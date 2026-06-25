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'आपको दिल्ली में 10 लाख वोट मिलेंगे', इटली की पीएम मेलोनी ने याद की अपनी भारत यात्रा; किताब में बताया क्यों अहम था ये दौरा?

Giorgia meloni India Visit 2023: इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने अपनी नई किताब में अपनी भारत की यात्रा से जुड़े क्षणों को याद किया है. उन्होंने बताया कि भारत में जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ, वह वाकई हैरान करने वाला था.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 25, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:45 PM IST
'आपको दिल्ली में 10 लाख वोट मिलेंगे', इटली की पीएम मेलोनी ने याद की अपनी भारत यात्रा; किताब में बताया क्यों अहम था ये दौरा?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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