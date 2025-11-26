Advertisement
trendingNow13018595
Hindi Newsदुनिया

बेटे ने मर चुकी मां का रूप धारणकर सालों तक ली पेंशन, काले बालों ने बिगाड़ दिया सारा खेल, फ्रॉड का हैरान करने वाला मामला

Italy man his dead mother pension: इटली में एक 57 साल के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो अपनी मृत मां का रूप धारण कर सालों से उनकी पेंशन ले रहा था. वह मेकअप, विग और बुजुर्ग महिला के कपड़े पहनकर आईडी कार्ड रिन्यू कराने पहुंचा, जहां अधिकारी ने उसकी गर्दन और हाथों पर उगे काले बाल देखकर धोखाधड़ी का शक जताया जिसके बाद इस फ्रॉड का खुलासा हुआ है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 26, 2025, 10:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बेटे ने मर चुकी मां का रूप धारणकर सालों तक ली पेंशन, काले बालों ने बिगाड़ दिया सारा खेल, फ्रॉड का हैरान करने वाला मामला

Italy pension Fraud: इटली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी है. CNN की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरी इटली में रहने वाले 57 साल के व्यक्ति ने अपनी मां की 2022 में हुई मौत छिपाकर उनकी पेंशन लेना जारी रखा. वह खुद को अपनी मां Graziella Dall’Oglio के रूप में पेश करता था और इसी दौरान पकड़ा गया है. 

विग और मेकअप लगाकर बना ‘बूढ़ी मां’
यह पूरा मामला तब खुला जब आरोपी अपनी मां के नाम पर आईडी कार्ड रिन्यू कराने पहुंचा. इटली में आईडी रिन्यू कराने के लिए व्यक्ति का खुद उपस्थित होना जरूरी होता है. आरोपी ने अपने ऊपर मेकअप लगाया, विग पहनी और अपनी 2022 में मरी हुई 82 वर्षीय मां के कपड़े पहनकर दफ्तर पहुंच गया. लेकिन अधिकारी को उसकी गर्दन, हाथ और ठुड्डी पर उगे काले बालों से शक हो गया. तभी उसने पुलिस को इसकी सूचना दे दी.

सीसीटीवी में हुआ खुलासा
जैसे ही शक बढ़ा, अधिकारियों ने आरोपी को दोबारा आने को कहा. सीसीटीवी फुटेज की जांच में पता चला कि जिस ‘महिला’ के नाम पर आईडी रिन्यू हो रहा था, उसे ऑफिस लाने वाली कार खुद वही व्यक्ति चला रहा था. जबकि उसकी मां के पास कभी ड्राइविंग लाइसेंस था ही नहीं. पुलिस वहीं पहुंच गई और आरोपी को पकड़ लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

घर से मिला मां का शव
जब पुलिस आरोपी के घर पहुंची तो वहां और भी बड़ा खुलासा हुआ. उसकी मां का शव घर के लॉन्ड्री रूम में अलमारी के अंदर मिला, जिसे स्लीपिंग बैग में लपेटकर रखा गया था. बताया जा रहा है कि वह शरीर को सड़ने से रोकने के लिए सिरिंज से फ्लूड निकालता रहा था. पुलिस ने शक जताया है कि मां की मौत कैसे हुई, यह साफ नहीं है. इसलिए पोस्टमॉर्टम का आदेश दिया गया है.

कई गंभीर आरोपों में केस दर्ज
आरोपी पर कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है. जिसमें शव छुपाने का आरोप है. सरकारी पेंशन धोखाधड़ी का आरोप है. फर्जीवाड़ा करने का आरोप है. किसी मृत व्यक्ति का रूप धारण कर दस्तावेज बनवाने का आरोप है. मामला सामने आने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है और पुलिस आगे की जांच कर रही है.

इटली में पेंशन फ्रॉड आम समस्या
CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, इटली में इस तरह के मामले हर साल दर्ज होते हैं. कई लोग मृत रिश्तेदारों का रूप बनकर पेंशन लेते पकड़े जाते हैं. सरकारी रिकॉर्ड और डेथ रजिस्ट्रेशन में देरी होने के कारण इस तरह की धोखाधड़ी लंबे समय तक पकड़ी नहीं जाती.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

pension

Trending news

बंगाल में 'बाबरी मस्जिद' का प्लान ढहा, नींव की खुदाई शुरू होने से पहले ही हो गया खेल
babri masjid news
बंगाल में 'बाबरी मस्जिद' का प्लान ढहा, नींव की खुदाई शुरू होने से पहले ही हो गया खेल
अगले 24 घंटे में बदलेगा इन राज्यों का मौसम! चक्रवाती तूफान का कहां-कहां होगा असर?
today weather update
अगले 24 घंटे में बदलेगा इन राज्यों का मौसम! चक्रवाती तूफान का कहां-कहां होगा असर?
अयोध्या की राजकुमारी सोने-चांदी लेकर गई थीं... साउथ कोरिया के लोग क्यों कर रहे याद?
South Korea News
अयोध्या की राजकुमारी सोने-चांदी लेकर गई थीं... साउथ कोरिया के लोग क्यों कर रहे याद?
'TMC बाबरी मस्जिद नहीं, बांग्लादेश का शिलान्यास करेगी', हुमायूं कबीर बयान देकर फंसे?
Humayun Kabir
'TMC बाबरी मस्जिद नहीं, बांग्लादेश का शिलान्यास करेगी', हुमायूं कबीर बयान देकर फंसे?
42 साल बाद फिर नेली नरसंहार की कहानी याद आई, असम के ब्‍लैक चैप्‍टर की खुल रही परतें
Nellie Massacre
42 साल बाद फिर नेली नरसंहार की कहानी याद आई, असम के ब्‍लैक चैप्‍टर की खुल रही परतें
ये है भारतीय संविधान का सबसे ताकतवर आर्टिकल, जानें क्या है इसकी शक्तियां
Constitution day 2025
ये है भारतीय संविधान का सबसे ताकतवर आर्टिकल, जानें क्या है इसकी शक्तियां
राम का झंडा लहराया बाबर गैंग घबराया, बंगाल में शुरू कर दी मंदिर-मस्जिद की रेस
DNA
राम का झंडा लहराया बाबर गैंग घबराया, बंगाल में शुरू कर दी मंदिर-मस्जिद की रेस
'अहमदाबाद ही क्यों?', T20 वर्ल्ड कप फाइनल के वेन्यू पर बिफरे ठाकरे; उठाए ये सवाल?
T20 World Cup
'अहमदाबाद ही क्यों?', T20 वर्ल्ड कप फाइनल के वेन्यू पर बिफरे ठाकरे; उठाए ये सवाल?
उमर के पास था बम बनाने का सूटकेस, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की खतरनाक साजिश का खुलासा
Delhi blast
उमर के पास था बम बनाने का सूटकेस, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की खतरनाक साजिश का खुलासा
X के नए लोकेशन फीचर से खुली एंटी इंडिया हैंडल्स की पोल, भाजपा ने उठाए सवाल
X Location Feature
X के नए लोकेशन फीचर से खुली एंटी इंडिया हैंडल्स की पोल, भाजपा ने उठाए सवाल