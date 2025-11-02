Advertisement
खूबसूरत पहाड़ पर ट्रैकिंग करना पड़ा महंगा, अचानक आया एवलांच, बर्फ में समा गए इतने पर्वतारोही

माउंटेन क्लाइंबिंग अक्सर खतरनाक होती है, क्योंकि आप कई बार मौसम के भरोसे होते हैं. ऐसा ही कुछ हुआ इटैलियन आल्प्स में जहां हिमस्खलन के कारण 5 क्लाइंबर्स की मौत हो गई. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 02, 2025, 11:55 PM IST
खूबसूरत पहाड़ पर ट्रैकिंग करना पड़ा महंगा, अचानक आया एवलांच, बर्फ में समा गए इतने पर्वतारोही

Avalanche in Italian Alps Kills 5: इटैलियन आल्प्स में हिमस्खलन की चपेट में आने से 5 जर्मन पर्वतारोहियों की मौत हो गई. द गार्जियन की रिपोर्ट्स के मुताबिक, शनिवार शाम तकरीबन 4 बजे हिमस्खलन हुआ, जब पर्वतारोही 3,500 मीटर (11,500 फीट) से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित ऑर्टलर (Ortler) माउंटेन रेंज में सीमा वर्टाना (Cima Vertana) की चोटी पर चढ़ने के लिए क्रैम्पन और बर्फ की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे. स्विस बॉर्डर के पास इटैलियन आल्प्स (Italian Alps) का हिस्सा, ऑर्टलर  पर्वत श्रृंखला, प्रोफेशनल हाइकर्स और क्लाइंबर्स के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है.

कुछ कदम दूर थी मंजिल 
बचाव दल ने बताया कि जब हिमस्खलन हुआ, तब पर्वतारोही चोटी से कुछ सौ मीटर की दूरी पर थे. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पर्वतारोही शनिवार को सोल्डा (Solda) गांव के पास ऑर्टलर माउंटेन रेंज में सीमा वर्टाना (Cima Vertana) की चढ़ाई के लिए निकले थे. जैसे ही वो चोटी की तरफ बढ़ रहे थे, हिमस्खलन हो गया. एवलांच में 2 अलग-अलग रस्सी टीमों के सदस्य बह गए.

2 लोग जिंदा बच गए
इटली की अल्पाइन रेस्क्यू सर्विसेज ने सोशल मीडिया पर कहा, "3 लोगों वाला पहला ग्रुप पूरी तरह से दब गया." बीते शनिवार को 2 महिलाओं और एक युवती के शव बरामद किए गए, जबकि रविवार को 2 अन्य पीड़ित, एक पिता और उसकी 17 साल बेटी मिले. इस बीच, 2 पर्वतारोही जिंदा बच गए.

मौसम बना विलेन
अल्पाइन रेक्यू सर्विसेज के प्रवक्ता फेडेरिको कैटेनिया (Federico Catania) ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया, "उन्हें उस खाई के निचले हिस्से में घसीटा गया जहां हिमस्खलन हुआ था." उन्होंने आगे कहा, "बचाव दल अब घाटी में लौट रहे हैं, और ऊंचाई पर बिगड़ते मौसम को भी ध्यान में रख रहे हैं."

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

AvalancheItalyItalian Alps

