नेतन्याहू के खिलाफ हुए अपने ही लोग, गाजा में युद्ध का किया विरोध, पीएम ने कहा- हमास को बढ़ावा दे रहे

Israel Hostages In Gaza: गाजा में इजरायल के कई बंधको को रखा गया है, जिनके अबतक न छूटने पर इजरायली जनता का नेतन्याहू पर गुस्सा फूटा है. इजरायल में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है.
Israel-Hamas War: इजरायल में गाजा में युद्ध समाप्त की मांग को लेकर देशभर में प्रदर्शन किया जा रहा है. इसको लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इन विरोध-प्रदर्शन की आलोचना की है और कहा कि प्रदर्शनकारी इससे हमास को और बढ़त दिला रहे हैं. इसको लेकर उन्होंने एक बैठक का आयोजन किया और कहा कि इस तरह के विरोध-प्रदर्शन से बंधकों की रिहाई में बाधा डल रही है.
हमें हमास को हराना होगा: नेतन्याहू
नेतन्याहू ने कहा,' जो लोग आज हमास को हराए बिना युद्ध समाप्त करने का आह्वान कर रहे हैं, वे न केवल हमास के रुख को और कड़ा कर रहे हैं और हमारे बंधकों की रिहाई में बाधा डाल रहे हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि 7 अक्टूबर के अत्याचार बार-बार दोहराए जाएं.' उन्होंने आगे कहा,' हमारे बंधकों की रिहाई में प्रगति करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि गाजा अब इजरायल के लिए खतरा नहीं रहेगा, हमें मिशन पूरा करना होगा और हमास को हराना होगा.'
नेतन्याहू पर फूटा गुस्सा
नेतन्याहू के इस बयान पर गाजा में बंदी बनाए गए लोगों के परिवारों में आक्रोश फैला है. लोगों ने पीएम पर जनता को गुमराह करने और उन समझौतों में बाधा डालने का आरोप लगाया है, जो उनके परिवारवालों को वापस ला सकते थे. कुछ परिवारों के एक समूह ने नेतन्याहू से कहा,' 22 महीनों से बंधक गाजा में आपकी निगरानी में सड़ रहे हैं. नेतन्याहू तुम जनता को धोखा देने, झूठी बातें फैलाने और बंधकों के परिवारों को बदनाम करने के बदले हमारे प्रियजनों को एक समझौते के जरिए वापस लाएं और युद्ध समाप्त करें.' उनका आरोप है कि इजरायल में हर किसी को पता था कि बंधकों को वापस लाने के कई मौके थे, लेकिन हर सौदे को विफल किया गया.
गाजा में कितने बंधक?
बता दें कि नेतन्याहू चाहते हैं कि किसी भी तरह के युद्धविराम पर सहमति बनने से पहले हमास को हराना और कमजोर करना जरूरी है. उन्होंने कहा कि हमास चाहता है कि इजरायल गाजा से पूरी तरह से हट जाए, जिसमें इजिप्ट के बॉर्डर पर स्थित फिलाडेल्फिया कॉरिडोर भी शामिल है. नेतन्याहू के मुताबिक इससे हमास को वापस इजरायल पर हमला करने का मौका मिल जाएगा. पीएम ने कहा कि वह इजरायल के लंबे समय की सुरक्षा के लिए गाजा में IDF के अभियान को आगे बढ़ाना जरूरी है. बता दें कि गाजा में अभी भी इजरायल के 50 बंधक हैं, जिनमें से 49 सात अक्टूबर को पकड़े गए थे. इनमें से एक साल 2014 में मारे गए सैनिक का शव भी शामिल है.
FAQ
इजरायल में युद्धविराम की मांग को लेकर क्या हो रहा है?
इजरायल में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और युद्धविराम की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि इससे गाजा में बंदी बनाए गए लोगों की रिहाई हो सकेगी.
नेतन्याहू का क्या कहना है?
नेतन्याहू का कहना है कि युद्धविराम से हमास को और बढ़त मिलेगी और बंधकों की रिहाई में बाधा आएगी. उनका मानना है कि हमास को हराना जरूरी है ताकि इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.
गाजा में कितने बंधक हैं?
गाजा में अभी भी इजरायल के 50 बंधक हैं, जिनमें से 49 सात अक्टूबर को पकड़े गए थे. इनमें से एक साल 2014 में मारे गए सैनिक का शव भी शामिल है.
हमास की मांग क्या है?
हमास की मांग है कि इजरायल गाजा से पूरी तरह से हट जाए, जिसमें इजिप्ट के बॉर्डर पर स्थित फिलाडेल्फिया कॉरिडोर भी शामिल है.