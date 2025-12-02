Advertisement
PM कुर्सी बचाने की आखिरी कोशिश में लगे नेतन्याहू, राष्ट्रपति से मांगी 111 पेज की माफी; इजरायल का सरकारी तंत्र जांच में जुटा

Israeli PM: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मुश्किलों में फंसे नजर आ रहे हैं. जिसके चलते नेतन्याहू ने कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से माफी मांगी है. इजरायली कानून के तहत इसे प्रेसिडेंशियल माफी कहा जाता है. ऐसा तब होता है जब किसी आरोपी पर दोष सिद्ध हो जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इससे पहले ही प्रेसिडेंशियल माफी की औपचारिक अपील की है. जिसके बाद उनके प्रधानमंत्री कुर्सी से हटने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 02, 2025, 02:08 AM IST
President Isaac Herzog: इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर 2020 के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे. उन पर उनके अमीर दोस्तों से उपहार लेकर उनको राजनीतिक फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे. अब अगर नेतन्याहू पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उनको इजरायली कानून के तहत अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा. जिसके चलते उन्होंने दोष कोर्ट की टिप्पणी को न मानते हुए राष्ट्रपति से माफी मांगी है.  नेतन्याहू ने माफी के लिए  111 पन्नों का प्रस्ताव भेजा है. अब उनकी माफी की अपील पर विस्तार से समीक्षा की जाएगी, जिसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस फॉलो किया जाता है. 

अपील की समीक्षा
इजरायली मीडिया के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, लॉ-एनफोर्समेंट विभाग और प्रेसिडेंट हाउस सबसे पहले नेतन्याहू की तरफ से की गई अपील की समीक्षा करेंगे. जिसके बाद नेतन्याहू का प्रस्ताव फाइल होने पर न्याय मंत्रालय के पेंशन विभाग को ट्रांसफर कर दिया जाएगा. इसी तरह इस कड़ी में जेल विभाग सेवा, इजरायली पुलिस, स्टेट अटॉर्नी ऑफिस, वेलफेयर और मेडिकल अथॉरिटीज, और एनफोर्समेंट एंड कलेक्शन अथॉरिटी से इनपुट लेकर पूरे मामले की विस्तृत जानकारी इकट्ठा की जाएगी. जिसके बाद अमेरिकी क्षमा विभाग की तरफ से न्याय मंत्री को अपनी राय दी जाती है. फिर न्याय मंत्री भी अपना पक्ष रखते हैं और अगर इस दौरान किसी तरह का कोई विवाद होता है, तो सरकार उस मामले को संभालने के लिए दूसरे किसी मंत्रालय की नियुक्ति करता है. 

राष्ट्रपति के पास कैसे पहुंचेगी फाइल
इस प्रोसेस के बाद न्याय मंत्री अपनी सिफारिश प्रेसिडेंट हाउस में कानूनी विभाग को भेजता है, जहां पूरी फाइल को रिव्यू किया जाता है और जरूरत के हिसाब से फाइल में बदलाव भी किए जाते हैं. इस कानून कार्रवाई के बाद यह फाइल राष्ट्रपति के कानूनी सलाहकार को भेजी जाती है. इजरायल मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार निष्पक्ष तरीके से फाइल रिव्यू करने के बाद अपनी राय रखता है. इसमें उनके पास अधिकार है कि वो क्षमा विभाग या दूसरे किसी संबंधित संस्था से और पूछताछ भी कर सकता है. इसके बाद जब यह सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो फाइल राष्ट्रपति के पास पहुंचती है. 

नेतन्याहू को मिलेगी माफी!

अब सब कुछ राष्ट्रपति के हाथ में होता है, अगर वो माफी को मंजूरी दें तो फिर क्लेमेंसी डॉक्यूमेंट पर साइन करते हैं, क्लेमेंसी डॉक्यूमेंट किसी भी दोषी व्यक्ति को दी जाने वाली माफी और सजा में कमी या फिर क्षमादान की प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि,  न्याय मंत्रालय के मंत्री का भी इस काउंटर साइन होता है. लेकिन अगर राष्ट्रपति नेतन्याहू का माफीनामा कबूल नहीं करेंगे तो एक नोटिस देकर उनको ये बता दिया जाएगा. अगर राष्ट्रपति नेतन्याहू के माफी प्रस्ताव से सहमत नहीं होते हैं तो उनके अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है. 

