त हमले के बाद से पश्चिम एशिया में जंग छिड़ी हुई है. इस जंग में जहां रूस-चीन जैसे देशों ने खुलेतौर पर ईरान को समर्थन दिया है तो वहीं अब इटली ने भी बता दिया है कि संघर्ष की इस घड़ी में वह किसके साथ खड़ा है. बता दें कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा हा कि उनका देश ईरान पर इजरायली-अमेरिकी हमलों में शामिल नहीं होगा. इसके बदले वह एक डिप्लोमैटिक समाधान में मदद करना चाहता है. इससे साफ जाहिर होता है कि मेलोनी इस जंग को बातचीत से समाप्त करवाना चाहती हैं. 

जंग में किसके साथ है इटली? 

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बुधवार ( 11 मार्च 2026) को सांसदों से कहा,' इटली ईरान में चल रहे जंग में हिस्सा नहीं ले रहा है और न ही लेगा.' उन्होंने कहा कि बढ़ती जंग एक बड़े इंटरनेशनल लॉ के संकट का हिस्सा है. मेलोनी ने कहा कि ईरान में खड़ा संकट हाल ही के इतिहास के सबसे कठिन पलों में से एक था. उन्होंने अपने देश के हितों की रक्षा के लिए विपक्ष से सरकार के साथ एकजुट होने के लिए कहा. मेलोनी ने कहा कि जंग से पहले दखल को रोकने के लिए इटली ने ओमान-कतर के साथ काम किया था. उन्होंने कहा कि इटली ने ईरान के साथ भी लंबे वक्त से संबंध खुले रखे हैं और बीते साल 2 राउंड की परमाणु बातचीत की मेजबानी की थी. 

 खाड़ी देशों पर हमले की निंदा की  

इटली की प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जंग के चलते ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि होने से सरकार उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं, जो अंदाजा लगा रही हैं. पीएम ने कहा कि सरकार की ओर से इस पर शामिल फर्मों पर टैक्स लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस बीच चीन ने खाड़ी देशों पर हमले की निंदा की है और क्षेत्र में तनाव कम करने और शांति लाने के लिए अपनी भूमिका निभाने की बात कही. इसको लेकर चीनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने स्पष्ट किया कि चीन खाड़ी देशों पर हमलों का समर्थन नहीं करता है और नागरिकों समेत नॉन मिलिट्री टारगेट्स पर हो रही अंधाधुंध फायरिंग की निंदा करता है. 

जंग पर क्या बोला चीन? 

गुओ जियाकुन ने कहा कि फिलहाल वर्तमान स्थिति में सबसे बड़ी प्राथमिकता संघर्ष और शत्रुता को अधिक फैलने से रोकना है. उन्होंने कहा कि चीन संबंधित पक्षों के साथ सहयोग बढ़ाकर शांति स्थापित करने और क्षेत्रीय तनाव को कम करने की कोशिश जारी रखेगा. बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल की ओर से ईरान में किए गए हमले के बाद से क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया था. ईरान ने भी इसके जवाब में पश्चिम एशिया समेत इजरायल की कई जगहों पर बमों की वर्षा की. तेहरान में ओमान, कतर, UAE, सऊदी अरब और बहरीन समेत कई खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

