गाजा में ड्रोन से बच्चियों और महिलाओं के रोने की आवाज निकलवा रहा इजरायल, मकसद खतरनाक है

Baby cry sound drone video: इजराइली सेना गाजा को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. उल्‍टे फिलिस्तीनियों को निशाना बनाने के लिए नए-नए तरीके खोज रही है. इस बार इजराइली सेना ने ऐसे स्‍पेशल साउंड वाले ड्रोन गाजा में छोड़े हैं, जिनकी आवाज सुनकर फिजिस्‍तीनी लोग कैंप से बाहर निकलकर आते हैं और इजराइली हमले का शिकार बन जाते हैं. यानी कि शिकार खुद चलकर इजराइली सेना के सामने आता है और जान गंवा देता है.

ड्रोन से आती है बच्‍चों-महिलाओं के रोने की आवाज

गाजा में इजरायल द्वारा छोड़े गए ये विचित्र तरह के ड्रोन रोते हुए बच्चों और महिलाओं की ऑडियो रिकॉर्डिंग चला रहे हैं. इन आवाजों को सुनकर फिलिस्तीनी लोग कैंप से जैसे ही बाहर आते हैं स्नाइपर उन्हें गोली मारकर वहीं ढेर कर देता है. बीते कुछ दिनों से गाजा के विभिन्‍न इलाकों में ऐसी आवाजें जमकर सुनाई दे रही हैं. इसने मावनाधिकारों की पैरवी करने वालों को चिंता में डाल दिया है.

मदद करने आए तो खुद मर गए

ऐसी आवाजें सुनकर लोग बच्‍चों-महिलाओं की मदद करने की मंशा से बाहर आते हैं और खुद ही इजराइली गोलियों का शिकार होकर मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं. यही वजह है कि अब लोग एक-दूसरे को सलाह दे रहे हैं कि ऐसी आवाजों के झांसें में ना आएं. अल जजीरा ने कई ऐसे लोगों का साक्षात्‍कार किया, जिन्‍होंने ऐसी घटनाओं के आंखों देखे हाल सुनाए.

"Quadcopters were emitting baby sounds, playing sounds of screaming women."

Palestinians in Gaza say Israel has been using small quadcopter drones, equipped with loudspeakers, to lure them out of their homes and then shoot them. #GazaCrimes pic.twitter.com/W4VytzyvdA

— Al Jazeera Investigations (@AJIunit) December 2, 2024