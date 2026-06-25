इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपनी नई किताब 'जॉर्जियाज विजन' में साल 2023 की अपनी भारत यात्रा का जिक्र किया. इस किताब में उन्होंने बताया कि कैसे नई दिल्ली की यात्रा उनके लिए खास रही. इसके साथ ही नई दिल्ली में हुए अपने शानदार स्वागत से जुड़ा एक ऐसा किस्सा सुनाया है, जो अब लोगों को हैरान कर रहा है.
दरअसल, साल 2023 में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी नई दिल्ली की यात्रा पर आई थीं. इस दौरान उनके स्वागत के लिए जगह-जगह पर 'वेलकम' के पोस्टर लगे थे. इसी से जुड़ा एक किस्सा बताते हुए पीएम मेलोनी ने कहा कि मेरे साथ उप-प्रधानमंत्री मौजूद थे, उन्होंने इन पोस्टरों को देखने के बाद कहा कि अगर वह यहां से चुनाव लड़ें तो काफी वोट मिलेंगे.
पत्रकार एलेसेंड्रो सालुस्ती के साथ बातचीत पर आधारित किताब जॉर्जियाज विजन में मेलोनी ने साल 2023 की अपनी भारत यात्रा को याद किया. इस किताब में जॉर्जिया मेलोनी लिखती हैं कि जब वह 2023 में नई दिल्ली पहुंचीं, तो सड़कों का नजारा देखकर हैरान रह गईं. उन्होंने किताब में लिखा कि जब मैं दिल्ली पहुंची, तो कुछ-कुछ दूर पर मेरे मुस्कुराते हुए चेहरे वाले बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगे थे, जिनपर वेलकम लिखा था.
आगे बताया कि सबसे खास है कि जैसे ही मेरा दौरा समाप्त हुआ और मैं वापस आने लगी, तो उन्हीं पोस्टर्स पर मेरी वही तस्वीर थी, लेकिन इस बार 'वेलकम' की जगह 'आने के लिए धन्यवाद' लिखा था.
पीएम मेलोनी आगे बताती हैं कि इस शानदार स्वागत और चारों ओर लगे उनके पोस्टर्स को देखकर उनके साथ आए इटली के उप-प्रधानंमत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तायानी ने एक विशेष प्रतिक्रिया दी. उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर इन पोस्टर्स के साथ नई दिल्ली के किसी सीट से चुनाव लड़ें, तो आपको (मेलोनी) 10 लाख वोट मिलेंगे.
बता दें कि जॉर्जिया मेलोनी ने साल 2023 में दो बार भारत की यात्रा की. पहली बार वह मार्च में 'रायसीना डायलॉग' के 8वें संस्करण में शामिल होने के लिए पहुंचीं थी और फिर सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली की यात्रा कीं.
बता दें कि इटली की पीएम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी अच्छे संबंध हैं. सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं को काफी प्यार मिलता है. कई यूजर्स तो प्यार से 'मेलोडी' (मेलोनी-मोदी) भी पुकारते हैं. अपनी किताब में मेलोनी ने कई बातों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंनें बताया कि कई राष्ट्रों से उनके अच्छे संबंध प्रोटोकॉल से हटकर भी बने हैं.
अपनी किताब जॉर्जियाज विजन में के एक पाठ 'हेड हेल्ड हाई अमंग द वर्ल्ड ग्रेट्स' में जॉर्जिया मेलोनी ने दावा किया है कि सफल कूटनीति केवल आधिकारिक और गंभीर बैठकों तक सीमित नहीं होती, बल्कि कई बार इसके लिए प्रोटोकॉल से अलग भी होना पड़ता है. मोलोनी का मानना है कि कई बार अच्छी कूटनीति के लिए 'पर्सनल की' यानी निजी तरीका ढूंढना पड़ता है.
पीएम मेलोनी का मानना है कई बार हल्के-फुल्के शब्द या कोई व्यक्तिगत कहानी या कोई साझा रुची भी बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखती है. अपनी किताब में उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कई बार औपचारिक बैठकों की बजाए अनौपचारिक 'सिगरेट ब्रेक्स' के दौरान उनके कई देशों के नेताओं के साथ अहम और मजबूत संबंध बने हैं.
अपनी किताब में मोलोनी ने कई विदेशी नेताओं के साथ अपनी मुलाकातों और निजी दोस्ती के बारे में बताया है. इस किताब में उन्होंने अपने दुनिया के विभिन्न नेताओं के साथ हुई मुलाकातों का अनुभव साझा किया है. बता दें कि रूपा पब्लिकेशन्स द्वारा प्रकाशित यह किताब अभी ऑनलाइन और ऑफ़लाइन स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध है.