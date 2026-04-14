जंग के बीच नेतन्याहू को झटका, इटली ने इजरायल के साथ सभी रक्षा समझौते किए रद्द; पोप पर ट्रंप को भी सुनाया

Giorgia Meloni on Israel: इस्लामबाद में हुई विफल वार्ता के बाद पश्चिम एशिया में एक बार फिर से तनाव बढ़ने लगा है. अमेरिका ने एक बार फिर ईरान को धमकाया है. इस बीच इटली ने इजरायल को बड़ा झटका दिया है. इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनका देश इजरायल के साथ सभी रक्षा समझौते को सस्पेंड करने जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह फैसला वर्तमान स्थिति को देखते हुए लिया गया है.

इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने उस रक्षा समझौते के रद्द करने का ऐलान किया है, जो स्वत: नवीनीकरण की श्रेणी में आता है. एक कार्यक्रम के दौरान इटली की पीएम की ओर से कहा गया कि वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने यह कदम उठाया है.

जानिए मेलोनी ने क्या कहा?

रिपोर्ट्स के अनुसार, वेराना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह कदम उठाया जा रहा है. हालांकि, पीएम मेलोनी ने संबंध में कुछ भी अधिक नहीं बताया. इटली के इस कदम में रोप में मध्य पूर्व संकट को लेकर बढ़ती चिंता के बारे में पता चलता है.

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होर्मुज स्ट्रेट खोलने पर दिया जोर

इसी कार्यक्रम मे मेलोनी की ओर से अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध विवाद को कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों की जरूरत पर भी जोर दिया. पीएम मेलोनी ने कहा कि स्थिति को स्थिर करना और होर्मुज स्ट्रेट को खोलना काफी जरूरी है. बता दें कि इस संकरे समुद्र मार्ग से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस गुजरता है. अमेरिका और ईरान के बीच हालिया संघर्षों के कारण यहां पर जहाजों का आवागमन बाधित है, जिसके कारण वैश्विक स्तर ऊर्जा की किल्लत बढ़ी है.

'शांतिवार्ता के लिए होने चाहिए प्रयास'

मेलोनी ने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच शांतिवार्ता को आगे बढ़ाने के लिए हर एक प्रयास किया जाना चाहुए. जिससे स्थिति सामान्य होने की दिशा में बढ़े और होर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर से खुल सके. उन्होंने कहा कि केवल यह दुनिया में ईंधन की सप्लाई के लिए नहीं, बल्कि समग्र आर्थिक स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है.

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पोप लिया का समर्थन

इसी दौरान इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पोप लियो का समर्थन किया. बता दें कि पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोप लियो की आलोचना की थी. जिसके बाद दुनिया के कई नेताओं ने चिंता जताई. अब ट्रंप की आलोचना के बाद मेलोनी ने पोप लियो का समर्थन किया और कहा कि राजनीतिक नेता धार्मिक नेताओं को निर्देश नहीं दे सकते.

मेलोनी की ओर से कहा गया कि पोप लियो के साथ एकजुटता जताती हूं. मुझे ऐसे समाज में रहना अच्छा नहीं लगेगा, जहां पर धार्मिक नेता राजनीतिक नेताओं की बात मानें.

ट्रंप को भी इटली ने दिया था झटका

गौरतलब है कि इटली का यह फैसला ऐसे समय पर आया है, जब पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध जारी है और 22 अप्रैल तक अस्थायी सीजफायर पर बात बनी है. इससे पहले इटली ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी बड़ा झटका दिया था और अमेरिकी बमवर्षकों को सिसिली के सिगोनेला एयरबेस का इस्तेमाल करने की परमिशन देने से इनकार कर दिया था. माना गया कि इसके बाद अमेरिका और इटली के बीच तनाव बढ़ सकता है.

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