'पूरा इटली ध्वस्त हो जाएगा...,' रोम की प्राचीन इमारत ढहने पर रूस ने उड़ाई खिल्ली, यूक्रेन का नाम लेकर दिखाया नीचा

Russia Mocks Italy: हाल ही में इटली के रोम में 13वीं शताब्दी का एक प्राचीन टावर ढह गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई. इसको लेकर रूस ने इटली का मजाक बनाया है.
Trending Photos
World News In Hindi: रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 सालों से जंग जारी है, हालांकि अब रूस ने इसके लपेटे में इटली को भी ले लिया है. बता दें कि इटली की ऐतिहासिक इमारत कोलोसियम के पास 13वीं सदी में बने ऐतिहासिक स्मारक टोरे देई कोंटी के रेनोवेशन का काम चल रहा था. इस दौरान इमारत की मीनार ढह गई और अब इसको लेकर रूस ने इटली का मजाक बनाया है. रूस की इस हरकत से इटली आगबबूला हुआ है.
रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने अपने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में इटली का मजाक उड़ाया और मीनार के ढहने को रोम की ओर से यूक्रेन को दिए जा रहे समर्थन से जोड़ा. उन्होंने दावा किया कि जब तक इटैलियन सरकार यूक्रेन का समर्थन करती रहेगी पूरा इटली अर्थव्यवस्था से लेकर उसके मीनारों तक ढह जाएगा. रूसी प्रवक्ता के इस असंवेदनशील बयान पर इटली ने नाराजगी जाहिर की है. इसको लेकर रोम ने रूसी राजदूत को औपचारिक विरोध दर्ज कराने के लिए तलब किया है.
ये भी पढ़ें- जहन्नुम बना सूडान, हत्या-हिंसा के चलते एल फशर शहर से भागी जनता, UN ने जताई चिंता
दुर्घटना और यूक्रेन को इटली के समर्थन के बीच संबंध जोड़ते हुए जखारोवा ने टेलीग्राम पर लिखा,' जब तक इटैलियन सरकार टैक्सपेयर्स के पैसे को बेकार में बर्बाद करती रहेगी इटली की अर्थव्यवस्था से लेकर उसके टावरों तक सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा.' उन्होंने आगे कहा,' मुझे याद है कि इसी साल मई 2025 में इटैलियन विदेश मंत्रालय ने बताया था कि यूक्रेन को इतालवी समर्थन, जिसमें सैन्य सहायता और यूरोपीय संघ के जरिए दिए गए योगदान शामिल हैं लगभग 2.5 अरब यूरो है.'
ये भी पढ़ें- चर्चाओं में पति, लेकिन पत्नी गायब... कहां है जोहरान ममदानी की सीरियन वाइफ रमा दुवाजी?
बता दें कि इटली में टावर ढहने की इस घटना में एक श्रमिक की मौत हो चुकी है. ऐसे में इसपर रूसी प्रवक्ता के असंवेदनशील बयान को लेकर इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने बेहद शर्मनाक और अस्वीकार्य बताया. उन्होंने इस टिप्पणी का विरोध जताने के लिए रूसी राजदूत को तलब किया. बता दें कि सोमवार 3 अगस्त 2025 को दोपहर से ठीक पहले 13वीं शताब्दी का यह टावर ढह गया था, जिससे सारा मलबा सड़क पर फैल गया था और पूरे इलाके में सफेद धूल के बादल बन गए थे. रोम के सांस्कृतिक विरासत निदेशालय का कहना है कि इमारत ढहने से एक प्राचीन टावर के बेस का हिस्सा, उसकी सीढ़ियां और छत का एक हिस्सा प्रभावित हुआ है.