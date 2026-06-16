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G7 नेताओं की चल रही थी मीटिंग, अचानक मेलोनी ने स्‍मोकिंग छोड़ने का किस्‍सा किया शेयर

फ्रांस में G7 देशों का शिखर सम्‍मेलन आयोजित हो रहा है. पीएम मोदी भी शिरकत करने पहुंचे हैं. इस बीच एक मीटिंग के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्‍की का इंतजार करते हुए G7 नेताओं के बीच स्मोकिंग को लेकर बातचीत हुई.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jun 16, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:16 PM IST
G7 नेताओं की चल रही थी मीटिंग, अचानक मेलोनी ने स्‍मोकिंग छोड़ने का किस्‍सा किया शेयर

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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