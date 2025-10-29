Advertisement
इजराइल ने तोड़ा सीजफायर, गाजा में किया एयर स्ट्राइक, 9 लोगों की मौत

इजराइल ने तोड़ा सीजफायर, गाजा में एयर स्ट्राइक में 9 लोगों की मौत

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 29, 2025, 03:12 AM IST
इजराइल ने तोड़ा सीजफायर, गाजा में किया एयर स्ट्राइक, 9 लोगों की मौत

Israeli strikes on Gaza: गाजा सिटी के दक्षिण में अल-सबरा (Al-Sabra) इलाके में एक आम नागरिक के घर पर हुए इजराइली हमले में 4 लोगों की मौत हो गई. पीड़ितों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं. इसके अलावा खान यूनिस (Khan Younis) में एक वाहन को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई हमले में 5 अन्य लोग मारे गए. पीड़ितों में 2 पुरुष, एक महिला और 2 बच्चे शामिल हैं. हमास द्वारा संचालित सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक, इस स्ट्राइक से आज गाजा में मरने वालों की कुल तादाद 9 हो गई है. 

कितने लोग हुए घायल?
इस एजेंसी ने आगे बताया कि उसकी टीमें और दूसरी इमरजेंसी रिस्पॉन्ट टीम, बमबारी और संसाधनों की भारी कमी के कारण पैदा हुए मुश्किल हालात के बावजूद, अपना काम जारी रखे हुए हैं. इसके अलावा सेंट्रल गाजा में अल-जवैदा (Al-Zawaida) के पश्चिम में विस्थापित परिवारों को पनाह देने वाले एक टेंट पर इजरायली सेना की तरफ हमला किए जाने से 2 लोग घायल हो गए.

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर.

IsraelgazaHamasCeasefire

