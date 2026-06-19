डोनाल्ड ट्रंप ने इटली के एक टीवी चैनल ' La7' को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने मेलोनी के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताते हुए कहा कि वह शायद खुश थीं कि सम्मेलन के दौरान उन्होंने उनसे बात की. ' La7' के अनुसार ट्रंप ने कहा,' उन्होंने मुझसे अपने साथ फोटो खिंचवाने की गुज़ारिश की. वह मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए बहुत बेताब थीं. मैं फोटो नहीं खिंचवाता, लेकिन मुझे उन पर तरस आ गया.' चैनल की ओर से इंटरव्यू का केवल डब किया हुआ वर्जन जारी किया गया था. ओरिजिनल ऑडियो को पब्लिश नहीं किया गया है.