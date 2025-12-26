वेस्ट बैंक में नफरत का खौफनाक चेहरा.. नमाज पढ़ते फिलिस्तीनी पर इजरायली सैनिक ने चढ़ाई गाड़ी, वीडियो देख कांप जाएगी रूह

Advertisement
Israeli Soldier Hits Palestinian Citizen: इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में नमाज पढ़ रहे एक फिलिस्तीनी नागरिक को ATV चलाते हुए एक इजरायली सैनिक ने टक्कर मार दी. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 26, 2025, 09:36 PM IST
Israel-Palestine Conflict: इजरायल और हमास के बीच गाजा को लेकर लंबे समय से तनाव चल रहा है. गुरुवार 25 दिसंबर 2025 को इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक इजरायली सैनिक ने सड़क के किनारे नमाज पढ़ रहे फिलिस्तीनी नागरिक पर ATV से टक्कर मार दी. राइफल टांगे इस सैनिक ने फिलिस्तीनी नागरिक को पीठ के बल टक्कर मारी. इसका एक वीडियो फुटेज भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. 

नमाज पढ़ रहे फिलिस्तीनी को मारी टक्कर 

मामले को लेकर इजरायली सेना ने अपने बयान में कहा,' एक हथियारबंद व्यक्ति द्वारा एक फिलिस्तीनी व्यक्ति को कुचलने का फुटेज प्राप्त हुआ है.' बयान में यह भी बताया गया कि वह व्यक्ति एक आरक्षित सैनिक था और उसकी सैन्य सेवा समाप्त कर दी गई थी. IDF के मुताबिक उस व्यक्ति का हथियार जब्त कर लिया गया है क्योंकि उसने अपने अधिकारों का कड़ा उल्लंघन किया है.  वीडियो फुटेज में साफतौर पर इजरायली व्यक्ति को गाड़ी से फिलिस्तीनी व्यक्ति को टक्कर मारते हुए देखा जा सकता है, जिससे वह गिर गया. 

सैनिक को किया लोगों को परेशान 

वीडियो में सादे कपड़ों में दिख रहा सैनिक फिलिस्तीनी नागरिक पर चिल्लाता है और उसे इलाका छोड़ने का इशारा करता है. हमले के बाद घायल फिलिस्तीनी को अस्पताल ले जाया गया.

घायल नागरिक के पिता मजदी अबू मोखो ने बताया कि हमले के बाद उनके बेटे के दोनों पैरों में दर्द है. उन्होंने यह भी दावा किया कि सैनिक ने उनके बेटे पर काली मिर्च का स्प्रे किया था, हालांकि यह वीडियो में कहीं नहीं दिखाया गया है. मोखो ने न्यूज एजेंसी 'AFP'को बताया,' हमलावर एक जाना-पहचाना कॉलोनी रेजीडेंट है. उसने गांव के पास एक चौकी स्थापित की है और अन्य बस्तीवासियों के साथ वह अपने पशुओं को चराने आता है. सड़क को ब्लॉक करता है और लोगों को उकसाता है.' 

गिरफ्तार हुआ सैनिक 

'टाइम्स ऑफ इजरायल' की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सैनिक को गुरुवार 25 दिसंबर 2025 की  रात गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 5 दिनों तक घर में नजरबंद रखा जाएगा. अखबार ने यह भी बताया कि उसी व्यक्ति ने गांव के अंदर गोलीबारी भी की थी, जिसे इजरायली रक्षा बलों की ओर से अपने अधिकार का गंभीर उल्लंघन बताया गया है. संयुक्त राष्ट्र (UN) के आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली नागरिकों की ओर से हुए हमलों के मामले में सबसे हिंसक सालों में से एक रहा, जिसमें 750 से अधिक लोग घायल हुए. 

