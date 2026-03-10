Advertisement
164 फीट नीचे खामेनेई ने बनाया था सीक्रेट बंकर, मस्जिद-स्कूल और अस्पताल के नीचे बनी थी 5 किमी लंबी सुरंगें, इजरायल ने जारी किया चौंकाने वाला वीडियो

164 फीट नीचे खामेनेई ने बनाया था 'सीक्रेट बंकर', मस्जिद-स्कूल और अस्पताल के नीचे बनी थी 5 किमी लंबी सुरंगें, इजरायल ने जारी किया चौंकाने वाला वीडियो

Khamenei Tehran bunker: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को मारने के बाद इजरायल ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. खामेनेई ने तेहरान शहर के नीचे करीब एक 'गुप्त किला' बना रखा था, आइए जानते हैं इस विशाल अंडरग्राउंड खामेनेई के बंकर की कहानी.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Mar 10, 2026, 09:37 AM IST
164 फीट नीचे खामेनेई ने बनाया था 'सीक्रेट बंकर', मस्जिद-स्कूल और अस्पताल के नीचे बनी थी 5 किमी लंबी सुरंगें, इजरायल ने जारी किया चौंकाने वाला वीडियो

Khamenei Tehran bunker 5 kilometers of tunnels under schools and clinics: ईरान-इजरायल-अमेरिका की जंग अब चरम पर पहुंच गई है. खामेनेई की मौत के बाद इजरायल ने ऐसा वीडियो और ग्राफिक्स जारी किया है जिससे ईरान के सीक्रेट सिस्टम की पूरी पोल खुल गई है. खासकर खामेनेई के उस गुप्त बंकर की सच्चाई सामने ला दी, जहां से वो युद्ध चलाने की तैयारी कर रहे थे. अली खामेनेई के लिए यह बंकर विशेष तौर पर बनाया गया था ताकि युद्ध में वो सुरक्षित रहें और कमांड दे सकें. लेकिन इजरायल ने उन्हें ऊपर जमीन पर ही मार दिया, और बाद में इस बंकर को भी नेस्तनाबूद कर दिया. समझते हैं पूरी बात. सबसे पहले बंकर के वीडियो की बात जिसकी पूरी दुनिया में हो रही चर्चा.

 

164 फीट नीचे खामेनेई का सीक्रेट बंकर! तेहरान के नीचे 5 किमी सुरंग नेटवर्क का खुलासा

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य-पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान से जुड़ा एक बड़ा खुलासा सामने आया है. रिपोर्टों के मुताबिक राजधानी तेहरान के नीचे एक विशाल अंडरग्राउंड सुरंग नेटवर्क मौजूद था, जिसे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई से जोड़ा जा रहा है. बताया जा रहा है कि यह बंकर सिस्टम जमीन से करीब 164 फीट (करीब 50 मीटर) नीचे बनाया गया था और इसकी कुल लंबाई लगभग 5 किलोमीटर तक फैली हुई थी. इजरायल की सेना ने हाल ही में एक वीडियो और कुछ ग्राफिक्स जारी किए हैं, जिनमें इस कथित बंकर नेटवर्क का नक्शा और संरचना दिखाई गई है. इसके बाद से दुनिया भर में इस गुप्त सुरंग नेटवर्क को लेकर चर्चा तेज हो गई है. 

शहर के नीचे बना था ‘अंडरग्राउंड नेटवर्क’

जारी किए गए वीडियो और ग्राफिक्स में जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक यह कोई साधारण सुरंग नहीं थी, बल्कि कई सुरंगों और कमरों से बना एक पूरा अंडरग्राउंड सिस्टम था. बताया जा रहा है कि यह नेटवर्क तेहरान के केंद्रीय इलाके पास्तेउर जिले के आसपास फैला हुआ था. यही इलाका ईरान की सत्ता का अहम केंद्र माना जाता है, क्योंकि यहां राष्ट्रपति कार्यालय और कई सरकारी संस्थान मौजूद हैं. विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह का बंकर सिस्टम युद्ध या बड़े हमले की स्थिति में देश के शीर्ष नेतृत्व को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया होगा.

5 किलोमीटर लंबी सुरंगों का जाल

इजरायली सेना की ओर से जारी तस्वीरों और ओपन-सोर्स मैपिंग टूल्स की मदद से विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि यह सुरंग नेटवर्क करीब 5 किलोमीटर लंबा हो सकता है. अगर इतनी लंबाई की सुरंग को बनाने की लागत का अंदाजा लगाया जाए तो यह प्रोजेक्ट बेहद महंगा रहा होगा. तेहरान नगर प्रशासन के पहले दिए गए बयानों के मुताबिक शहर में 1 किलोमीटर मेट्रो सुरंग बनाने में 5000 से 6000 अरब तोमान तक खर्च आता है. इस हिसाब से देखा जाए तो 5 किलोमीटर लंबा सुरंग नेटवर्क बनाने में करीब 25,000 से 30,000 अरब तोमान यानी लगभग 150 से 180 मिलियन डॉलर तक खर्च हो सकता है. हालांकि सुरक्षा और गोपनीयता को देखते हुए असली लागत इससे भी ज्यादा होने की संभावना जताई जा रही है.

अस्पताल के नीचे बताया जा रहा मुख्य बंकर

रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क का मुख्य हिस्सा शहीद शौरिदेह मेडिकल सेंटर के नीचे स्थित बताया जा रहा है. यह मेडिकल सेंटर ईरान के कृषि मंत्रालय से जुड़ा हुआ है और कई सालों से यहां स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं. वीडियो में दिखाए गए ढांचे से यह अंदाजा लगाया गया है कि बंकर का मुख्य हिस्सा जमीन से करीब 40 से 50 मीटर नीचे बनाया गया था. इतनी गहराई में बने बंकर को आम तौर पर हवाई हमलों से सुरक्षित माना जाता है.

स्कूलों और पार्किंग के पास भी मिले प्रवेश द्वार

रिपोर्ट के मुताबिक इस बंकर नेटवर्क में कई प्रवेश द्वार भी बनाए गए थे. इनमें से एक प्रवेश द्वार वलियासर स्ट्रीट के पास एक बहुमंजिला पार्किंग के नीचे बताया जा रहा है. दिलचस्प बात यह है कि यह पार्किंग हेजरत गर्ल्स एलीमेंट्री स्कूल के बिल्कुल पास स्थित है, जबकि करीब 100 मीटर दूर एक और स्कूल मौजूद है. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सुरंग नेटवर्क शहर के अलग-अलग हिस्सों से जुड़ा हुआ था.

मस्जिद के नीचे भी बताया गया एक रास्ता

एक अन्य संभावित प्रवेश द्वार तोहिद मस्जिद के नीचे होने का दावा किया गया है. यह जगह तेहरान के होर मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है. इसके आसपास कई क्लीनिक, फार्मेसी और सैन्य संस्थानों से जुड़े भवन भी मौजूद हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह के कई प्रवेश बिंदु बनाए गए थे ताकि जरूरत पड़ने पर अलग-अलग रास्तों से बंकर तक पहुंचा जा सके.

फुटबॉल स्कूल के पास भी मिला एक एंट्री पॉइंट

इस नेटवर्क का एक संभावित प्रवेश द्वार शहर के पश्चिमी हिस्से में भी बताया जा रहा है. यह एक छोटे से भवन के नीचे होने की बात कही जा रही है, जिसके पास ही एक फुटबॉल ट्रेनिंग स्कूल भी मौजूद है. इसके आसपास घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी जगहों का चयन इसलिए किया गया होगा ताकि इस पूरे सिस्टम को लंबे समय तक गुप्त रखा जा सके.

युद्ध के बीच क्यों बढ़ी खामेनेई के बंकर की चर्चा?

यह खुलासा ऐसे समय सामने आया है जब मध्य-पूर्व में तनाव अपने चरम पर है. ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच हाल के दिनों में कई सैन्य घटनाएं सामने आई हैं. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने हाल ही में कहा कि जब तक हमले जारी हैं, तब तक युद्धविराम पर बात करने की कोई गुंजाइश नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल ईरान की पूरी प्राथमिकता देश की रक्षा करना है.ऐसे माहौल में तेहरान के नीचे मौजूद इस कथित बंकर नेटवर्क ने सुरक्षा और सैन्य रणनीति को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

