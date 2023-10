Israel Warning to Hamas: 'अभी तो हमला शुरू हुआ है, बदल देंगे मिडिल ईस्ट का नक्शा'- नेतन्याहू

Benjamin Netanyahu Warns Against Hamas: अपने नागरिकों पर बर्बर हमले और 900 लोगों की मौत के बाद इजरायल बुरी तरह बिफरा हुआ है. इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ-साफ कहा कि हमास के आतंकियों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा. दक्षिणी सीमा वाले इलाके में मेयर के साथ बैठक के दौरान नेतन्याहू ने दोहराया कि हमास को नेस्तनाबूद करने में इस्राइल कोई कसर बाकी नहीं रखेगा. हमास के खिलाफ इस्राइली सेना की कार्रवाई ऐसी होगी, जिससे आने वाले दिनों में मध्य पूर्व का पूरा भौगोलिक नक्शा बदल जाएगा.

‘अभी तो हमला शुरू हुआ है'

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास के अप्रत्याशित हमले के जवाब में गाजा पट्टी पर इजरायल का भीषण हमला ‘अभी तो शुरू’ हुआ है. नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने राष्ट्रीय स्तर पर टेलीविजन पर प्रसारित संबोधन में यह बात कही. इजरायल का गाजा पर हमला तीसरे दिन भी जारी रहा. नेतन्याहू ने कहा, ‘हमने हमास पर हमला करना अभी तो शुरू ही किया है. हम आने वाले दिनों में अपने दुश्मनों के साथ जो करेंगे, उसकी गूंज कई पीढ़ियों तक सुनाई देगी.’

Israel is at war.

We didn’t want this war.

It was forced upon us in the most brutal and savage way.

But though Israel didn’t start this war, Israel will finish it.

Once, the Jewish people were stateless.

Once, the Jewish people were defenseless.

No longer.

Hamas will… pic.twitter.com/eVECGnzLu3

— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 9, 2023