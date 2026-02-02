इजरायली सेना ने मार गिराया खूंखार आतंकी दाऊद, चलती कार को बनाया टारगेट; देखिए VIDEO

Advertisement
Hindi Newsदुनियाइजरायली सेना ने मार गिराया खूंखार आतंकी दाऊद, चलती कार को बनाया टारगेट; देखिए VIDEO

इजरायल ने एक और बड़े सटीक हमले में हिज्बुल्लाह आतंकी अली दाऊद अमिच को ढेर कर दिया है. इजरायली हवाई हमलों ने रविवार को दक्षिणी लेबनान में हमला किया, जिसमें कई घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Feb 02, 2026, 07:32 AM IST
Israel Killed Hizbulah Leader Dawood Ali Amich: इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया है कि उसने रविवार को हिज्बुल्लाह के आतंकवादी अली दाऊद अमिच पर हमला करके उसे मार गिराया. अली दाऊद अमिच हिज्बुल्लाह के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एक ब्रांच का प्रमुख था. यह आतंकवादी साउथ लेबनान के अल-दवेर क्षेत्र में हिज्बुल्लाह के लिए सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा था और IDF फोर्सेज के खिलाफ आतंकवादी साजिशों को बढ़ावा दे रहा था. IDF ने कहा,'आतंकवादी की हरकतें इजराइल और लेबनान के बीच बनी सहमति का उल्लंघन थीं.'

इजरायली हवाई हमलों ने रविवार को दक्षिणी लेबनान में हमला किया, जिसमें कई घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा. इजरायली और लेबनानी सूत्रों के मुताबिक कथित तौर पर खेतों पर जहरीले पदार्थ भी छिड़के गए. इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि ये हमले मजरात अब्बूदिये इलाके में हिज्बुल्लाह के कई इंजीनियरिंग वाहनों को निशाना बनाकर किए गए थे और कहा कि इन बुलडोजरों का इस्तेमाल आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने के लिए कर रहे थे.

देखिए हमले का वीडियो

घरों को भी पहुंचा नुकसान

लेबनान की सरकारी नेशनल न्यूज एजेंसी के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया कि एक इजरायली सेना ने मरजेयौन जिले के राब थलातीन शहर में सुबह-सुबह घुसपैठ की, दो घरों को उड़ा दिया, जिससे नजदीकी घरों को भी भारी नुकसान पहुंचाया.

यह भी पढ़ें:
ईरान ने न आव देखा न ताव, किया जोरदार पलटवार; EU की पूरी सेना को घोषित किया आतंकी, अमेरिका के साथ यूरोप से भी ठन गई है दुश्मनी?

न्यूज एजेंसी के मुताबिक ऐता अल-शाब की नगर पालिका ने कहा कि अल-हिमा इलाके में शहर के बाहरी इलाकों में दो कृषि विमानों ने उड़ान भरी और पेड़ों और खेतों पर जहरीले पदार्थ छिड़के.

27 नवंबर 2024 को लागू हुए संघर्ष विराम के बावजूद इजरायली सेना ने हिज्बुल्लाह से खतरों का हवाला देते हुए लेबनान में हमले जारी रखे हैं, जबकि लेबनानी सीमा पर पांच मुख्य जगहों पर अपनी स्थिति बनाए रखी है.

Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

IsraelIDF

