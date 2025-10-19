Advertisement
Hindi Newsदुनिया

इजरायल में नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, इस्तीफे की क्यों कर रहे मांग?

इजरायल और हमास के बीच सीजफायर के बाद शांति समझौता हो गया, लेकिन अभी भी पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उनकी ही धरती पर विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 19, 2025, 03:46 AM IST
इजरायल में नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, इस्तीफे की क्यों कर रहे मांग?

Protest Against Benjamin Netanyahu: हजारों इजरायली लोग शनिवार (18 अक्टूबर, 2025) को तेल अवीव और यरुशलम में इकट्ठा हुए और पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे और गाजा में बंधक बनाए गए सभी बाकी होस्टेजेज की वापसी की मांग की. 7 अक्टूबर, 2023 के हमलों के बाद होस्टेज क्राइसिस से निपटने के सरकार के तरीके को लेकर जनता में जबरदस्त गुस्सा है.

नेतन्याहू से जवाबदेही की डिमांड
प्रदर्शनकारियों ने इजरायली झंडे लिए हुए थे, नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाए और इंसाफ के साथ-साथ जवाबदेही की मांग वाले बैनर पकड़े हुए थे. कुछ तख्तियों पर लिखा था, "ट्रंप, बीबी को जाने दो" (Trump, let Bibi go) और "तुमने पिन निकाल दी - जिम्मेदारी अब भी तुम्हारी है." प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू पर उन नाकामियों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होने का आरोप लगाया जिनके कारण मौजूदा होस्टेज सिचुएशन और व्यापक राष्ट्रीय संकट पैदा हुआ.

"बंधकों की हो वापसी"
वकील आइरिस शापिरा (Iris Shapira) ने कहा कि सरकार को बाकी 18 बंधकों, यहां तक कि जिनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है, उनकी वापसी सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि परिवारों को सांत्वना मिल सके और उनका सही तरीके अंतिम संस्कार हो सके. एक दूसरे प्रदर्शनकारी, इंजीनियर रोनी मार्कोविट्ज (Roni Markowitz) ने नेतन्याहू को "इजराइल के इतिहास का सबसे ख़राब प्रधानमंत्री" करार दिया और तकरीबन 2 दशकों की राजनीतिक और सुरक्षा नाकामियों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया.

नेतन्याहू ने क्या है?
प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दखल देने और बंधक समझौते को आखिरी रूप देने में मदद करने की भी गुजारिश की. इस बीच, नेतन्याहू के ऑफिस ने ऐलान किया कि जब तक हमास बाकी शवों की रिहाई सुनिश्चित नहीं कर देता, तब तक गाजा का राफा क्रॉसिंग (Rafah crossing) बंद रहेगा.

हमास कब सौंपेगी बंधकों के शव?
हमास की आर्म्ड विंग ने बाद में कहा कि वो शनिवार रात को 2 और इजराइली बंधकों के शव सौंप देगी. बंधक परिवारों के भाषणों को बड़े स्क्रीन पर प्रसारित किए जाने के दौरान, प्रदर्शनकारियों ने तब तक प्रोटेस्ट जारी रखने की कसम खाई जब तक कि सभी बंधक वापस नहीं आ जाते और नेतन्याहू पद नहीं छोड़ देते.
(इनपुट-रॉयटर्स)

