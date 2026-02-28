ट्रंप की ईरानी लीडरशिप को चुनौती- मिसाइल इंडस्ट्री करेंगे तबाह, सरेंडर करो; वर्ना खत्म कर देंगे

Israel USA Iran war: दुनिया जिस अनहोनी की आशंका से थर्रा रही थी, शनिवार की सुबह वह हकीकत में तब्दील हो गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक घोषणा कर दी है कि अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है. तेहरान की धरती उस वक्त दहल उठी जब दिनदहाड़े इजरायली जेट्स ने सीधे सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के दफ्तर के करीब मिसाइलें दागी हैं.

तेहरान के आसमान में धुएं का काला गुबार है, मोबाइल सेवाएं ठप कर दी गई हैं और पूरे ईरान में एयर बॉर्डर सील हैं. खबर है कि इस हमले में ईरान के सैन्य ठिकानों, सरकारी इमारतों और खुफिया मुख्यालयों सहित 30 से ज्यादा जगहों को निशाना बनाया गया है. जहां इजरायल में सायरन की गूंज के बीच अस्पतालों को बंकरों में शिफ्ट किया जा रहा है, वहीं अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ये हमला ईरान को घुटनों पर लाने के लिए छेड़ा गया आर-पार का युद्ध है. अब सवाल ये उठता है कि क्या 86 वर्षीय खामेनेई इस हमले का निशाना बने हैं या ईरान पलटवार कर पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक देगा. आइए, इस विनाशकारी सैन्य अभियान के बारे में डिटेल से समझते हैं.

ट्रंप ने क्या कहा?

ईरान पर सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को कड़ा और सीधा संदेश देते हुए आर-पार की जंग का एलान कर दिया है. ट्रंप ने साफ रूप से कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री और उसकी नौसेना को पूरी तरह से तबाह करना है. उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिकी सेना ईरान की उन क्षमताओं को नष्ट कर देगी, जो आने वाले समय में सीधे अमेरिका तक पहुंचने की ताकत रख सकती हैं.

कभी भी परमाणु हथियार नहीं कर पाएंगे हासिल

ट्रंप के मुताबिक, ये हमला केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल न कर सके और उसकी सरकार दोबारा कभी अमेरिकी सैन्य शक्ति को चुनौती देने की हिम्मत न करे.

किसी को नहीं छोड़ेंगे

ट्रंप ने क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने वाले आतंकवादी प्रॉक्सी ग्रुप्स के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने साफ कर दिया है कि इस सैन्य कार्रवाई के जरिए उन सभी नेटवर्क को खत्म कर दिया जाएगा जो मिडिल ईस्ट या दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं.

ट्रंप ने अपने अंदाज में कहा कि ईरान को अब यह समझ लेना चाहिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सशस्त्र सेनाओं की ताकत और क्षमता से टकराने का अंजाम क्या होता है. राष्ट्रपति का यह बयान संकेत देता है कि अमेरिका अब केवल रक्षात्मक नहीं, बल्कि ईरान के पूरे सैन्य और परमाणु ढांचे को जड़ से मिटाने की रणनीति पर काम कर रहा है.