फुटबॉल मैच देखने गए इजराइली फैंस पर हमला, हमलावरों ने लगवाए 'फ्री फिलिस्तीन' के नारे

Soccer Match Video: इजराइली फुटबॉल टीम के स्थानीय क्लब अजाक्स से हारने के बाद गुरुवार को मैकाबी तेल अवीव के सैकड़ों प्रशंसकों पर एम्स्टर्डम में हमला हो गया. सड़क पर फुटबॉल फैंस पर हुए इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में हमलावर फिलिस्तीनी झंडे ले जाते हुए नजर आ रहे हैं. साथ ही 'फ्री फिलिस्तीन' भी चिल्लाते जा रहे थे. साथ ही इजराइली नागरिकों से भी जबरन 'फ्री फिलिस्तीन' के नारे लगवाए.

घात लगाकर हुआ हमला

अमेरिका में इजरायली दूतावास ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, "आज रात एम्स्टर्डम में फुटबॉल टीम पर उस समय घात लगाकर हमला किया गया जब वे अजाक्स के खिलाफ हुए खेल के बाद स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे."

Graphic videos

Hundreds of fans of the @MaccabiTLVFC soccer team were ambushed and attacked in Amsterdam tonight as they left the stadium following a game against @AFCAjax.

The mob who targeted these innocent Israelis has proudly shared their violent acts on social media.… pic.twitter.com/R3vRAIKrIG

— Embassy of Israel to the USA (@IsraelinUSA) November 8, 2024