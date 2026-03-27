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'चौधरी' बन रहा था पाकिस्तान! इजरायल ने अमेरिका को किया आगाह, इसी मुल्क ने ईरान को...

जब से पकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच सुलह वाली मीटिंग होने की खबर आई है, शहबाज शरीफ से ज्यादा आसिम मुनीर 'चौधरी' बन रहे हैं. इजरायल ने अब अंदर की सच्चाई उजागर करते हुए अमेरिका को आगाह किया है.  

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 27, 2026, 02:41 PM IST
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फाइल फोटो
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मीटिंग सेट है. पाकिस्तान ने अमेरिका की बात ईरान तक पहुंचा दी है. ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में इसी हफ्ते शांति समझौता हो सकता है. इस बीच, इजरायल ने अमेरिका को आगाह कर दिया है कि पाकिस्तान पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? इजरायल ने डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज दिया है कि जिस देश ने ए. क्यू. खान नेटवर्क तैयार किया, जिस मुल्क ने ईरान, लीबिया और नॉर्थ कोरिया को परमाणु कार्यक्रम की एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी सप्लाई की, वह ईरान को रोकने के लिए बनी व्यवस्था का संरक्षक कैसे बन सकता है?

हां, इजरायल ने अमेरिका को आगाह करते हुए कहा है कि जिस पार्टी ने समस्या पैदा की, वही उसके समाधान की गारंटी नहीं दे सकता. सिक्योरिटी पॉलिसी से जुड़ीं इजरायली एनालिस्ट शाय गाल ने कहा है कि पाकिस्तान मैसेज पहुंचा सकता है लेकिन यह मध्यस्थ नहीं हो सकता. यह देश तो खुले तौर पर एक तरफ है. दशकों तक भारी-भरकम फंडिंग के बावजूद पाकिस्तान आतंक के ठिकाने खत्म नहीं कर पाया या जानबूझकर खत्म नहीं किया.  

इजरायली एक्सपर्ट का कहना है कि 'पाकिस्तान' कोई पारदर्शी पॉलिटिकल वर्ड नहीं है. यह खुलेआम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, जो इसके एक्शन से समझ में भी आ रहा है.  

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पहली बार मुनीर ने किया ऐसा लंच

जून 2025 में, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को किसी सीनियर पाकिस्तानी सिविलियन के बिना व्हाइट हाउस में ऐसा लंच कराया गया, जो पहले कभी नहीं हुआ. उसी साल नवंबर में, संविधान में आर्मी चीफ के पावर बढ़ा दिए गए. सुप्रीम कोर्ट के अधिकार कम हो गए. ऐसे में, पाकिस्तानी मीडिएशन का मतलब है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से मध्यस्थता. 

शाय ने कहा है कि इस्लामाबाद ने खुद को वॉशिंगटन और तेहरान के बीच एक 'ब्रिज बिल्डर' के तौर पर स्थापित करने के लिए ताकत झोंक दी. जनवरी 2026 में ही, उसने न्यूक्लियर बातचीत में ऐसी भूमिका निभाने का दावा किया था. पिछले साल नवंबर में उसने प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और सेना प्रमुख के साथ बैठकों के लिए इस्लामाबाद में ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव की मेजबानी की. साथ ही, पाकिस्तान ने ट्रंप परिवार की क्रिप्टो एक्टिविटीज से जुड़ी संस्था के साथ डील कर ट्रंप के इनर सर्कल तक सीधे रिश्ते मजबूत कर लिए. 

यह पाकिस्तान की सोची-समझी चाल

हां, इजरायली एक्सपर्ट का आकलन कहता है कि पाकिस्तान की तरफ से यह 1971-1972 के उस पल को फिर से गढ़ने की सोची-समझी कोशिश है, जब पाकिस्तान अमेरिका और चीन के बीच सीक्रेट चैनल के तौर पर काम करता था. 

ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान अगर 'चौधरी' बनना चाह रहा है तो उसे फायदा क्या होगा? इजरायली एक्सपर्ट ने कहा कि दशकों से संदेह के घेरे में मौजूद पाकिस्तान की स्थिति अमेरिका की नजर में बेहतर हो सकती है. उसके मिसाइल प्रोग्राम को लेकर दबाव कम होगा, जिसे अमेरिका के लिए एक उभरते खतरे के तौर पर बताया जा रहा है. 

'चौधरी' बनकर इमेज सुधारेगा पाकिस्तान

एक अंदरूनी फायदा यह भी दिख रहा है कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट (पीओसी) के तौर पर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की अहमियत को सही ठहराया जाएगा. यह सेना की पावर को और बढ़ाने जैसा है. अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष दूत विटकॉफ और जेरेड कुशनर मीटिंग में आ सकते हैं. ईरान की तरफ से राजनीतिक प्रतिनिधि आएंगे, लेकिन फैसला रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और तेहरान में सीनियर अफसर करेंगे.

पढ़ें: पेट्रोल 'नाप-तौलकर' मिल रहा, वर्क फ्रॉम होम... ईरान युद्ध से एशिया के इन देशों का निकला 'तेल', चीन मौज में क्यों?

इस्लामाबाद में मीटिंग के बाद इजरायल को अपडेट किया जाएगा. वह कोई पार्टी नहीं होगा. इस पर इजरायल का तर्क है कि खतरा उठाने वाली पार्टी और शब्द लिखने वाली पार्टी के बीच एक गैप बना रहेगा. इजरायल का कहना है कि पाकिस्तान के 'चौधरी' बनने से इजरायल ही नहीं, अमेरिका, गल्फ देश, पश्चिमी देश और भारत के हित जुड़े हैं. आगे अमेरिका खुद समझदार है. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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