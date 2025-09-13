मछुआरों का एक ऐसा गांव जो बन गया दुनिया का सबसे अमीर देश, आज इजराइल से भी है युद्ध को तैयार

Israeli Attack On Qatar: इजराइल ने हाल ही में खाड़ी के देश कतर की राजधानी दोहा में हमास के नेताओं को निशाना बनाकर हमला किया। इजराइल के हमले की संयुक्त राष्ट्र और कतर समेत कई देशों ने आलोचना की थी. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्हें इजराइल ने इसकी जानकारी तो दी थी लेकिन तब तक इस दुर्भाग्यपूर्ण हमले को रोकने के लिए काफी देर हो चुकी थी.

वहीं, इस हमले के बाद यूरोपीय कमिशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा था कि इजराइल के लिए द्विपक्षीय समर्थन को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है. इस सप्ताह इजराइल के हमले के बाद स्थिति पर चर्चा के लिए कतर अरब और इस्लामिक देशों की एक इमरजेंसी बैठक दोहा में आयोजित कर रहा है. कतर की सरकारी न्यूज एजेंसी के अनुसार, 2 दिन की ये बैठक इसी सप्ताह 14-15 सितंबर को होगी. लेकिन आइए इस बीच जानते है कि एक छोटा सा देश कतर कैसे दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल हुआ और आज ये कैसे दुनिया के बड़े से बड़े देश से लोहा लेने को तैयार है....

अमीर देशों की लिस्ट में शामिल है कतर

Add Zee News as a Preferred Source

कतर एक ऐसा देश है जिसने अपनी अर्थव्यवस्था में ऐसा परिवर्तन देखा जिसने इसे दुनिया के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में शामिल करवा दिया है. जानकारी के अनुसार, एक समय में यह देश मछुआरों और मोती चुनने वालों का गांव था लेकिन तेल और प्राकृतिक गैस की खोज ने इसे दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बना दिया.

कतर एक ऐसा देश है जिसने अपनी अर्थव्यवस्था में जबरदस्त बदलाव देखे हैं, जिससे वह दुनिया के सबसे अमीर देशों की सूची में शामिल हो गया है. एक समय यह छोटा सा खाड़ी देश मछुआरों और मोती चुनने वालों का गांव था लेकिन तेल और प्राकृतिक गैस की खोज ने इसे वैश्विक आर्थिक ताकत बना दिया. करीब एक सदी पहले 12000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह देश रहने के लिए बहुत अनुकूल नहीं माना जाता था. उस समय यहां की बड़ी आबादी मछुआरों, मोती चुनने वालों और खानाबदोशों की थी.

1930 और 1940 के दशकों में जापानी लोगों ने मोती की खेती और उत्पादन शुरू किया जिससे कतर की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई और लगभग 30% लोग देश छोड़ कर चले गए. संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, 1950 में कतर की आबादी घटकर सिर्फ 24 हजार रह गई थी. लेकिन कतर की अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन तब आया जब 1939 में यहां दुनिया के सबसे बड़े तेल रिजर्व का पता चला. हालांकि, तेल का निर्यात द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1949 तक शुरू नहीं हो सका. 1950 के दशक से कतर के खजाने भरने लगे और इसके कुछ नागरिक दुनिया के सबसे अमीर लोगों की कतार में शामिल होने लगे. आज कतर में शानदार गगनचुंबी इमारतें, खूबसूरत द्वीप और अत्याधुनिक स्टेडियम बने हुए हैं।

कतर में मिला था विश्व का सबसे बड़ा तेल रिजर्व

बता दें, कतर में 1939 में दुनिया के सबसे बड़े तेल रिजर्व का पता चला था जिसके कारण 1950 के दशक से कतर के खजाने भरने लगे और जल्द ही यहां के कुछ नागरिक दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल होने लगे. आज कतर में अनगिनत गगनचुंबी इमारतें, शानदार द्वीप और अत्याधुनिक स्टेडियम हैं. जब कतर में तेल की खोज हुई तब वह एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में नहीं था. 1916 से कतर पर अंग्रेजों का शासन था. तेल का पहला भंडार 1939 में देश के पश्चिमी तट पर दोहा से लगभग 80 किलोमीटर दूर दुखान में मिला था.

लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के कारण 1949 तक तेल का निर्यात रुका रहा. तेल के निर्यात ने कतर में अवसरों का अंबार लगा दिया और यहां तेजी से बदलाव होने लगे. फलते-फूलते तेल उद्योग से आकर्षित होकर प्रवासी और निवेशक कतर आने लगे जिससे इसकी आबादी भी बढ़ने लगी. 1950 में कतर की आबादी 25000 से भी कम थी जो 1970 तक बढ़कर एक लाख से अधिक हो गई. इसके एक साल बाद ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और कतर एक स्वतंत्र देश बन गया. इसके साथ ही यहां एक नए युग की शुरुआत हुई जिसने कतर को और भी अधिक धनवान देश बना दिया.

बता दें कि इसी दौरान 1971 में इंजीनियरों ने कतर के पूर्वोत्तर तट से दूर नॉर्थ फील्ड में विशाल प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की. जिसके बाद कतर गैस नाम की कंपनी की शुरुआत हुई. आज कतर गैस दुनिया में सबसे अधिक तरल प्राकृतिक गैस का उत्पादन करती है. यह कंपनी कतर की आर्थिक तरक्की में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. लेकिन तेल की तरह ही गैस से होने वाली आमदनी ने भी समय लिया.

कतर की जीडीपी है उसकी असली ताकत

बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, लंबे समय तक मांग उतनी बड़ी नहीं थी. लेकिन 80 के दशक में सब कुछ बदलना शुरू हो गया था. 90 के दशक में गैस के निर्यात की व्यवस्था की गई. इसने अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाया. जिसके बाद कतर की आर्थिक विकास ने 21वीं सदी के आते ही एक बड़ी छलांग लगाई. साल 2003 से 2004 में कतर की जीडीपी दर 3.7 फ़ीसदी से बढ़कर 19.2 फीसदी हो गई. दो साल बाद, 2006 में यह बढ़कर 26.2 फीसदी तक पहुंच गई. यह बढ़ती जीडीपी दर कई सालों तक कतर की ताकत की पहचान रही.

बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, कतर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स के जानकार मोहम्मद सईदी कहते हैं कि ये आर्थिक बदलाव ऐसे समय हो रहे थे जब देश में राजनीतिक बदलाव भी हो रहा था. साल 1995 में वर्तमान अमीर तमीम बिन हमद अल थानी के पिता हमद बिन खलीफा अल थानी ने सत्ता संभाली थी. यह कुछ लोगों के लिए एक विवादास्पद घटना थी कि ऐसा कैसे हुआ? हमद बिन खलीफा अल थानी ने अपने पिता की जगह तब ली, जब वह स्विट्जरलैंड के दौरे पर थे. अल थानी परिवार डेढ़ सौ साल से कतर पर राज कर रहा है और इस परिवार में इस तरह सत्ता पर कब्जा करने का यह कोई पहला वाकया नहीं था. लेकिन राजपरिवार की साजिशों से इतर जानकार मानते हैं कि सत्ता परिवर्तन से कतर में एक बड़ा बदलाव आया.

भारत ने भी की थी दोहा पर इजराइल के हमले की निंदा

स्पैनिश इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के अनुसार, गैस और तेल को निकालने और इसे निर्यात करने में भारी निवेश किया गया. इससे इन विशाल भंडारों की परफॉर्मेंस में सुधार आया और निर्यात में खासा इजाफा देखा गया. साल 1996 में तरल प्राकृतिक गैस से भरा एक जहाज जापान के लिए रवाना हुआ. यह कतर गैस का पहला बड़ा निर्यात था और इसके अरबों डॉलर के उद्योग की शुरुआत यहीं से हुई. 2021 में कतर में प्रति व्यक्ति जीडीपी 61276 अमेरिकी डॉलर थी. अगर क्रय शक्ति में समानता के आधार पर देखें, तो विश्व बैंक के अनुसार यह आंकड़ा बढ़कर 93521 डॉलर हो गया, जो दुनिया में सबसे अधिक है. हालांकि इसके पीछे इसकी छोटी आबादी एक बड़ी वजह है. कतर की जनसंख्या केवल 30 लाख के आसपास है, जिसमें से अधिकांश प्रवासी हैं.

लेकिन हाल के वक्त में कतर की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है और यह थोड़ी धीमी पड़ी है. भविष्य में इसके सामने पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भरता एक बड़ी चुनौती है. वहीं, वर्तमान में कतर जलवायु प्रभाव को लेकर कड़ी निगरानी झेल रहा है. कतर उन देशों में से एक है जो सबसे अधिक ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं. कतर के साथ एक राजनयिक विवाद के बाद सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र ने 2017 से 2021 के बीच उसकी नाकाबंदी की थी. इस नाकाबंदी का कतर की अर्थव्यवस्था पर बहुत असर पड़ा था. बता दें, कतर के साथ भारत के कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत 1973 में हुई. इस सप्ताह दोहा में हुए इजराइली हमले की भारत ने भी आलोचना की थी. भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा था कि इस घटना और इस क्षेत्र में इसके असर से भारत चिंतित है. इस मामले में संयम बरतते हुए कूटनीतिक रास्ते के जरिए इसका हल खोजा जाना चाहिए.

इसी साल फरवरी में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर भारत आए थे. इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की थी. दोनों देशों के बीच ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, निवेश, बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य और आईटी जैसे कई सेक्टर्स को लेकर द्विपक्षीय समझौते भी किए गए. इसके एक साल पहले 2024 में मोदी कतर गए थे. पहलगाम हमले के बाद दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई थी. दोनों के बीच व्यापार की बात करें, तो कतर के तीन सबसे बड़े निर्यात साझेदारों में भारत शामिल है.