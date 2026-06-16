फ्रांस में G7 देशों का शिखर सम्‍मेलन आयोजित हो रहा है. पीएम मोदी भी शिरकत करने पहुंचे हैं. इस बीच एक मीटिंग के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्‍की का इंतजार करते हुए G7 नेताओं के बीच स्मोकिंग को लेकर बातचीत हुई. इस दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने G7 नेताओं को बताया कि उन्होंने एक महीने पहले स्मोकिंग छोड़ दी है. मेलोनी ने ग्रुप को बताया कि उन्हें जागने के बाद थोड़ी कॉफी की जरूरत महसूस होती है क्योंकि उन्होंने एक महीने पहले स्मोकिंग छोड़ दी है. यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने बताया कि उन्होंने 21 साल पहले, 2005 में स्मोकिंग छोड़ दी थी.