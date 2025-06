ईरान ने भेद डाला इजरायल का सबसे बड़ा 'कवच', नेतन्याहू के 'पेंटागन' पर गिरी मिसाइल, धुआं-धुआं बना शहर

Isreal Iran War: इजराइल और ईरान में जंग छिड़ गई है. इजराइल ने ईरान पर अटैक करके तेहरान में भीषण तबाही मचाई थी. हमलों की वजह से हाहाकार मचा हुआ था. अब ईरान ने पलटवार कर दिया है, एक खौफनाक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा रहा है कि ईरानी मिसाइल कैसे आयरन डोम को तोड़कर इजरायल के डिफेंस हेडक्वार्टर पर जा गिरी. आयरन डोम इजराइल की सबसे ताकतवर वायु रक्षा प्रणाली है.

तोड़ा सुरक्षा घेरा

आयरन डोम इजराइल की सबसे ताकतवर वायु रक्षा प्रणाली है जो हवाई हमलों से रक्षा मुख्यालय की रक्षा करती है. तेल अवीव के अलावा ईरान ने 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं. इन हमलों की वजह से इजराइल को भारी नुकसान हुआ है. वीडियो में मिसाइल गुंबद को तोड़कर रक्षा मुख्यालय पर गिरती हुई दिखाई दे रही है. इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा गया कि ईरान ने पहले हमले के तहत तेल अवीव स्थित इजरायली रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय को निशाना बनाया. 19 सेकेंड का ये वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है. बैकग्राउंड में मार्गनिट टावर देखा जा सकता है, जो तेल अवीव का एक प्रमुख लैंडमार्क है.

Let’s be clear—Iran and Iran alone is responsible for the current tensions in the Middle East. Their drive to achieve nuclear weapons and wipe Israel off the map is what lead us here. — LTC Nadav Shoshani (@LTC_Shoshani) June 13, 2025

The moment Iran targeted the Israeli Ministry of Defense headquarters in Tel Aviv as part of the first salvo. pic.twitter.com/oym8I8k5cf — War Monitor (@WarMonitors) June 13, 2025

ईरान को ठहराया जिम्मेदार

इसके बाद IDF ने बताया कि पूरे देश पर ईरान से हमले हो रहे हैं. उत्तर इजराइल के कई इलाकों में मिसाइल अलर्ट के बाद लोग सुरक्षित स्थान की तलाश करने के लिए भागते हुए नजर आए. वहीं आईडीएफ के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नदाव शोशनी ने एक्स पर लिखा कि मध्य पूर्व में मौजूदा तनाव के लिए ईरान और सिर्फ़ ईरान ही ज़िम्मेदार है, परमाणु हथियार हासिल करने और इज़राइल को नक्शे से मिटा देने की उनकी चाहत ही हमें यहां तक ले आई है. इसके अलावा लिखा कि इजरायल ने हज़ारों मील दूर से आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए लेकिन ईरान ने नागरिक आबादी पर अंधाधुंध मिसाइलें दागीं. एक पक्ष बहादुरी से ऑपरेशन करता है और अपने नागरिकों को सुरक्षित रखता है दूसरा पक्ष कायरों की तरह छिपता है और नागरिकों को निशाना बनाता है. बस इतना ही आपको जानना चाहिए.

The Zionist regime has made a big mistake, a grave error, and committed a reckless act. By God’s grace, the consequences of this will bring that regime to ruin. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 13, 2025

परिणाम होंगे घातक

वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इजरायली शासन ने एक बहुत बड़ी गलती की है, एक गंभीर भूल की है, और एक लापरवाह कार्य किया है. इसके परिणाम उस शासन को बर्बाद कर देंगे. बता दें कि जिस तरह से ईरान ने पलटवार किया है उसके परिणाम काफी घातक हो सकते हैं.