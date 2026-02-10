VIDEO: बीच सड़क पुलिस का भेस बना हाईवे पर कर दी अंधाधुंध फायरिंग, कैशवैन लूटने की कोशिश; धमाके सा हिला इटली

Advertisement
Gang Blow Up Cash Van In Italy: इटली में कुछ चोरों ने पुलिस अधिकारियों का वेश धारण एक कैश वैन पर अचानक हमला कर दिया. इसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 10, 2026, 10:33 PM IST
Italy Crime News: साउथ इटली के एक बिजी हाईवे पर फिल्मी स्टाइल का अटैक देखने को मिला है. यहां मास्क पहने कुछ चोरों ने पुलिस अधिकारियों का वेश धारण किए एक बख्तरबंद (Armored) कैश वैन पर हमला कर दिया. दिनदहाड़े हुए इस हमले को लेकर अफरा-तफरी मच गई. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. 

गाड़ी उड़ाने की प्लानिंग 

न्यूज वेबसाइट 'पीपुल डॉट कॉम' की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना सोमवार 9 फरवरी 2026 की सुबह पुगलिया क्षेत्र में स्टेट रोड 613 पर देखने को मिली. यहां कुछ हथियारबंद लोगों ने एक ट्रक में आग लगाकर यातायात रोक दिया. 'X' में शेयर किए गए इस वीडियो में बख्तरबंद वाहन में विस्फोट होने से ठीक पहले गिरोह के सदस्य कारों के पीछे छिपते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आग की लपटें और धातु के टुकड़े हवा में उड़ रहे हैं. अधिकारियों ने बताया कि हमलावर कलाश्निकोव राइफलों से लैस थे और उन्होंने सुरक्षा फर्म बैटिस्टोली से जुड़े बख्तरबंद वाहन के पिछले हिस्से को उड़ाने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल किया.  

पैसे चोरी करना था मकसद 

अधिकारियों ने बताया कि इस भीषण हमले के बावजूद वैन के अंदर मौजूद कैश की चोरी नहीं हुई. कैराबिनेरी के लेसे डिवीजन के प्रमुख कर्नल क्रिस्टियन मारेलो ने एक न्यूज रिपोर्ट में कहा,' बख्तरबंद वैन में ले जाया जा रहा पैसा इसलिए चोरी नहीं हुआ क्योंकि विस्फोट के बाद सिस्टम का स्पुमाब्लॉक एक्टिव हो गया था.' 

रिपोर्ट्स के मुताबिक वाहनों की ओर से रास्ते को घेरने के चलते वैन को रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा. कुछ संदिग्धों ने क्षतिग्रस्त वाहन से सामान उतारने की कोशिश की, जबकि अन्य ने कथित तौर पर मौके पर पहुंची पुलिस पर गोलीबारी की. 

आरोपियों को किया गिरफ्तार 

जांचकर्ताओं ने छापेमारी में पाया कि संदिग्ध कानून प्रवर्तन अधिकारियों के रूप में छिपे थे. वहीं बाद में पुलिस को खेत में लावारिस हालत में एक अल्फा रोमियो कार मिली. माना जाता है कि इसका इस्तेमाल डकैती में किया गया था. घटना को लेकर पुलिस ने 38 और 61 साल के 2 संदिग्धों को हत्या के प्रयास, गंभीर डकैती, युद्धक हथियारों और विस्फोटकों के कब्जे और सरकारी अधिकारियों का विरोध करने के संदेह में गिरफ्तार किया गया है. 

 

 

 

