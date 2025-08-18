नेतन्याहू के खिलाफ हुए अपने ही लोग, गाजा में युद्ध का किया विरोध, पीएम ने कहा- हमास को बढ़ावा दे रहे
Advertisement
trendingNow12885726
Hindi Newsदुनिया

नेतन्याहू के खिलाफ हुए अपने ही लोग, गाजा में युद्ध का किया विरोध, पीएम ने कहा- हमास को बढ़ावा दे रहे

Israel Hostages In Gaza: गाजा में इजरायल के कई बंधको को रखा गया है, जिनके अबतक न छूटने पर इजरायली जनता का नेतन्याहू पर गुस्सा फूटा है. इजरायल में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 18, 2025, 07:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नेतन्याहू के खिलाफ हुए अपने ही लोग, गाजा में युद्ध का किया विरोध, पीएम ने कहा- हमास को बढ़ावा दे रहे

Israel-Hamas War: इजरायल में गाजा में युद्ध समाप्त की मांग को लेकर देशभर में प्रदर्शन किया जा रहा है. इसको लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इन विरोध-प्रदर्शन की आलोचना की है और कहा कि प्रदर्शनकारी इससे हमास को और बढ़त दिला रहे हैं. इसको लेकर उन्होंने एक बैठक का आयोजन किया और कहा कि इस तरह के विरोध-प्रदर्शन से बंधकों की रिहाई में बाधा डल रही है. 

हमें हमास को हराना होगा: नेतन्याहू 
नेतन्याहू ने कहा,' जो लोग आज हमास को हराए बिना युद्ध समाप्त करने का आह्वान कर रहे हैं, वे न केवल हमास के रुख को और कड़ा कर रहे हैं और हमारे बंधकों की रिहाई में बाधा डाल रहे हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि 7 अक्टूबर के अत्याचार बार-बार दोहराए जाएं.' उन्होंने आगे कहा,' हमारे बंधकों की रिहाई में प्रगति करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि गाजा अब इजरायल के लिए खतरा नहीं रहेगा, हमें मिशन पूरा करना होगा और हमास को हराना होगा.'  

ये भी पढ़ें- गाजा पर इजरायल की बड़ी कार्रवाई, खदेड़े जाएंगे सैकड़ों नागरिक, सेना ने शुरू किया अभियान

नेतन्याहू पर फूटा गुस्सा 
नेतन्याहू के इस बयान पर गाजा में बंदी बनाए गए लोगों के परिवारों में आक्रोश फैला है. लोगों ने पीएम पर जनता को गुमराह करने और उन समझौतों में बाधा डालने का आरोप लगाया है, जो उनके परिवारवालों को वापस ला सकते थे. कुछ परिवारों के एक समूह ने नेतन्याहू से कहा,' 22 महीनों से बंधक गाजा में आपकी निगरानी में सड़ रहे हैं. नेतन्याहू तुम जनता को धोखा देने, झूठी बातें फैलाने और बंधकों के परिवारों को बदनाम करने के बदले हमारे प्रियजनों को एक समझौते के जरिए वापस लाएं और युद्ध समाप्त करें.' उनका आरोप है कि इजरायल में हर किसी को पता था कि बंधकों को वापस लाने के कई मौके थे, लेकिन हर सौदे को विफल किया गया.     

ये भी पढ़ें- गाजा के लिए पसीजा इस पॉप सिंगर का दिल, सोशल मीडिया पर लोगों से की भावुक अपील

गाजा में कितने बंधक? 
बता दें कि नेतन्याहू चाहते हैं कि किसी भी तरह के युद्धविराम पर सहमति बनने से पहले हमास को हराना और कमजोर करना जरूरी है. उन्होंने कहा कि हमास चाहता है कि इजरायल गाजा से पूरी तरह से हट जाए, जिसमें इजिप्ट के बॉर्डर पर स्थित फिलाडेल्फिया कॉरिडोर भी शामिल है. नेतन्याहू के मुताबिक इससे हमास को वापस इजरायल पर हमला करने का मौका मिल जाएगा. पीएम ने कहा कि वह इजरायल के लंबे समय की सुरक्षा के लिए गाजा में IDF के अभियान को आगे बढ़ाना जरूरी है. बता दें कि गाजा में अभी भी इजरायल के 50 बंधक हैं, जिनमें से 49 सात अक्टूबर को पकड़े गए थे. इनमें से एक साल 2014 में मारे गए सैनिक का शव भी शामिल है.  

FAQ 

इजरायल में युद्धविराम की मांग को लेकर क्या हो रहा है? 
इजरायल में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और युद्धविराम की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि इससे गाजा में बंदी बनाए गए लोगों की रिहाई हो सकेगी. 

नेतन्याहू का क्या कहना है?
 नेतन्याहू का कहना है कि युद्धविराम से हमास को और बढ़त मिलेगी और बंधकों की रिहाई में बाधा आएगी. उनका मानना है कि हमास को हराना जरूरी है ताकि इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. 

गाजा में कितने बंधक हैं? 
गाजा में अभी भी इजरायल के 50 बंधक हैं, जिनमें से 49 सात अक्टूबर को पकड़े गए थे. इनमें से एक साल 2014 में मारे गए सैनिक का शव भी शामिल है. 

हमास की मांग क्या है? 
हमास की मांग है कि इजरायल गाजा से पूरी तरह से हट जाए, जिसमें इजिप्ट के बॉर्डर पर स्थित फिलाडेल्फिया कॉरिडोर भी शामिल है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, किसके हाथ लगेगी बाजी?
UPA
INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, किसके हाथ लगेगी बाजी?
उपराष्ट्रपति चुनाव:BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्ष में पड़ जाएगी फूट? किसकी बढ़ेगी मुसीबत
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव:BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्ष में पड़ जाएगी फूट? किसकी बढ़ेगी मुसीबत
राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा
CP Radhakrishnan
राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा
भीषण बारिश के बाद अब राहत भरी खबर, यहां बरसात से मिलेगा छुटकारा, खिलेगी धूप
Weather
भीषण बारिश के बाद अब राहत भरी खबर, यहां बरसात से मिलेगा छुटकारा, खिलेगी धूप
स्पीड पकड़ते ही फिसल गया प्लेन, यात्रियों में मची घबराहट; सांसदों ने बताया वाकया
AIR INDIA
स्पीड पकड़ते ही फिसल गया प्लेन, यात्रियों में मची घबराहट; सांसदों ने बताया वाकया
हर्षिल से किश्तवाड़ तक क्यों हो रही 'मौत' की बारिश? सब लोग हैरान, सामने आई वजह
Reason for Cloud Burst
हर्षिल से किश्तवाड़ तक क्यों हो रही 'मौत' की बारिश? सब लोग हैरान, सामने आई वजह
वायरल हुआ था पत्नी का शव बाइक पर ले जाने का वीडियो, पुलिस ने 32 घंटे में सुलझाया केस
Hit-and-run case
वायरल हुआ था पत्नी का शव बाइक पर ले जाने का वीडियो, पुलिस ने 32 घंटे में सुलझाया केस
पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा सैलरी पाता है मालगाड़ी का लोको पायलट? EX अधिकारी ने बताया
indian railway
पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा सैलरी पाता है मालगाड़ी का लोको पायलट? EX अधिकारी ने बताया
ट्रेन का प्लेटफार्म कौन तय करता है? कैसे काम करता है सिस्टम, क्या आपको है जानकारी
Indian railways
ट्रेन का प्लेटफार्म कौन तय करता है? कैसे काम करता है सिस्टम, क्या आपको है जानकारी
जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
Ladakh
जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
;