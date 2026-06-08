/ईरान पर हमले के 100वें दिन टूटा सीजफायर! मची तबाही; इजरायल ने इस बार तेहरान से क्या मिटा दिया

पश्चिम एशिया में सैन्य गतिविधियों के बड़े विस्तार के बीच इजरायल ने ईरान के भीतर घुसकर बुरी मार मारनी शुरू कर दी है. करीब दो महीने से जारी सीजफायर जब टूटा तो तरीके से टूटा. भड़के ईरान ने भी इजरायल को तबीयत से जवाब दिया. वेस्ट बैंक तक ईरान की मिसाइलें गिरीं तो वहां भी अफरातफरी देखी गई. दोनों पार्टी एक-दूसरे के खिलाफ व्यापक हवाई हमले कर रही हैं. एयर स्ट्राइक का जवाब काउंटर एयर स्ट्राइक से दिया जा रहा है. इस बीच अभियान में तैनाती के लिए तैयार लड़ाकू विमानों ने ईरान की सेना के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाकर उसे मटियामेट कर दिया.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इजरायली एयरफोर्स ने कहा, 'सैन्य खुफिया एजेंसियों के इनपुट पर वायुसेना के दर्जनों लड़ाकू विमानों ने कुछ समय पहले ईरानी शासन की रणनीतिक रक्षा प्रणालियों पर पूरी ताकत से हमले का एक चरण पूरा किया है.'
इजरायल का ये हमला सटीक और खुफिया जानकारी पर आधारित अभियान उन निगरानी और इंटरसेप्टर प्रणालियों को नष्ट करने में कामयाब रहा. आडीएफ के कमांडरों ने बताया कि उसने ईरान की नई प्रणालियों को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो सीजफायर के दौरान अपने चेतावनी रडार और इंटरसेप्शन नेटवर्क को फिर से सक्रिय कर रहा था. इजरायल के ताजा हमलों से ईरान की एयर पावर कमजोर हुई है. इलाके का हवाई शक्ति संतुलन भी काफी बदल गया है. खासकर ईरान की मल्टी डाइमेंशनल मिसाइल हमलों को रोकने और दूर से आ रहे खतरों का पता लगाने की क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचा है.
अपने व्यापक हमलों के पीछे अपनी दीर्घकालिक रणनीति का खुलासा करते हुए इजरायली सेना ने कहा कि इन प्रमुख रक्षा प्रणालियों के ध्वस्त होने से उसके पायलटों को भविष्य की सैन्य कार्रवाइयों में आसानी होगी और वो बिना खतरे के ईरान को सबक सिखा सकेंगे. हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल के हमलों पर नाराजगी जताई है.
पश्चिम एशिया में युद्ध के 100वें दिन था, इजरायल और ईरान ने एक-दूसरे पर सीधे हमले किए. इससे पहले से ही नाजुक मोड़ पर मौजूद सीजफायर के खत्म होने क्षेत्र में बड़े युद्ध की आशंका बढ़ गई है. इस बीच क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर भी असर पड़ा है. ईरान पर ताजा हमलों के विरोध में आतंकी संगठन हूती ने लाल सागर में इजरायली जहाजों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया. यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है.
इजरायल की ताजा सैन्य कार्रवाइयों में ईरान के एक पेट्रोकेमिकल परिसर पर भी हमला हुआ. उधर ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया कि उसने इजरायल के दो सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. ये दोनों घटनाएं उस समय हुईं जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कथित तौर पर इजरायल से जवाबी कार्रवाई से बचने की अपील की थी.
संघर्षविराम की स्थिति तब बिगड़नी शुरू हुई जब इजरायल ने रविवार को बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हवाई हमले किए. इसके जवाब में ईरान ने इजरायल पर हमला किया और बात निकली तो दूर तलक गई.