Catholic Church Rape: 5 नन, नाबालिग और दिव्यांग...कैथलिक चर्च के पादरियों ने 4400 लोगों से किया रेप! मचा हड़कंप

Catholic Church Rape: इटली का कैथलिक चर्च एक बार फिर सवालों के घेरे में है. आरोप है कि पादरियों के हजारों लोगों का यौन शोषण किया है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2020 से लेकर अब तक 4400 मामले सामने आए हैं. इस घटना के सामने आने के बाद लोगों की आस्था को जबरदस्त ठेस पहुंची है. पिछले काफी वक्त से इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें पादरियों ने बच्चों तक को हवस का शिकार बनाया है.

इस असोसिएशन के फाउंटर फ्रांसेस्को ज़ानार्डी ने कहा, इटली के सबसे बड़े चर्च दुर्व्यव्हार पीड़ित समूह Rete l'Abuso की अनाधिकारिक सूची पीड़ितों की जुबानी, कानूनी सूत्रों और मीडिया की ओर से बताए गए मामलों पर आधारित हैं. Rete l'Abuso ने हालांकि यह नहीं बताया कि यौन उत्पीड़न कितने वक्त से होता आ रहा है.

एक प्रवक्ता ने कहा, 'इतालवी बिशप सम्मेलन (सीईआई), जिसकी पिछले सप्ताह वेटिकन के बाल संरक्षण आयोग ने आलोचना की थी, ने इन नतीजों पर कोई टिप्पणी नहीं की है.'

Add Zee News as a Preferred Source

पादरियों के खिलाफ गंभीर आरोप

ग्लोबल कैथोलिक चर्च की जड़ें दशकों से बाल यौन शोषण करने वाले पादरियों से जुड़े घोटालों और उनके अपराधों को छुपाने के कारण हिल रही हैं. लेकिन इटली में स्थानीय चर्च के नेताओं की इस मुद्दे का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही है.

नए पोप लियो ने यौन उत्पीड़न के पीड़ितों से इसी हफ्ते में पहली बार मुलाकात की थी. उन्होंने चर्च के बिशप्स को आदेश दिया था कि किसी भी तरह के गलत आचरण को ना छिपाया जाए. 16 अक्टूबर को छपी एक रिपोर्ट में वेटिकन चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन ने हका था कि इटली के 226 धर्मप्रांतों में से केवल 81 ने ही सिक्योरिटी प्रैक्टिस के बारे में तैयार किए गए सवालों का जवाब दिया.

बार-बार हुआ यौन उत्पीड़न

Rete l'Abuso ने कहा कि उसने यौन उत्पीड़न के 1250 संदिग्ध मामलों का दस्तेजीकरण किया है, जिनमें से कई तो ऐसे हैं, जिनका बार-बार यौन शोषण हुआ है. इनमें से 1,106 कथित तौर पर पादरियों ने किए थे. जबकि बाकी ननों, धार्मिक शिक्षकों, वॉलंटियर्स, टीचर्स और स्काउट्स मेंबर्स की ओर से अंजाम दिए गए थे.

रिपोर्ट में 4,625 पीड़ितों या एसोसिएशन के मुताबिक बचे हुए लोगों से संबंधित मामले थे, जिनमें 4,395 पादरियों के किए यौन शोषण से जुड़े थे.

रिपोर्ट में कहा गया कि बचे हुए लोगों में से 4,451, 18 वर्ष से कम उम्र के थे और करीब 4,108 पुरुष थे. रेटे ल'अबुसो ने कहा कि पीड़ितों में 5 नन, 156 पुरुष और 11 विकलांग लोग भी शामिल थे,