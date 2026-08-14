/इटली के समंदर में समा गई 76 करोड़ की आलीशान यॉट! डिलीवरी के चौथे दिन ही हादसा, देखें कैसे बचीं 14 जानें

इटली के सार्डिनिया में एक बेहद महंगी लग्जरी यॉट के साथ ऐसा हादसा हुआ, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. करीब 9.1 मिलियन डॉलर यानी लगभग 76 करोड़ रुपये की Angiola II यॉट अपने नए मालिक को सौंपे जाने के महज चार दिन बाद भूमध्य सागर में डूब गई. हादसे के वक्त यॉट पर मेहमानों और चालक दल समेत कुल 14 लोग सवार थे. राहत की बात यह रही कि सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया और किसी के घायल होने की खबर नहीं है.
रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार को लोकप्रिय रिसॉर्ट टाउन पोर्टो चेर्वो के पास समुद्र में यॉट का इंजन अचानक फेल हो गया. इसके बाद यॉट में आग लग गई. आग लगने के कुछ ही देर बाद इसमें पानी भरना शुरू हो गया और हालात लगातार बिगड़ते चले गए. यॉट धीरे-धीरे एक तरफ झुकने लगी और आखिरकार समुद्र में समा गई. मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया, जिसमें करोड़ों रुपये की यॉट को धीरे-धीरे पानी में गायब होते देखा जा सकता है.
मालिक को आखिरी में किया गया रेस्क्यू
हादसे के समय यॉट पर मौजूद सभी 14 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया. इनमें से ज्यादातर लोगों को पास से गुजर रहे एक दूसरे जहाज ने अपने यहां सुरक्षित पहुंचाया. बताया जा रहा है कि यॉट का मालिक, जिसे एक इतालवी कारोबारी माना जा रहा है, सबसे आखिर में जहाज से बाहर निकला. बचाए गए लोगों ने इतालवी अधिकारियों के पहुंचने का इंतजार किया. इसके बाद उन्हें सुरक्षित तरीके से समुद्र से किनारे तक पहुंचाया गया.
7 मीटर नीचे समुद्र में पहुंची यॉट
हादसे के बाद Angiola II करीब 7 मीटर यानी लगभग 23 फीट की गहराई में समुद्र के तल तक पहुंच गई. यह हादसा सार्डिनिया की मशहूर कोस्टा स्मेराल्डा यानी ‘एमराल्ड कोस्ट’ के पास हुआ. यॉट L'Isola dei Cappuccini और Capo Ferro के बीच समुद्री इलाके में डूबी. रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद यॉट के आंशिक रूप से डूबे हिस्से को समुद्र के तल पर सुरक्षित कर दिया गया. अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती जांच में यॉट से किसी तरह के ईंधन के रिसाव के संकेत नहीं मिले हैं.
2020 में बनी थी करोड़ों की यह यॉट
Angiola II कोई साधारण नाव नहीं, बल्कि इटली की मशहूर लग्जरी यॉट में शामिल थी. इसे इतालवी शिपबिल्डर Permare ने वर्ष 2020 में तैयार किया था. यह Amer F100 मॉडल की यॉट है, जिसमें मेहमानों के लिए पांच केबिन बनाए गए हैं. इस यॉट में एक समय में 10 मेहमानों के ठहरने की क्षमता है, जबकि चालक दल के पांच सदस्यों के लिए भी अलग जगह मौजूद है. यानी इसमें कुल 15 लोगों तक के लिए व्यवस्था की गई थी.
चार इंजन और 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार
Angiola II चार इंजनों से लैस थी. इसकी अधिकतम रफ्तार 28 नॉट तक बताई जाती है, जो करीब 52 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है. इतनी महंगी और आधुनिक यॉट के इंजन में अचानक खराबी आने के बाद आग लगना अब जांच का अहम हिस्सा बन गया है.
इतालवी अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है. इटालियन कोस्ट गार्ड यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर इंजन में ऐसी क्या खराबी आई, जिसके बाद आग लगी और देखते ही देखते यॉट में पानी भरने लगा. अब अधिकारियों की अगली चुनौती समुद्र में डूबी इस महंगी यॉट को बाहर निकालना है. इसके लिए करीब 220 टन क्षमता वाली पोंटून बोट तैनात करने की तैयारी की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि चार दिन पहले नए मालिक को सौंपी गई यह करोड़ों की यॉट आखिर इतनी जल्दी समुद्र की गहराइयों में कैसे पहुंच गई.