हमास के आतंकियों ने तीन महिलाओं को छोड़ा, तो इजरायल ने भारत को शुक्रिया क्यों कहा?

Ceasefire in Gaza: गाजा में इजरायल और हमास के बीच बहुप्रतीक्षित सीजफायर समझौता लागू होने के बाद, भारत में इजरायल के राजदूत रियुवेन अजार ने रविवार को अपने देश के आत्मरक्षा के "अधिकार" का ‘समर्थन’ करने के लिए भारत को धन्यवाद दिया. दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम समझौता 15 महीने के संघर्ष के बाद हुआ है.

सात अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर हमास के हमले के बाद इस युद्ध की शुरुआत हुई थी. इस समझौते से गाजा में जारी युद्ध को रोकने और हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली बंधकों की रिहाई में मदद मिली है. इस बीच तय समझौते के मुताबिक हमास ने तीन बंधकों को रविवार को छोड़ भी दिया है. तीनों बंधकों को रेडक्रॉस की टीम ने आईडीएफ को सुपुर्द कर दिया है.

इजरायल ने भारत का शुक्रिया अदा किया है. इजरायल दूतावास द्वारा जारी एक वीडियो में अजार ने कहा, "मैं आत्मरक्षा के हमारे अधिकार का समर्थन करने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं और हम खास तौर से भारतीय लोगों के जबरदस्त समर्थन की सराहना करते हैं."

"Would like to thank Indian govt to our right to self defence, & overwhelming support of Indian people", Reuven Azar, @ReuvenAzar Israel Ambassador to India @IsraelinIndia on Israel -Hamas Ceasefire in Gaza pic.twitter.com/CGO7lNcqRR

— Sidhant Sibal (@sidhant) January 19, 2025