Advertisement
trendingNow13096995
Hindi Newsदुनियाइटली के चर्च में एंजिल की जगह लगा दी पीएम जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीर, भड़के लोग; देश में मचा बवाल

इटली के चर्च में एंजिल की जगह लगा दी पीएम जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीर, भड़के लोग; देश में मचा बवाल

Meloni Photo In Rome Church: इटली की राजधानी रोम में सेंट लॉरेंस बेसिलिका नाम के एक चर्च में देवदूत की जगह पीएम जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीर लगा दी गई.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 03, 2026, 09:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इटली के चर्च में एंजिल की जगह लगा दी पीएम जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीर, भड़के लोग; देश में मचा बवाल

Italy Pm Photo In Church: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की इन दिनों एक तस्वीर चर्चा का विषय बनी हुई है. बताया जा रहा है कि रोम के एक चर्च में उनकी प्रतिमा लगवा दी गई है, जिससे पूरे देश में बवाल मच गया है. अब इसको लेकर सरकार के धर्म से जुड़े मामलों के मंत्रियों ने जांच करवाने की बात कही है. रोम के जिस चर्च में मेलोनी की यह तस्वीर लगाई गई है उसका नाम सेंट लॉरेंस बेसिलिका है.   

चर्च में लगा दी पीएम की तस्वीर 

इटली के लोकल न्यूजपेपर 'ला रिपब्लिका' के मुताबिक चर्च में 2 देवदूत (Angels) की प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव रखा था. इसको लेकर लंबे समय से तैयारी चल रही थी, हालांकि जैसे ही चर्च में इसकी प्रतिमा लगी तो लोग भौचक्के रह गए. यह प्रतिमा और कोई नहीं बल्कि खुद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिलती-जुलती थी. इस घटना के बाद अब इटली में बवाल मच गया है. जिसको लेकर अब खुद पीएम ने प्रतिक्रिया दी है. 

ये भी पढ़ें- इस मुस्लिम देश में तेजी से गिरी जन्मदर, चीन-जापान से भी बुरे हालात; महज 7 सालों में बदल गए आंकड़े 

Add Zee News as a Preferred Source

 

मेलोनी का रिएक्शन 

चर्च में खुद से मिलती-जुलती लगी प्रतिमा को लेकर पीएम मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'इंस्टाग्राम' पर लिखा,' नहीं, मैं कोई परी नहीं हूं. यह तस्वीर मेरी नहीं है. सरकार का कहना है कि हम जांच कराएंगे कि ये आखिर कैसे हुआ?' इस घटना को लेकर चर्च के पादरी डैनियल मिशेलेटी ने न्यूज एजेंसी 'ANSA' को बताया,' यह तस्वीर प्रधानमंत्री मेलोनी जैसी है. जिन्होंने इसे लगवाया है उससे पूछना चाहिए कि आखिर यह कैसे हुआ?'  

ये भी पढ़ें- पहाड़ के अंदर 24 किलोमीटर का सफर, 20 मिनट तक नहीं दिखता सूरज, हॉलीवुड फिल्म जैसी लगती है दुनिया की सबसे लंबी टनल 

मेलोनी की पार्टी से जुड़ा है आर्टिस्ट? 

बताया जा रहा है कि प्रतिमा को बनाने वाला आर्टिस्ट मेलोनी की पार्टी से जुड़ा है. वहीं प्रतिमा को स्थापित करने वाले कलाकार ब्रूनो वैलेंटिनेटी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा,' मैं साल 2000 से इस पर काम कर रहा था. यह अचानक 1 दिन में नहीं हुआ है. मुझे नहीं पता कि यह तस्वीर किसकी है?' उन्होंने कहा,' वहां पर पहले से एक एंजेल थे, जिनका चेहरा पानी की वजह से नहीं दिख रहा था. हमने वापस उसी चेहरे को बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ और ही बन गया.' ब्रूनो वैलेंटिनेटी का कहना है कि वह आज तक मेलोनी से नहीं मिले हैं और न ही कभी उनके पक्ष में प्रचार किया है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

पंजाब एसजीएसटी विकास दर के मामले में पूरे भारत में सबसे आगे, 14.4% की बढ़ोतरी दर्ज
Punjab
पंजाब एसजीएसटी विकास दर के मामले में पूरे भारत में सबसे आगे, 14.4% की बढ़ोतरी दर्ज
आसमान में दहाड़ेगी भारत की मिसाइल, DRDO ने SFDR टेक्नोलॉजी का किया सफल परीक्षण
Defence
आसमान में दहाड़ेगी भारत की मिसाइल, DRDO ने SFDR टेक्नोलॉजी का किया सफल परीक्षण
कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह, जो होंगे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, सियासी संकट हुआ खत्म
Manipur CM
कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह, जो होंगे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, सियासी संकट हुआ खत्म
चिकन नेक के नीचे होगा 'फौलाद का कवच', 40 किमी लंबी रेल सुरंग बनाएगी मोदी सरकार
Chicken Neck
चिकन नेक के नीचे होगा 'फौलाद का कवच', 40 किमी लंबी रेल सुरंग बनाएगी मोदी सरकार
'एक मौका भी नहीं दिया जा रहा, मेरे ही क्षेत्र में...', EC पर क्यों बरसीं सीएम ममता?
Mamata Banerjee
'एक मौका भी नहीं दिया जा रहा, मेरे ही क्षेत्र में...', EC पर क्यों बरसीं सीएम ममता?
उधमपुर में आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी, रामनगर में जैश का दहशतगर्द ढेर होने की खबर
jammu kashmir encounter
उधमपुर में आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी, रामनगर में जैश का दहशतगर्द ढेर होने की खबर
'पीएम मोदी डरे हुए, देश बेच दिया…', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल का तीखा वार
Rahul Gandhi
'पीएम मोदी डरे हुए, देश बेच दिया…', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल का तीखा वार
लोकसभा में भारी हंगामा, वोटिंग के बाद आठ सांसद निलंबित, इन नेताओं पर गिरी गाज; LIST
Budget Session
लोकसभा में भारी हंगामा, वोटिंग के बाद आठ सांसद निलंबित, इन नेताओं पर गिरी गाज; LIST
कल स्पीकर ने रोका तो आज तैयारी से आए राहुल गांधी? आते ही कागज अथेंटिकेट किया लेकिन..
congress rahul gandhi news
कल स्पीकर ने रोका तो आज तैयारी से आए राहुल गांधी? आते ही कागज अथेंटिकेट किया लेकिन..
India-US Trade Deal: अमेरिका भारत से ट्रेड डील को क्यों मजबूर हुआ; कहां हुआ असली खेल
india us trade deal
India-US Trade Deal: अमेरिका भारत से ट्रेड डील को क्यों मजबूर हुआ; कहां हुआ असली खेल