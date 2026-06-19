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'मैं और इटली कभी किसी के आगे नहीं गिड़गिड़ाए', ट्रंप के बयान पर मेलोनी को आया गुस्सा; निकाल दी हेकड़ी

Georgia Meloni: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का अमेरिकी राष्ट्रपति पर गुस्सा फूटा है. उन्होंने राष्ट्रपति के बयानों की आलोचना करते हुए कहा कि न तो वह और न ही इटली किसी के सामने गिड़गिड़ाने वाला है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 19, 2026, 07:13 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:33 PM IST
'मैं और इटली कभी किसी के आगे नहीं गिड़गिड़ाए', ट्रंप के बयान पर मेलोनी को आया गुस्सा; निकाल दी हेकड़ी

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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