सेंट पीटर्स बेसिलिका की वेदी पर कूदा शख्स, कैंडेलब्रा को पैरों से गिराया

Italy News: इटली के रोम में वेटिकन सिटी में स्थित सेंट पीटर्स बेसिलिका काफी ज्यादा चर्चित है. यहां पर दुनिया भर से लोग जाते हैं. इसकी वेदी के नीचे ईसाई धर्म के पहले पोप सेंट पीटर की कब्र है. यहां पर एक युवक ने अजीबोगरीब हरकत की है. युवक बेसिलिका की वेदी पर कूद गया. इसके अलावा लाखों की कीमत की कैंडेलब्रा को नीचे गिरा दिया.

समाचार एजेंसियों ने बताया कि रोमानियाई मूल के इस व्यक्ति को शुक्रवार सुबह घटना के दौरान वेटिकन सुरक्षा बल के सदस्यों ने रोका और फिर सुरक्षा के लिए छोटे शहर के राज्य के निरीक्षक को रिपोर्ट किया. युवक को ऐसा करते देख वहां पर खड़े सुरक्षाबलों ने उसे दबोच लिया.

सामने आया वीडियो

युवक की हरकत का वीडियो भी इंटरनेट पर काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से युवक बेसिलिका की वेदी पर चढ़ा है. इसके बाद वो वहां पर लगे कैंडेलब्रा को पैरों से गिरा रहा है. इसके अलावा फिर सफेद वेदी के कपड़े को हटा रहा है. जानकारी के अनुसार कैंडेलब्रा की कीमत 30,000 यूरो (27,15,750 रुपये) है. यह वेदी ईसाईयों की आस्था का केंद्र हैं जहां पर काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं.

रिपोर्ट के अनुसार वेदी सेंट पीटर की कब्र के ऊपर बनाई गई थी, जो ईसाई परंपरा में ईसा मसीह के बारह प्रेरितों में से एक थे. यह 29 मीटर (95 फुट) ऊंचे बाल्डाचिन से ढका हुआ है, जिसमें चार कांस्य स्तंभ और इतालवी मूर्तिकार जियान लोरेंजो बर्निनी द्वारा बनाया गया एक छत्र शामिल है.

A man desecrates the main altar of St. Peter’s Basilica in the Vatican by climbing on top of it and throwing six candelabras to the ground. pic.twitter.com/2Bil7ORaEK

— Maestro (@BelloMaestro) February 8, 2025