नई दिल्ली: कहते हैं जानवर बहुत वफादार होते हैं. अक्सर पालतू जानवरों की इमोशनल (Emotional Post) कहानियां सामने आती रहती हैं. आमतौर पर कुत्ते को सबसे ज्यादा वफादार माना जाता है. लेकिन बिल्ली भी वफादारी के मामले में कुछ कम नहीं है, सर्बिया से एक ऐसी ही पालतू वफादार बिल्ली की तस्वीरें (Viral Cat Photos) इन दिनों काफी वायरल हैं, जिसमें वो अपने मालिक की मौत के तीन महीने बाद भी उसकी कब्र के पास बैठी दिख रही है.

जानकारी के अनुसार, सर्बिया के शेख मुआमेर ज़ुकोरली का निधन 6 नवंबर 2021 को हो गया था. उनकी मौत के करीब 3 महीने बाद भी पालतू बिल्ली रोजाना उनकी कब्र के पास जाती है. कब्र के पास बैठी बिल्ली की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.

