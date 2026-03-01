मिडिल ईस्ट में कब बुझेगी धधकते युद्ध की ज्वाला, क्या है इजरायल का वॉर प्लान? राजदूत रुवेन ने बताया

Reuven Azar interview: ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमलों को लेकर इजरायली राजदूत रुवेन ने ज़ी न्यूज़ से खास बातचीत में कई ज्वलंत सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है.
Trending Photos
Israeli Ambassador to India Reuven Azar: इजरायल के राजदूत रुवेन अजार ने ज़ी न्यूज़ के सहयोगी चैनल ज़ी भारत से खास बातचीत में इजरायल और अमेरिकी हमले से जुड़े सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है. रुवेन ने इंटरव्यू में कई अहम, मुश्किल और ज्वलंत सवालों पर इजरायल की तैयारियों के बारे में बताया. युद्ध कब तक खिंचेगा, क्या ईरान अपनी न्यूक्लियर जिद छोड़ देगा, क्या खामेनेई के अंत के बाद ईरान की महिलाओं को सही मायने में आजादी मिलेगी, जैसे सवालों के जवाब में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं.
रुवेन- हमने देखा कूटनीतिक रास्ते बंद हो गए थे. अमेरिका को महसूस हुआ कि अब उनसे (ईरान) बात करने का कोई औचित्य नहीं है. वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे. परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर उनसे बात करना मुश्किल हो रहा था. वो प्रोग्राम रोकने को राजी नहीं थे. वो बातचीत में समय बर्बाद कर कर रहे थे, जिससे भविष्य में इजरायल को खतरा हो सकता था. हमें उन्हें रोकने के लिए यह फैसला करना पड़ा. पूरे क्षेत्र में मंडरा रहे खतरे को दूर करने के लिए हमने ये फैसला लिया.
रुवेन - हम जानते हैं वो कुछ दशकों से बेहद खतरनाक हो चुके थे. वो इजरायलियों का खून बहा रहे थे. यहां तक कि अमेरिकी लोगों को निशाना बनाने से नहीं चूकते थे. वो अपनी जिद पूरी करने के लिए दुनियाभर के बेगुनाह सिविलियंस को भी टारगेट करते थे. वो बड़ा खतरा बन चुके थे. हम ये जानते थे कि उन्होंने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर करोड़ों डॉलर्स खर्च किए थे. उन्होंने बहुत से घातक हथियार जुटा लिए थे. उनके पास बहुत सारी विध्वंसक योजनाएं थी, जो इजरायल के लिए खतरा हो सकती थीं. हमने पहले भी उनकी साइट्स पर हमला किया, उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन वो मानने को राजी नहीं थे. अमेरिका के पास उनके प्लान की जानकारी थी इसलिए खतरा टालने के लिए ये फैसला लेना पड़ा.
रुवेन- हम तैयार हैं. फिलहाल इतना कह सकते हैं कि इस ऑपरेशन में कई दिन या कई हफ्ते लग सकते हैं. पूरा ईरान हमारे हथियारों की जद में है. अब ये उन्हें सोचना है कि कैसे ईरान की नई रिजीम अमेरिका का प्रस्ताव मानेगी या अपनी जिद पर अड़ेगी. अभी कुछ कहना मुश्किल है कि क्या होगा, लेकिन हम तैयार हैं. ईरान के हमलों में हमारे नागरिक घायल हुए हैं, कुछ कैजुअल्टीज हुईं. हमने ईरान के बहुत सारे ड्रोन और मिसाइलें इंटरसेप्ट करके मार गिराए. कुछ मिलाइलें हम तक पहुंची. कुछ नुकसान हुआ लेकिन हम तैयार हैं.
रुवेन- आपने देखा ईरान ने कैसे तमाम खाड़ी देशों को निशाना बनाया. उन्होंने खुद ईरानी हमलों की निंदा की है. उनके पास हमलों का जवाब देने का अधिकार है. वो ईरान पर हमला करना नहीं चाहते थे, लेकिन ईरान ने उन पर हमला किया. सउदी जगत के खाड़ी देशों की अपनी चिंताएं हैं. वो किसी को परेशान नहीं करते. वो किसी के लिए खतरा नहीं बनते. उन देशों को पिछले कुछ समय से ईरान से खतरा महसूस हो रहा था. वो मदद चाहते थे. वो लगातार हमारे हितों को चोट पहुंचा रहे थे. एक लंबी मंत्रणा के बाद हमले पर सहमति बनी और हम ईरान के खतरे को कुछ हद तक कम कर सके.
रुवेन- हमने ईरान के एयर स्पेस पर कंट्रोल किया है. हमने उनके बैलिस्टिक मिसाइलों की साइट को हिट किया है. हमारी एयरफोर्स और अमेरिकी एयरफोर्स ईरान के किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम है. हम क्षेत्रीय शांति को ध्यान में रखते हुए थोड़ा धैर्य बनाए हुए हैं. लेकिन यकीन मानिए आने वाले दिनों में हमारे हमले का असर दुनिया को दिखेगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे.
रुवेन- मैं बता दूं कभी-कभार चूक हो सकती है, पर हम ईरान के अनगिनत ड्रोन्स को एक साथ इंटरसेप्ट करके उन्हें हवा में उड़ाने में सक्षम है. हम ऐसा कर भी रहे हैं, ये कोई बड़ा खतरा नहीं है. कुछ दिन पहले भी उन्होंने हमारी ओर मिसाइल और बहुत सारे ड्रोन्स लॉन्च किए थे लेकिन हमने सारे मार गिराए. उनके पास जितने ड्रोन भी हैं हमारे पास उन सबको और बैलिस्टिक मिसाइलों को भी एक साथ खत्म करने की क्षमता है.
रुवेन- हम पहले भी कह चुके हैं, इसमें कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन हम अपना आक्रामक रुख बनाए रखेंगे. हम पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के साथ अपने साथियों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं. हमें भरोसा है कि हम पूरे क्षेत्र पर मंडरा रहे खतरे को जड़ से खत्म कर देंगे.
रुवेन- हां दुर्भाग्य से शनिवार की रात दर्जनों लोग घायल हुए. एक महिला की मौत हुई है. हम उम्मीद करते हैं कि इजरायल के लोगों की जान अब नहीं जाएगी. हम बहुत सारे प्रिकॉशन ले रहे हैं. हमने इजरायल की पूरी आबादी को सिक्योर करने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम का दायरा बढ़ाया है.
रुवेन- हम पूरी ताकत से इसीलिए एक्टिव हुए ताकि किसी भी सूरत में ईरान के पास मौजूद न्यूक्लियर क्षमता को खत्म किया जा सके. हम पूरा एहतियात बरत रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर बम न बना सके.
रुवेन- नहीं हमें इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमे उम्मीद है कि जो भी ईरान की सत्ता में आएगा. वो ये बात समझेगा कि इजरायल ईरान के आम लोगों का दुश्मन नहीं है. हम शांति चाहते हैं. हमें ईरान के लोगों का सहयोग करके उनकी बेहतरी की दिशा में काम कर सकते हैं. ईरान के बहुत से लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं. वो इस खौफनाक रिजीम से छुटकारा पाकर एक शांत नए माहौल में काम करना चाहते हैं.
रुवेन- हमारे पास ईरान की बहुत सारी खुफिया जानकारी है. सालों से हम वहां नजर बनाए हुए हैं. हमारे पास पूरी ईरानी रिजीम को उखाड़ फेंकने उनका नामोनिशान मिटाने की ताकत है. जैसा कि हमने कहा कि अमेरिका की मदद से हम इतने मजबूत हैं कि ईरान को कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं. जो भी हमें निशाना बनाएगा वो खत्म हो जाएगा.
Iran Israel War Update: Ali Khamenei की मौत पर इज़रायल का बड़ा बयान, muslims देशों की खैर नहीं! #AliKhamenei | #IranIsraelWar | #Iran | #IsraelIranWar | @ReuvenAzar | @IsraelinIndia | @Santosh_kr1 pic.twitter.com/D3xMMarwmT
— Zee Bharat (@ZeeBharatOFCL_) March 1, 2026
रुवेन- हमें उम्मीद है ऐसा होगा. आपने देखा कि ईरान में बहुत से लोग जश्न मना रहे हैं. अमेरिका हमारे साथ है. हमें उम्मीद है कि ईरान के लोगों में उम्मीद जगी है, उनका हौसला मजबूत हुआ है.