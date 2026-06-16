Middle East Crisis: मिडिल ईस्ट में चल रहे भीषण युद्ध को समाप्त करने के लिए जब सोमवार को अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक समझौते की घोषणा हुई, तो दुनिया ने राहत की सांस ली. लेकिन यह राहत चंद घंटों की ही साबित हुई. इस डील के ऐलान के ठीक बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक लाइव टेलीविजन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और साफ कर दिया कि इजरायली सेना (IDF) गाजा, लेबनान और सीरिया में अपने मोर्चों पर डटी रहेगी. उनके इस रुख ने ट्रंप प्रशासन की शांति कोशिशों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है.
देश को संबोधित करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने बेहद आक्रामक तेवर दिखाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि इजरायल अपनी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा के फैसलों में किसी अंतरराष्ट्रीय समझौते के दबाव में नहीं आने वाला है. नेतन्याहू ने कहा कि हमने इजरायल राज्य के चारों ओर अभेद्य सुरक्षा क्षेत्र (Security Zones) स्थापित किए हैं. हमने गाजा में, लेबनान में और सीरिया में ऐसा ही किया है. और आज मैं पूरी दुनिया के सामने यह बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि हम अपने देश और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए जब तक आवश्यक होगा, इन सुरक्षा क्षेत्रों के अंदर डटे रहेंगे.
इस बीच, इजरायल के कद्दावर राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर ने सोमवार को साफ कह दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित ये समझौता इजरायल पर बिल्कुल लागू नहीं होता. उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा कोई भी अंतरराष्ट्रीय समझौता उनके देश की सुरक्षा को खतरे में डाल देगा.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जारी एक बेहद तीखे और आक्रामक बयान में इतामार बेन-गवीर ने अमेरिका को उसकी औकात याद दिलाने की कोशिश की. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय दबाव को सिरे से खारिज कर दिया. बेन-गवीर ने लिखा कि इजराइल एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है, कोई 'बनाना रिपब्लिक' (कमजोर देश) नहीं. ट्रंप का समझौता हमें बाध्य नहीं करता है. इजरायल अमेरिका का गुलाम या उसके अधीन नहीं है. हालांकि, उन्होंने इजरायल को हमेशा समर्थन देने के लिए वाशिंगटन और राष्ट्रपति ट्रंप का औपचारिक आभार भी व्यक्त किया.
सुरक्षा मंत्री बेन-गवीर ने इजरायल के इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि अतीत में शांति के नाम पर दी गई ढील और रियायतों की देश ने भारी कीमत चुकाई है. उन्होंने याद दिलाया कि कैसे 'ओस्लो समझौता', '2006 का लेबनान युद्ध समझौता' और गाजा में संयम बरतने की नीति इजरायल के लिए ही नासूर बन गई. उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को साफ कर दिया है कि इस संकट के समय देश को झुकने के बजाय ऐतिहासिक और कड़े फैसले लेने चाहिए.
बेन-गवीर ने न केवल समझौते को मानने से इनकार किया, बल्कि जंग के मैदान में जीती गई जमीनों से पीछे हटने की संभावना को भी पूरी तरह खारिज कर दिया. हिज्बुल्लाह को जड़ से खत्म करने की मांग दोहराते हुए उन्होंने खुली चेतावनी दी. लेबनान की धरती से इजरायल पर होने वाला हर एक ड्रोन, मिसाइल या यूएवी (UAV) हमला सीधे बेरूत के दक्षिणी उपनगर दाहिया (जो हिज्बुल्लाह का मुख्य गढ़ है) की तबाही का कारण बनेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि इजरायल इस त्रिपक्षीय या बहुपक्षीय व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, इसलिए सेना अपनी कार्रवाई के लिए आजाद है.
अपने बयान के आखिरी हिस्से में यहूदी इतिहास और आत्मसम्मान को हवा देते हुए बेन-गवीर ने कहा कि इजराइल अब दुश्मनों के सामने अपनी नजरें कभी नहीं झुकाएगा. उन्होंने होलोकॉस्ट (यहूदी नरसंहार) के संदर्भ का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा. इस बयान के बाद वाशिंगटन से लेकर तेहरान तक हड़कंप मच गया है. ट्रंप की इस डील के तहत लेबनान सहित कई मोर्चों पर युद्धविराम होना था, लेकिन इजरायल के सुरक्षा मंत्री के इस बागी रुख ने पूरी डील के भविष्य पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है.
नेतन्याहू और बेन-गवीर के इस बयान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस कूटनीतिक जीत की राह मुश्किल कर दी है, जिसकी घोषणा उन्होंने बहुत जोर-शोर से की थी. इजरायली कैबिनेट और खुद पीएम का मानना है कि अतीत में समझौतों के नाम पर पीछे हटने की इजरायल ने बहुत भारी कीमत चुकाई है. इस ताजा घटनाक्रम के बाद अब वाशिंगटन और यरूशलेम के बीच राजनयिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है. दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या अमेरिका अपने सबसे भरोसेमंद साथी को इस समझौते के नियमों का पालन करने के लिए मना पाता है या नहीं.
दरअसल, अमेरिका और ईरान के बीच जिस शांति समझौते का खाका तैयार हुआ है, उसके तहत क्षेत्र में पूरी तरह युद्धविराम होना था और विदेशी सेनाओं को पीछे हटना था. लेकिन नेतन्याहू के इस एलान ने साफ कर दिया है कि इजरायल गाजा में हमास के सफाए और लेबनान-सीरिया बॉर्डर पर हिज्बुल्लाह की कमर तोड़ने के अपने एजेंडे से एक इंच भी पीछे नहीं हटेगा.