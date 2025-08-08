जिसका अंदेशा था आखिर वही हुआ? अब पूरी तरह गाजा पर कब्जा करेगा इजरायल, अरब देशों से करवाएगा राज, जानें पूरा नेतन्याहू का खतरनाक प्लान
Advertisement
trendingNow12872059
Hindi Newsदुनिया

जिसका अंदेशा था आखिर वही हुआ? अब पूरी तरह गाजा पर कब्जा करेगा इजरायल, अरब देशों से करवाएगा राज, जानें पूरा नेतन्याहू का खतरनाक प्लान

इजरायल लगातार हमास से अपने बंधकों को छोड़ने के लिए कह रहा था, जिसका कहना हमास नहीं मान रहा था. और आखिरकर इजरायल ने अब पूरे गाजा पर कब्जा करने का प्लान बना लिया है, जिसपर कैबिनेट की मुहर भी लग गई है. इससे बड़ी बात गाजा पर शासन अरब देशों में से कोई एक करेगा. जानें पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 08, 2025, 11:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जिसका अंदेशा था आखिर वही हुआ? अब पूरी तरह गाजा पर कब्जा करेगा इजरायल, अरब देशों से करवाएगा राज, जानें पूरा नेतन्याहू का खतरनाक प्लान

जिसका डर था, आखिर वही हुआ. हमास को खूब समझाने के बाद इजरायल ने गाजा पट्टी पर पूरी तरह कब्जा करने का प्लान बना लिया है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि उनका मकसद गाजा पर शासन करना नहीं, बल्कि हमास को पूरी तरह खत्म करना है. शुक्रवार को इजरायल के सुरक्षा कैबिनेट ने भी इस योजना को मंजूरी दे दी, जिसमें गाजा शहर पर कब्जा करना शामिल है. आइए जानते हैं पूरी प्लानिंग और समझझते हैं पूरा मामला.

न्यूज एजेंसी एएनआई में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, इजराइल के सुरक्षा कैबिनेट ने शुक्रवार को गाजा शहर पर कब्जा करने की इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की योजना को मंजूरी दे दी है. द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल युद्ध क्षेत्रों के बाहर नागरिक आबादी को मानवीय सहायता तो प्रदान करेगा, लेकिन हमास को किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाला है. 

उधर नेतन्याहू ने अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज को बताया कि इजरायल गाजा के 26 मील के इलाके पर सैन्य नियंत्रण लेगा, लेकिन इसे अपने पास रखने या शासन करने की कोई मंशा नहीं है. वो चाहते हैं कि गाजा का जिम्मा ऐसी अरब शक्ति को सौंपा जाए जो वहां सही शासन करे, इजरायल के लिए खतरा न बने और गाजा के लोगों को बेहतर जिंदगी दे. उन्होंने ये भी साफ किया कि न तो हमास और न ही फिलिस्तीनी अथॉरिटी (पीए) को गाजा का नियंत्रण दिया जाएगा. न ही कोई ऐसा समूह जो इजरायल के विनाश की वकालत करता हो."

कैबिनेट ने नेतन्याहू के “हमास को हराने” के जिस प्रस्ताव को हरी झंडी दी है उसमें कई लक्ष्य बनाए गए हैं. जिसमें हमास का खात्मा भी शामिल है. इजरायल का मानना है कि सभी 50 बंधकों की रिहाई (जिनमें 20 के जीवित होने का अनुमान है). इजरायल का सुरक्षा नियंत्रण और ऐसी नई सरकार जो न हमास हो न पीए. नेतन्याहू का कहना है कि अगर हमास हथियार डाल दे और बंधकों को छोड़ दे, तो युद्ध तुरंत रुक सकता है. उन्होंने दावा किया कि गाजा के कुछ लोग भी हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं.

हालांकि, इस योजना को लेकर विवाद छिड़ गया है. हमास ने नेतन्याहू के बयानों को खारिज कर दिया. जॉर्डन ने कहा कि गाजा के भविष्य का फैसला सिर्फ फिलिस्तीनियों की सहमति से होना चाहिए. कई अरब देश गाजा के पुनर्निर्माण में मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन वो पीए की भागीदारी को जरूरी मानते हैं, ताकि वेस्ट बैंक और गाजा में एक ही शासकीय निकाय हो, जो दो-राज्य समाधान की दिशा में काम करे.

About the Author
author img
कृष्णा पांडेय

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Israeli

Trending news

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में नया अपडेट, कोर्ट ने खारिज की क्रिश्चियन मिशेल की याचिका
Agusta Westland Helicopter
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में नया अपडेट, कोर्ट ने खारिज की क्रिश्चियन मिशेल की याचिका
एक महीने पहले जिस कंपनी पर लिया था एक्शन, अब वही बनी मंत्री के बेटे के इवेंट की...
Maharashtra
एक महीने पहले जिस कंपनी पर लिया था एक्शन, अब वही बनी मंत्री के बेटे के इवेंट की...
पिस्टल, मैगजीन, ग्रेनेड, दवाइयां... आतंकी ठिकाने पर जम्मू-कश्मीर पुलिस को क्या मिला?
Jammu-Kashmir Police
पिस्टल, मैगजीन, ग्रेनेड, दवाइयां... आतंकी ठिकाने पर जम्मू-कश्मीर पुलिस को क्या मिला?
'किसने उन्हें NRC का पालन करने के लिए कहा है...', ममता के बयान पर हिमंता का पलटवार
NRC
'किसने उन्हें NRC का पालन करने के लिए कहा है...', ममता के बयान पर हिमंता का पलटवार
शिवाजी महाराज के 'बाघ नख' की पूरी कहानी, जिस से RSS चीफ मोहन भागवत भी हो गए अचंभित
Chhatrapati Shivaji Maharaj
शिवाजी महाराज के 'बाघ नख' की पूरी कहानी, जिस से RSS चीफ मोहन भागवत भी हो गए अचंभित
8 अगस्त 1942 को ऐसा क्या हुआ था? हिल गई अंग्रेजों की नींव;5 साल बाद छोड़ना पड़ा भारत
Aaj ka itihas
8 अगस्त 1942 को ऐसा क्या हुआ था? हिल गई अंग्रेजों की नींव;5 साल बाद छोड़ना पड़ा भारत
Aaj Ki Taza Khabar Live: ट्रंप टैरिफ पर कैबिनेट मीटिंग में होगी चर्चा, अमित शाह सीतामढ़ी में करेंगे सीता मंदिर का उद्घाटन
hindi news
Aaj Ki Taza Khabar Live: ट्रंप टैरिफ पर कैबिनेट मीटिंग में होगी चर्चा, अमित शाह सीतामढ़ी में करेंगे सीता मंदिर का उद्घाटन
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश मचाएगी तांडव, इन जगहों पर दिखेगा बरसात का रौद्र रूप
Weather
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश मचाएगी तांडव, इन जगहों पर दिखेगा बरसात का रौद्र रूप
1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
mumbai
1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
video
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
;