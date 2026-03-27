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महिला की आवाज के बाद व्हाइट हाउस ने ये कौन सी तस्वीरें शेयर कर दीं; क्या छुपा रहा है US?

White House Post: व्हाइट हाउस अपने आधिकारिक सोशल हेंडल्स पर कुछ अजीब-अजीब तरह की तस्वीरें शेयर कर रहा है. जिनको लेकर लोगों के जहन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 27, 2026, 12:28 PM IST
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महिला की आवाज के बाद व्हाइट हाउस ने ये कौन सी तस्वीरें शेयर कर दीं; क्या छुपा रहा है US?

White House Cryptic Post: ईरान के साथ जंग में व्हाइट हाउस ने गुरुवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अजीब तरह की पिक्सेलेटेड तस्वीरों की एक सीरीज पोस्ट कर यूजर्स को असमंजस में डाल दिया है. यह घटना ट्रंप प्रशासन के जरिए बिना किसी संदर्भ के दो रहस्यमय शॉर्ट वीडियो पोस्ट करने और उनमें से एक को कुछ ही मिनटों में हटा देने के एक दिन बाद घटी है.

व्हाइट हाउस के जरिए शेयर की गईं इन अजीब तस्वीरों के देखकर हर कोई हैरान है और यूजर्स तरह-तरह की अटकलें लगा रहे हैं. कई यूजर्स ने इनके पीछे का मतलब तलाशने में लगे हैं, जबकि कुछ ने सवाल उठाया कि क्या व्हाइट हाउस के अकाउंट हैक हो गए थे. ये पोस्ट ईरान के साथ चल रहे युद्ध के बीच आई हैं, जिससे और भी सवाल खड़े हो गए हैं.

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पोस्ट की गई पिक्सेलेटेड तस्वीरों में से एक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलती-जुलती प्रतीत होती है, दूसरी अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की, जबकि तीसरी तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि यह विदेश मंत्री मार्को रुबियो की फोटो है.

कोई कैप्शन या संदर्भ नहीं

तस्वीरों को देखकर इसलिए भी जहन में ज्यादा सवाल पनप रहे हैं, क्योंकि किसी भी पोस्ट में कोई कैप्शन नहीं दिया गया है और ना ही ऐसा कुछ है जिनसे तस्वीरों के बारे में कुछ अंदाजा लगा जा सके. सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि उनकी सभी मूल तस्वीरों में वे फोन पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं. व्हाइट हाउस ने इन पोस्टों के पीछे का कोई मतलब साफ नहीं किया है.

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वीडियो भी किए गए शेयर

बुधवार (25 मार्च) को व्हाइट हाउस ने दो वीडियो पोस्ट किए. पहला वीडियो रात करीब 9:15 बजे पोस्ट किया गया, लेकिन बाद में डिलीट कर दिया गया. इस 4 सेकंड के छोटे वीडियो में कैमरा नीचे की ओर था और एक महिला के पैर दिखाई दे रहे थे. बैकग्राउंड में एक आवाज सुनाई देती है.'यह जल्द लॉन्च होने वाला है, सही?' वीडियो के साथ 'sound on' कैप्शन भी लिखा था.

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90 मिनट बाद वीडियो हुआ डिलीट

करीब 90 मिनट बाद इस वीडियो को इंस्टाग्राम और X (ट्विटर) दोनों प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि वीडियो में सुनाई देने वाली आवाज Karoline Leavitt जैसी लग रही थी.

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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