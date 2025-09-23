Italy Flood: इटली में बाढ़ का कहर, कई शहर पानी-पानी, बिजली और रेल सेवाओं पर पड़ा असर
Italy Flood: इटली में बाढ़ का कहर, कई शहर पानी-पानी, बिजली और रेल सेवाओं पर पड़ा असर

Italy Flood: इटली में मिलान समेत आस पास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात दिखे. सेवेसो नदी के किनारे टूट गए. मिलान के कुछ हिस्सों में पहुंचना मुश्किल हो गया. अंडर ग्राउंड रेलवे स्टेशनों में लोग परेशान नजर आए.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 23, 2025, 07:07 AM IST
Italy Flood: इटली में बाढ़ का कहर, कई शहर पानी-पानी, बिजली और रेल सेवाओं पर पड़ा असर

Northern Italy Slammed With Torrential Rain: इटली में इन दिनों कुदरत का जबरदस्त कहर देखने को मिल रहा है. लगातार हो रही बारिश की वजह से इटली के कई शहर पानी में डूब गए हैं. इटली में आसमान से बरस रही आफत और जल सैलाब मुसीबत का दूसरा नाम बन चुके हैं. आसमान  बरसी आफत मानो ये कहना चाह रही है कि कुदरत के आगे किसी की भी नहीं चलती है. उत्तरी इटली में रात भर और मंगलवार तड़के भारी बारिश और तेज़ हवाओं के साथ आए तूफ़ान ने सेंट्रल मिलान को बाढ़  से डुबो दिया और कोमो झील के किनारों को तोड़ दिया.

टापू बन गया शहर

शहर के शहर समंदर में तब्दील हो जाते हैं. गलियों में नदियां बहने लगती हैं. घर, मकान, गाड़ियां सब के सब जल समाधि ले लेते हैं. ये शहर है या समंदर सैलाब ने हर फर्क को मिटा दिया. कई इलाके टापू में तब्दील हो चुके हैं. सड़कों पर कमर तक पानी भरा है और यहां के बाशिंदे जान जोखिम में डालकर खुद को पानी के बहाव में पार होने की जद्दोजहद में जुटे है.

झील के किनारे बने कई बार और पब पानी में डूब गए. ये इलाका एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. ऐसे में यहां कुछ सैलानी भी फंस गए. प्रशासन और रेस्क्यू टीम के अधिकारियों को आस-पास के इलाकों से पानी पंप करके निकालना पड़ा और मोबाइल बैरियर लगाने पड़े.

इटली की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के अनुसार, कोमो, मोंज़ा ए ब्रियांज़ा और मिलान की नगर पालिकाओं से होकर बहने वाली सेवेसो नदी के भी किनारे टूट गए.

मिलान के कुछ हिस्सों में पहुंचना मुश्किल हो गया, जबकि सोशल मीडिया पोस्ट में तेज़ हवाओं के दौरान सीढ़ियों से पानी बहकर भूमिगत रेलवे स्टेशनों में जाता और पैदल यात्री गिरते या खंभों से चिपके हुए दिखाई दिए.

शहर के सुरक्षा पार्षद, मार्को ग्रानेली ने कहा कि तेज़ हवाओं ने पेड़ गिरा दिए. छतों की टाइलें उखड़ गईं. एहतियात के तौर पर शहर के कई हिस्सों में बिजली काटनी पड़ी.

खरबों रुपये का नुकसान

मध्य यूरोप और इटली में बाढ़ से 2.2 अरब यूरो का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है. ये नुकसान एग्रीगेटर का अंतिम अनुमान उसके पिछले आंकड़े से अपरिवर्तित है, जो घटना के छह महीने बाद जारी किया गया था.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

Italy Flood

;