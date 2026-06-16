फ्रांस में G7 देशों का शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है. पीएम मोदी भी शिरकत करने पहुंचे हैं. इस बीच एक मीटिंग के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की का इंतजार करते हुए G7 नेताओं के बीच स्मोकिंग को लेकर बातचीत हुई. इस दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने G7 नेताओं को बताया कि उन्होंने एक महीने पहले स्मोकिंग छोड़ दी है. मेलोनी ने ग्रुप को बताया कि उन्हें जागने के बाद थोड़ी कॉफी की जरूरत महसूस होती है क्योंकि उन्होंने एक महीने पहले स्मोकिंग छोड़ दी है. यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने बताया कि उन्होंने 21 साल पहले, 2005 में स्मोकिंग छोड़ दी थी.
दरअसल ये मजेदार वाकया उस वक्त हुआ जब जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने मेलोनी से पूछा कि क्या उन्होंने पहले ही सिगरेट पी ली है. इस पर मेलोनी ने जवाब दिया कि उन्होंने 1 मई से सिगरेट नहीं पी है. मर्ज ने ताली बजाई और कनाडा, यू.के., जापान और EU के नेताओं ने भी उन्हें खुशी से बधाई दी. खुश मेलोनी ने जश्न में अपने हाथ ऊपर कर लिए. नेताओं के बीच इस हल्के-फुल्के पल को समिट में कैमरों ने कैद कर लिया.
गौरतलब है कि फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित हो रहे जी7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई है. दोनों नेताओं ने इस दौरान हैंडशेक भी किया. पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच कल द्विपक्षीय बैठक होगी.
इस साल जी7 शिखर सम्मेलन में भारत के साथ ब्राजील, केन्या, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन जैसे देशों को भी निमंत्रण मिला है. इसके साथ ही पश्चिम एशिया में जारी तनाव को देखते हुए यूएई, कतर और मिस्र के शीर्ष नेताओं को भी निमंत्रण दिया गया है.
दरअसल, इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूक्रेन संकट और पश्चिम एशिया तनाव पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है. इसके अलावा इस शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी की वैश्विक नेताओं संग द्विपक्षीय बैठक होने की भी संभावना है.